Red Bull Racing lijkt in Miami voorzichtig de weg omhoog te hebben ingezet. Max Verstappen kwalificeerde zich als vijfde voor de sprintrace en sprak na afloop van een beter gevoel in de auto. Ook race-engineer Gianpiero Lambiase ziet duidelijke progressie, al blijft er werk aan de winkel.

Na een moeizame start van het seizoen kwam de pauze van enkele weken op een goed moment voor het team. In die periode werd er achter de schermen hard gewerkt om de problemen van de RB22 beter in kaart te brengen – en dat lijkt nu zijn eerste vruchten af te werpen.

Red Bull zet stap vooruit

Lambiase sprak na afloop van de sessie van een belangrijke dag voor het team. “Die pauze heeft ons echt geholpen om alles goed te analyseren”, legt hij uit. “We hebben beter inzicht gekregen in de zwakke punten van de auto en ook andere factoren gevonden die de balans beïnvloedden.”

Die analyse resulteerde in concrete updates. “We hebben niet alleen naar pure snelheid gekeken, maar ook naar de basis van de auto. Dat zie je nu terug: Max voelt zich veel comfortabeler en dat vertaalt zich meteen in zijn prestaties op de baan.”

Technische zorgen blijven aanwezig

Toch was het niet alleen maar positief nieuws bij Red Bull. Aan de andere kant van de garage kreeg Isack Hadjar te maken met technische problemen, met name rond het koppel van de wagen. “Dat heeft invloed op het vermogen, maar ook op hoe het koppel wordt afgegeven”, aldus Lambiase. “Vooral bij tractie en terugschakelen merk je dat.”

Het team ziet dat als een belangrijk aandachtspunt voor de rest van het weekend. “Daar moeten we snel een oplossing voor vinden, zodat we dit niet opnieuw tegenkomen in de kwalificatie en de race.”

Ondanks die problemen overheerst het vertrouwen. “Het was een sterke dag en een goede start van het weekend”, besluit Lambiase. “Maar we zijn er nog niet. We blijven alles analyseren en zoeken naar verdere verbeteringen.”