Max Verstappen zou persoonlijk een streep hebben gezet door een mogelijke terugkeer van Carlos Sainz bij Red Bull Racing. Dat stelt Formule 1-analist Peter Windsor, die wijst op een oude vete tussen beide coureurs als doorslaggevende factor.

Verstappen en Sainz waren in 2015 en begin 2016 als jonge broekies teamgenoten bij Toro Rosso. Hun drang om het topteam van Red Bull te halen leverde mooie gevechten op, maar ook een verhitte strijd buiten de baan. Mede daardoor zou de Nederlander voor een de komst van Sainz zijn gaan liggen toen hij Sergio Pérez kon vervangen na 2024.

‘Verstappen blokkeerde komst van Sainz’

Windsor stelt dat Verstappen zelf een doorslaggevende rol speelde in het mislopen van de transfer. “Op het moment dat hij Ferrari verliet, lag er een kans bij Red Bull, maar dat is niet doorgegaan door wat er tussen hem en Max speelde in hun Toro Rosso-tijd,” zo laat Windsor weten op zijn eigen Youtube-kanaal.

De analist gaat nog een stap verder en legt de verantwoordelijkheid volledig bij de Nederlander. “Volgens mij was Max hier de doorslaggevende factor. Ik denk niet dat hij Carlos wilde accepteren en liever koos voor een jongere teamgenoot. Als dat klopt, zie ik Sainz ook nooit meer terugkeren bij Red Bull.”

Sainz ontkent, maar keuze Williams onder vuur

Opvallend genoeg schetste Sainz zelf eerder een heel ander beeld van zijn relatie met Verstappen. “Ik kan alleen zeggen dat ik het goed met Max kan vinden. In ons eerste jaar was er rivaliteit, maar die was vrij gezond. Inmiddels kunnen we prima met elkaar overweg,” liet hij eerder weten.

Dat Sainz uiteindelijk bij Williams tekende, noemt Windsor bovendien een verkeerde keuze. “Hij heeft puur naar de korte termijn gekeken: meer punten en een snellere auto dan Sauber, dus hij koos voor Williams met een Mercedes-motor. Maar hij dacht niet na over de middellange of lange termijn,” stelt hij. “Dat blijkt nu ook: het was gewoon een snelle oplossing en uiteindelijk een grote fout.”