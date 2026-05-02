Brown reageert vol verbazing op Lambiase-uitspraken van Mekies

Brown reageert vol verbazing op Lambiase-uitspraken van Mekies

McLaren-CEO Zak Brown heeft vol verbazing gereageerd op een uitspraak van Red Bull-teambaas Laurent Mekies. De Fransman stelde dat Gianpiero Lambiase de teambaas van McLaren gaat worden, maar daar klopt volgens Brown helemaal niets van. Hij is wel blij met de komst van de huidige race-engineer van Max Verstappen.

Tijdens de aprilbreak werd de Formule 1-wereld ruw wakker geschud door het nieuws dat Lambiase Red Bull gaat inruilen voor McLaren. Wat zijn rol daar zou worden, bleef even onduidelijk. Er werd gesuggereerd dat hij Andrea Stella kon opvolgen, maar uiteindelijk bleek dat hij vanaf 2028 aan de slag gaat als Chief Racing Officer. In Miami zorgde Red Bull-teambaas Mekies echter voor verbazing, door in een interview met Sky Sports te stellen dat Lambiase teambaas wordt.

Hoe reageert McLaren?

McLaren-CEO Brown reageerde bij de internationale media zeer verbaasd toen hij werd geconfronteerd met de uitspraken van Mekies: "Hij weet dan blijkbaar iets wat ik niet weet! Ik heb nu al een geweldige teambaas, de beste die er rondloopt in de pitstraat! Andrea Stella! We zijn ontzettend blij met Andrea!"

Brown kan wel lachen om de bijzondere uitspraken van Mekies, en is vooral blij dat zijn team iemand van het kaliber van Lambiase kan aantrekken: "Als CEO is het gewoon mijn werk om het beste talent binnen te halen, na te denken over de lange termijn en de sterkste mensen aan de pitmuur en in de fabriek te krijgen. Andrea levert geweldig werk bij ons, en het technische team ook. En Gianpiero is gewoon een groot talent, dus toen de mogelijkheid er was om ons team met hem te versterken, hebben we dat gedaan!"

Wat is het doel van Brown?

Brown wil het best mogelijke personeel hebben, en het aantrekken van Lambiase past volgens hem perfect bij die strategie: "Of het nu een coureur is, een engineer of een strategist: het maakt allemaal niet uit. Ik ben gewoon heel erg blij dat hij zich bij ons gaat aansluiten."

McLaren trok in de afgelopen jaren al meerdere grote namen aan: ook Rob Marshall en Will Courtenay kwamen bijvoorbeeld over van Red Bull.

  • F1jos

    Posts: 5.186

    Dat neemt niet weg dat Lambiase op pole position staat om Stella te vervangen, indien die op enig moment een stapje terug wil doen. Op dit moment is daar geen sprake van, you never know.

    • 2 mei 2026 - 12:21
  • Larry Perkins

    Posts: 64.679

    Filmpjes van na de sprintkwalificatie…

    Drivers React After Sprint Qualifying | 2026 Miami Grand Prix
    (FORMULA 1, 10,32 minuten)
    https://youtu.be/bvcNs8BuKOA

    Lewis Hamilton & Driver's reaction post sprint qualifying | 2026 Miami GP | F1 Interview
    (News Group 247, 9,05 minuten)
    https://youtu.be/lQcMD7SL8Ps

    Andrea Stella Post Sprint-Qualifying Interview | 2026 Miami Grand Prix
    (2,14 minuten)
    https://youtu.be/LogKz0Q_JGE

    F1 Team Principal Press Conference - Mattia Binotto, Fred Vasseur and James Vowles | 2026 Miami GP
    (22,51 minuten)
    https://youtu.be/ZT50ZN5y9dM

    2026 F1 Miami GP Sprint Qualifying by Peter Windsor
    (12,07 minuten)
    https://youtu.be/Ts3fmx-4wVw

    Max Verstappen FULL TEAM RADIO After 2026 Miami GP Sprint Qualifying!
    (1,16 minuten)
    https://youtu.be/H14khv-ZHRE

    Kimi Antonelli congratulates Lando after Sprint Pole in Miami | Lando’s father congratulates Kimi
    (3,19 minuten)
    https://youtu.be/YoZMr-1n7Mg

    (you’re f*cking welcome!)

    • 2 mei 2026 - 12:43

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

