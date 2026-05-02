Russell wil minder invloed vanuit coureurs: "F1 en FIA zijn geen idioten"

Russell wil minder invloed vanuit coureurs: "F1 en FIA zijn geen idioten"

De discussie rond de nieuwe Formule 1-reglementen blijft de gemoederen bezighouden in de paddock. Verschillende coureurs pleiten voor meer inspraak, maar George Russell trapt op de rem en kiest een opvallend andere invalshoek.

Na de eerste drie Grands Prix van het seizoen 2026 is duidelijk dat vooral de nieuwe power units nog niet volledig op enthousiasme kunnen rekenen. Hoewel de kleinere en smallere wagens positief worden ontvangen, zorgt de bijna gelijke verdeling tussen elektrische en verbrandingskracht voor de nodige kritiek bij de rijders.

Russell tempert roep om inspraak

De kritiek is niet in dovemansoren gevallen. Na de Grand Prix van Japan gingen de FIA, Formule 1 en de teams meermaals om tafel, wat inmiddels heeft geleid tot een reeks aanpassingen. In Miami moet duidelijk worden of die veranderingen ook daadwerkelijk effect sorteren op het circuit.

Russell ziet echter geen reden om het roer volledig om te gooien. “De realiteit is dat de Formule 1 en de FIA echt wel weten waar ze mee bezig zijn en geen idioten zijn. En op dit moment krijgen de fans gewoon waar voor hun geld”, stelt de Mercedes-coureur in gesprek met diverse media. “Of iedereen het daar nu mee eens is of niet, de races zijn spannend geweest.”

‘Coureurs kijken te veel naar zichzelf’

Onder anderen Lewis Hamilton en Lando Norris spraken zich in Miami juist uit vóór meer invloed van de coureurs bij het maken van de regels. Russell begrijpt dat standpunt deels, maar waarschuwt voor de valkuil van eigenbelang.

“Wij moeten er natuurlijk mee rijden, dus het is logisch dat we betrokken worden. Maar laten we eerlijk zijn: coureurs denken vaak eerst aan zichzelf”, klinkt het kritisch. Volgens Russell liggen de voorkeuren van rijders lang niet altijd in lijn met wat het publiek wil zien.

Hij wijst daarbij naar het verleden. “Als je kijkt naar het V10-tijdperk begin jaren 2000, dan was dat waarschijnlijk ideaal voor een coureur. Maar de races waren vaak saai, inhalen gebeurde nauwelijks en er keken minder mensen. Wat voor ons perfect voelt, is niet automatisch het beste voor de sport.”

Skoda F1

Posts: 742

Coureurs moeten minder te vertelt hebben over hun sport! Aldus de voorzitter van de GPDA ( vakbond voor coureurs)!..

  • 19
  • 2 mei 2026 - 11:01
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes

Reacties (19)

  • snailer

    Posts: 32.593

    Pure frustratie dat hij even Antonelli niet bij kan houden.

    • + 15
    • 2 mei 2026 - 10:54
  • Maxiaans

    Posts: 8.277

    George spreekt hier nu voor eigen parochie, lekker hypocriet om dan te zeggen dat de FIA en consorten minder naar de wensen van de coureur moet gaan luisteren 😂.
    Smeagol kan maar niet in het bezit komen van de ring... My precious!!

    • + 15
    • 2 mei 2026 - 10:55
  • John6

    Posts: 11.589

    Nee dat weten ze niet waar ze mee bezig zijn, dat is nou juist het probleem, anders had je al deze problemen niet gehad

    volgens mij wordt er straks gekozen voor de V8 motoren voor 2031, dus ja ze weten dat ze hiermee niet op de goede weg zijn, alleen moeten ze de sport promoten.

    Voor de rest Russell L'*L je maar een eind weg, ik vindt het prima.

    • + 4
    • 2 mei 2026 - 10:58
  • Skoda F1

    Posts: 741

    Coureurs moeten minder te vertelt hebben over hun sport! Aldus de voorzitter van de GPDA ( vakbond voor coureurs)!..

