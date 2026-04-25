'Verstappen blokkeerde een terugkeer van Sainz bij Red Bull'

Max Verstappen zou persoonlijk een streep hebben gezet door een mogelijke terugkeer van Carlos Sainz bij Red Bull Racing. Dat stelt Formule 1-analist Peter Windsor, die wijst op een oude vete tussen beide coureurs als doorslaggevende factor.

Verstappen en Sainz waren in 2015 en begin 2016 als jonge broekies teamgenoten bij Toro Rosso. Hun drang om het topteam van Red Bull te halen leverde mooie gevechten op, maar ook een verhitte strijd buiten de baan. Mede daardoor zou de Nederlander voor een de komst van Sainz zijn gaan liggen toen hij Sergio Pérez kon vervangen na 2024.

‘Verstappen blokkeerde komst van Sainz’

Windsor stelt dat Verstappen zelf een doorslaggevende rol speelde in het mislopen van de transfer. “Op het moment dat hij Ferrari verliet, lag er een kans bij Red Bull, maar dat is niet doorgegaan door wat er tussen hem en Max speelde in hun Toro Rosso-tijd,” zo laat Windsor weten op zijn eigen Youtube-kanaal.

De analist gaat nog een stap verder en legt de verantwoordelijkheid volledig bij de Nederlander. “Volgens mij was Max hier de doorslaggevende factor. Ik denk niet dat hij Carlos wilde accepteren en liever koos voor een jongere teamgenoot. Als dat klopt, zie ik Sainz ook nooit meer terugkeren bij Red Bull.”

Sainz ontkent, maar keuze Williams onder vuur

Opvallend genoeg schetste Sainz zelf eerder een heel ander beeld van zijn relatie met Verstappen. “Ik kan alleen zeggen dat ik het goed met Max kan vinden. In ons eerste jaar was er rivaliteit, maar die was vrij gezond. Inmiddels kunnen we prima met elkaar overweg,” liet hij eerder weten.

Dat Sainz uiteindelijk bij Williams tekende, noemt Windsor bovendien een verkeerde keuze. “Hij heeft puur naar de korte termijn gekeken: meer punten en een snellere auto dan Sauber, dus hij koos voor Williams met een Mercedes-motor. Maar hij dacht niet na over de middellange of lange termijn,” stelt hij. “Dat blijkt nu ook: het was gewoon een snelle oplossing en uiteindelijk een grote fout.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Carlos Sainz Jr Red Bull Racing

Reacties (13)

Login om te reageren
  • Paddy

    Posts: 97

    Wat zou Windsor hebben gezegt als Williams dit jaar voorin mee rijd? Geef mij ook zo'n glazen bol Windsor, wat een gelul

    • + 3
    • 25 apr 2026 - 08:56
  • Rimmer

    Posts: 13.246

    Dat Carlos een domme fout maakte met Williams was al lang geleden bekend. Zelfs zijn vader adviseerde hem om voor Audi te kiezen. Hij had daar de grote man kunnen zijn en was Hulkenberg gewoon de baas geweest. Maar Carlos is eigenwijs en eerzuchtig. Anders had hij wel een jaartje Mercedes gedaan en podiums gepakt met uitzicht op een langer contract. Meneer wenste echter geen jaar contract en rijdt nu dus voor spek en bonen mee.
    Max bemoeit zich niet met rijderskeuze. Die is echt niet voor Carlos gaan liggen en dat hoefde ook niet want hij was de veel meer ervaren Sainz in 2015 al makkelijk de baas en dat verschil werd per race groter.

    • + 6
    • 25 apr 2026 - 09:05
    • Need5Speed

      Posts: 3.735

      Als hij ook bij Red Bull om een meerjarig contact heeft gevraagd dan snap ik dat het niet lukte.

      • + 1
      • 25 apr 2026 - 09:31
    • Flying Dutchman

      Posts: 3.096

      Sainz had misschien meer ervaring met eenzitters maar dat is zeker geen garantie voor success in F1. Hij was ook gewoon een rookie in F1 en dat wereldje was voor hem ook nieuw, hoor. Ik kan niet zeggen dat Sainz duidelijk verslagen werd. Heel vaak was Sainz zelfs beter. Hij had trouwens ook veel meer DNF dan Verstappen. Puur qua snelheid was het verschil rond 0,1 sec. Valt dus mee qua 'verslagen' worden.
      Kijk, Stroll is door Alonso verslagen en dat zie je heel duidelijk. Maar zoiets zag ik niet bij Sainz/Verstappen. Als ik het moet samenvatten dan kunnen we wellicht zeggen dat uiteindelijk was Verstappen net iets beter dan Sainz toen.

