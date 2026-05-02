McLaren-CEO Zak Brown heeft vol verbazing gereageerd op een uitspraak van Red Bull-teambaas Laurent Mekies. De Fransman stelde dat Gianpiero Lambiase de teambaas van McLaren gaat worden, maar daar klopt volgens Brown helemaal niets van. Hij is wel blij met de komst van de huidige race-engineer van Max Verstappen.

Tijdens de aprilbreak werd de Formule 1-wereld ruw wakker geschud door het nieuws dat Lambiase Red Bull gaat inruilen voor McLaren. Wat zijn rol daar zou worden, bleef even onduidelijk. Er werd gesuggereerd dat hij Andrea Stella kon opvolgen, maar uiteindelijk bleek dat hij vanaf 2028 aan de slag gaat als Chief Racing Officer. In Miami zorgde Red Bull-teambaas Mekies echter voor verbazing, door in een interview met Sky Sports te stellen dat Lambiase teambaas wordt.

Hoe reageert McLaren?

McLaren-CEO Brown reageerde bij de internationale media zeer verbaasd toen hij werd geconfronteerd met de uitspraken van Mekies: "Hij weet dan blijkbaar iets wat ik niet weet! Ik heb nu al een geweldige teambaas, de beste die er rondloopt in de pitstraat! Andrea Stella! We zijn ontzettend blij met Andrea!"

Brown kan wel lachen om de bijzondere uitspraken van Mekies, en is vooral blij dat zijn team iemand van het kaliber van Lambiase kan aantrekken: "Als CEO is het gewoon mijn werk om het beste talent binnen te halen, na te denken over de lange termijn en de sterkste mensen aan de pitmuur en in de fabriek te krijgen. Andrea levert geweldig werk bij ons, en het technische team ook. En Gianpiero is gewoon een groot talent, dus toen de mogelijkheid er was om ons team met hem te versterken, hebben we dat gedaan!"

Wat is het doel van Brown?

Brown wil het best mogelijke personeel hebben, en het aantrekken van Lambiase past volgens hem perfect bij die strategie: "Of het nu een coureur is, een engineer of een strategist: het maakt allemaal niet uit. Ik ben gewoon heel erg blij dat hij zich bij ons gaat aansluiten."

McLaren trok in de afgelopen jaren al meerdere grote namen aan: ook Rob Marshall en Will Courtenay kwamen bijvoorbeeld over van Red Bull.