    • + 19
    • 2 mei 2026 - 11:01
    • Spearhead

      Posts: 486

      Touché !

      • + 2
      • 2 mei 2026 - 11:05
    • k.w

      Posts: 1.188

      Hahaha , was me ff ontgaan . goede opmerking..hehe het zal je papa maar eens zijn.

      • + 2
      • 2 mei 2026 - 12:46
  • Spearhead

    Posts: 486

    "En op dit moment krijgen de fans gewoon waar voor hun geld”

    Echt George? Geen idee naar welke races jij hebt zitten kijken...

    • + 6
    • 2 mei 2026 - 11:03
    • Maxiaans

      Posts: 8.277

      Vooral naar zijn eigen, hij heeft 5 weken de tijd gehad om ze tig keer terug te kijken en naar zijn eigen commentaar te luisteren dat deze wagens de beste ooit zijn en het de beste motoren zijn waar hij ooit mee heeft gerecet..

      • + 4
      • 2 mei 2026 - 11:11
    • Lulham

      Posts: 715

      Hij heeft op zich wel een punt, ik ben namelijk gestopt met betalen.

      • + 5
      • 2 mei 2026 - 12:06
  • Need5Speed

    Posts: 3.761

    “Wij moeten er natuurlijk mee rijden, dus het is logisch dat we betrokken worden. Maar laten we eerlijk zijn: coureurs denken vaak eerst aan zichzelf” zei de man die hierbij vooral aan zijn eigen belang denkt.
    Hij is dus wel eerlijk... soort van.

    • + 5
    • 2 mei 2026 - 11:18
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.151

    Eigenbelang is vriend niet vreemd.
    Aan één ding heeft hij gelijk....de sport is populairder dan ooit.....nu even niet, maar dat hersteld zich wel weer als de regels iets aangepast worden.

    • + 0
    • 2 mei 2026 - 11:38
    • jd2000

      Posts: 7.668

      Zegt veel over jou Ouw, dat dit je vriend is......

      • + 2
      • 2 mei 2026 - 12:42
    • schwantz34

      Posts: 41.962

      Matennaaier Sjors is by far de grootste knuppel van het hele veld!

      • + 3
      • 2 mei 2026 - 12:52
    • Ribo89

      Posts: 213

      Met zo'n vriend heb je geen vijanden nodig...

      • + 1
      • 2 mei 2026 - 13:23
  • Jermaine

    Posts: 7.172

    Weten allemaal waarom lol

    • + 2
    • 2 mei 2026 - 12:06
  • OneRace

    Posts: 2.789

    Whahaaaahaaaa… George moet óf verder gaan als comediant óf de politiek in.

    • + 1
    • 2 mei 2026 - 12:08
  • knappe gast

    Posts: 168

    "coureurs denken vaak eerst aan zichzelf”
    Dat is pas zelfkennis.

    • + 3
    • 2 mei 2026 - 12:09
  • schwantz34

    Posts: 41.962

    Russell begrijpt dat standpunt deels, maar waarschuwt voor de valkuil van eigenbelang.



    De valkuil waar die egoistische matennaaier zelf als eerste inligt!

    • + 3
    • 2 mei 2026 - 12:37
  • jd2000

    Posts: 7.668

    Allen dit al, dat zo'n dropl.l denkt dat hij weet wat de fans leuk vinden Heel erg storend dit aanmatigende commentaar van zo'n arrogante vlerk. George weet wel hoe hij met stroop moet smeren. Dit commentaar, zijn rol in de rijdersbond heeft allemaal niets met de sport te maken, alleen met eigenbelang. Vreselijke nare kerel. Zou fijn zijn als hij op een hoop gereden wordt door Antonelli.

    • + 3
    • 2 mei 2026 - 12:41

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.095
  • Podiums 26
  • Grand Prix 155
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Mercedes
