user icon
icon

Verstappen zet F1-verslaggever op zijn plek: "Niet liegen tegen de fans!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Na een break van bijna een maand is het Formule 1-seizoen dit weekend weer verdergegaan in Miami. De sprint kwalificatie leverde direct veel opvallende momenten op, maar Max Verstappen wil niet te vroeg gaan juichen. Als een verslaggever zijn best doet om de fans te enthousiasmeren, grapt Verstappen dat hij niet moet liegen.

De Formule 1 moest noodgedwongen de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië van de kalender halen, waardoor er een gat van bijna een maand ontstond op de kalender. Er gebeurde echter genoeg, en in Miami werden de coureurs dan ook de oren van het hoofd gevraagd over deze zaken. Zo zijn de motorregels aangepast, en hoopt men dat de rangorde hierdoor flink overhoop wordt gehaald.

'Niet liegen tegen de fans!'

Een verslaggever van beIN Sports kreeg in Miami Verstappen voor de camera, en hij deed hard zijn best om er een spectaculair verhaal van te maken: "Onze kijkers hebben de Formule 1 zo'n vier tot vijf weken moeten missen. We zijn ze aan het vertellen dat het een gekkenhuis gaat worden, waarbij de pikorde misschien wel gaat veranderen, mede door het aanpassen van de regels..."

Verstappen hoort het aan, en neemt rustig een slokje van zijn Red Bull. Als de verslaggever probeert het verhaaltje aan te dikken, grijpt Verstappen met een grote grijns in: "Niet liegen tegen de fans!"

Hoe verliepen de eerste sessies?

Toch lijkt de verslaggever wel een punt te hebben, want in de sprint kwalificatie was het team van Mercedes niet langer oppermachtig. In Miami werd de sprintpole namelijk niet gepakt door één van de Zilverpijlen, maar door regerend wereldkampioen Lando Norris. De McLaren-coureur was nipt sneller dan kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli, terwijl zijn teamgenoot George Russell niet verder kwam dan de zesde tijd.

Verstappen kende zelf een goede sprint kwalificatie, en noteerde de vijfde tijd. Hij bleef binnen een seconde van Norris, en de grote updates van Red Bull lijken dus te werken. De verslaggever leek dus niet helemaal te hebben gelogen, al is er natuurlijk nog geen meter geracet dit weekend.

Skoda F1

Posts: 742

Still a shitshow..Maar nu met een chocolade topping en een toefje slagroom

  • 2
  • 2 mei 2026 - 13:33
Foto's Grand Prix van Miami 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (1)

Login om te reageren
US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar