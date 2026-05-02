De discussie rond de nieuwe Formule 1-reglementen blijft de gemoederen bezighouden in de paddock. Verschillende coureurs pleiten voor meer inspraak, maar George Russell trapt op de rem en kiest een opvallend andere invalshoek.

Na de eerste drie Grands Prix van het seizoen 2026 is duidelijk dat vooral de nieuwe power units nog niet volledig op enthousiasme kunnen rekenen. Hoewel de kleinere en smallere wagens positief worden ontvangen, zorgt de bijna gelijke verdeling tussen elektrische en verbrandingskracht voor de nodige kritiek bij de rijders.

Russell tempert roep om inspraak

De kritiek is niet in dovemansoren gevallen. Na de Grand Prix van Japan gingen de FIA, Formule 1 en de teams meermaals om tafel, wat inmiddels heeft geleid tot een reeks aanpassingen. In Miami moet duidelijk worden of die veranderingen ook daadwerkelijk effect sorteren op het circuit.

Russell ziet echter geen reden om het roer volledig om te gooien. “De realiteit is dat de Formule 1 en de FIA echt wel weten waar ze mee bezig zijn en geen idioten zijn. En op dit moment krijgen de fans gewoon waar voor hun geld”, stelt de Mercedes-coureur in gesprek met diverse media. “Of iedereen het daar nu mee eens is of niet, de races zijn spannend geweest.”

‘Coureurs kijken te veel naar zichzelf’

Onder anderen Lewis Hamilton en Lando Norris spraken zich in Miami juist uit vóór meer invloed van de coureurs bij het maken van de regels. Russell begrijpt dat standpunt deels, maar waarschuwt voor de valkuil van eigenbelang.

“Wij moeten er natuurlijk mee rijden, dus het is logisch dat we betrokken worden. Maar laten we eerlijk zijn: coureurs denken vaak eerst aan zichzelf”, klinkt het kritisch. Volgens Russell liggen de voorkeuren van rijders lang niet altijd in lijn met wat het publiek wil zien.

Hij wijst daarbij naar het verleden. “Als je kijkt naar het V10-tijdperk begin jaren 2000, dan was dat waarschijnlijk ideaal voor een coureur. Maar de races waren vaak saai, inhalen gebeurde nauwelijks en er keken minder mensen. Wat voor ons perfect voelt, is niet automatisch het beste voor de sport.”