      • + 3
      • 25 apr 2026 - 09:39
    • snailer

      Posts: 32.532

      Kwalificatie is juist iets dat wordt gebaseerd op ervaring. Verstappen 50 open wheel races voor F1. 1 seizoen om dat in te prenten in het systeem.
      Sainz ruim 200 races in open wheel. Meerdere jaren om in te prenten.

      Sainz 3 jaar ouder. Dat is massief als 1 van de 2 17 is.

      Kwalificatie was redelijk gelijk. Race starts was Sainz wat beter. Is ook ervaring.
      Maar na een race o3 a 4 in het seizoen maakte Verstappen gehakt van Sainz. En dat zou gezien de verschillen veel groter moeten zijn.

      Sainz is een meer dan goede rijder, maar kan niet echt op tegen Verstappen. Hij zou wel wat vaker een race hebben gewonnen dan bijvoorbeeld Perez, die ook helemaal niet slecht was.

      Bij analyses wordt enorm veel vergeten.

      • + 7
      • 25 apr 2026 - 10:22
    • Maxiaans

      Posts: 8.273

      Ik denk dat Sainz niet is tegen gehouden door Verstappen, dat zou namelijk nergens op slaan. Ik denk dat ze met het oog op rivaliteit tussen de twee besloten hebben om het niet te doen, Sainz wilde geen een jarige verbintenis (of het waar is of niet is gissen) waardoor de Top bij RBR niet overstag zijn gegaan.

      Ik denk dan aan het scenario bij Mercedes ergens in 2014 tussen Hamilton en Rosberg, Toto krijgt er nog nachtmerries van.

      Ik denk dan ook oprecht niet dat Rosberg zonder slag of stoot in zijn eentje de beslissing heeft genomen om te stoppen. Ja, hij heeft gezegd stress en dit en dat, familie en gezinsleven blabla... Maar wat doet meneer nu?

      My 2 cents

      • + 1
      • 25 apr 2026 - 11:43
  • AUDI_F1

    Posts: 3.713

    Verstappen heeft in de pers altijd aangegeven dathet hem niet uitmaakt wie zijn team genoot is. En ze kunnen beide goed met elkaar opschieten (denk bv aan het FIFA spel) Maar het is een suggestie.

    • + 3
    • 25 apr 2026 - 09:24
    • HarryLam

      Posts: 5.396

      De ware schuldige was pa Sainz die leugens verbreidde in de spaanse pers.

      • + 2
      • 25 apr 2026 - 11:19
  • Skoda F1

    Posts: 706

    Duimzuiger Windsor had ook wel een mooie geweest hier op het forum! Je kan wel lachen met die man..

    • + 3
    • 25 apr 2026 - 10:04
  • snailer

    Posts: 32.532

    Waar komen toch al die broodje aap verhalen vandaan? Sainz wilde zelf niet.
    Zei iets van: RBR is niet mijn team.
    Daarbij wilde hij een meer jaren contract. En RBR wilde dat niet geven. Sainz trok de stekker nog ver voor er uberhaupt onderhandelingen waren.
    Iets dergelijks gebeurde tussen Sainz en Mercedes.

    • + 2
    • 25 apr 2026 - 10:18
    • schwantz34

      Posts: 41.945

      Waar komen toch al die broodje aap verhalen vandaan?

      Ik denk uit een broodje aap verhaal bakkerij? Maar pin me er niet op vast, want dat zuig ik ook gewoon maar uit mijn duim hé!

      • + 1
      • 25 apr 2026 - 11:02
    • Skoda F1

      Posts: 706

      Als Sainz terug aan max denkt krijgt hij het spaans benauwd

      • + 1
      • 25 apr 2026 - 11:05
  • Larry Perkins

    Posts: 64.542

    RBR was geen optie voor Sainz en een eenjarig contract bij Mercedes onverstandig met Antonelli op komst.
    Williams of Sauber was best een lastige keuze, en zelfs nu moeten we nog afwachten of Williams de verkeerde was.
    Windsor is vaak best oké, maar hier vind ik hem te kort door de bocht met zijn aannames en voorbarig...

    • + 1
    • 25 apr 2026 - 11:34

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

