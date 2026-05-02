Na een break van bijna een maand is het Formule 1-seizoen dit weekend weer verdergegaan in Miami. De sprint kwalificatie leverde direct veel opvallende momenten op, maar Max Verstappen wil niet te vroeg gaan juichen. Als een verslaggever zijn best doet om de fans te enthousiasmeren, grapt Verstappen dat hij niet moet liegen.

De Formule 1 moest noodgedwongen de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië van de kalender halen, waardoor er een gat van bijna een maand ontstond op de kalender. Er gebeurde echter genoeg, en in Miami werden de coureurs dan ook de oren van het hoofd gevraagd over deze zaken. Zo zijn de motorregels aangepast, en hoopt men dat de rangorde hierdoor flink overhoop wordt gehaald.

'Niet liegen tegen de fans!'

Een verslaggever van beIN Sports kreeg in Miami Verstappen voor de camera, en hij deed hard zijn best om er een spectaculair verhaal van te maken: "Onze kijkers hebben de Formule 1 zo'n vier tot vijf weken moeten missen. We zijn ze aan het vertellen dat het een gekkenhuis gaat worden, waarbij de pikorde misschien wel gaat veranderen, mede door het aanpassen van de regels..."

Verstappen hoort het aan, en neemt rustig een slokje van zijn Red Bull. Als de verslaggever probeert het verhaaltje aan te dikken, grijpt Verstappen met een grote grijns in: "Niet liegen tegen de fans!"

Hoe verliepen de eerste sessies?

Toch lijkt de verslaggever wel een punt te hebben, want in de sprint kwalificatie was het team van Mercedes niet langer oppermachtig. In Miami werd de sprintpole namelijk niet gepakt door één van de Zilverpijlen, maar door regerend wereldkampioen Lando Norris. De McLaren-coureur was nipt sneller dan kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli, terwijl zijn teamgenoot George Russell niet verder kwam dan de zesde tijd.

Verstappen kende zelf een goede sprint kwalificatie, en noteerde de vijfde tijd. Hij bleef binnen een seconde van Norris, en de grote updates van Red Bull lijken dus te werken. De verslaggever leek dus niet helemaal te hebben gelogen, al is er natuurlijk nog geen meter geracet dit weekend.