Lambiase genoot van Verstappen: "De pauze is goed geweest voor ons"

Lambiase genoot van Verstappen: "De pauze is goed geweest voor ons"

Red Bull Racing lijkt in Miami voorzichtig de weg omhoog te hebben ingezet. Max Verstappen kwalificeerde zich als vijfde voor de sprintrace en sprak na afloop van een beter gevoel in de auto. Ook race-engineer Gianpiero Lambiase ziet duidelijke progressie, al blijft er werk aan de winkel.

Na een moeizame start van het seizoen kwam de pauze van enkele weken op een goed moment voor het team. In die periode werd er achter de schermen hard gewerkt om de problemen van de RB22 beter in kaart te brengen – en dat lijkt nu zijn eerste vruchten af te werpen.

Red Bull zet stap vooruit

Lambiase sprak na afloop van de sessie van een belangrijke dag voor het team. “Die pauze heeft ons echt geholpen om alles goed te analyseren”, legt hij uit. “We hebben beter inzicht gekregen in de zwakke punten van de auto en ook andere factoren gevonden die de balans beïnvloedden.”

Die analyse resulteerde in concrete updates. “We hebben niet alleen naar pure snelheid gekeken, maar ook naar de basis van de auto. Dat zie je nu terug: Max voelt zich veel comfortabeler en dat vertaalt zich meteen in zijn prestaties op de baan.”

Technische zorgen blijven aanwezig

Toch was het niet alleen maar positief nieuws bij Red Bull. Aan de andere kant van de garage kreeg Isack Hadjar te maken met technische problemen, met name rond het koppel van de wagen. “Dat heeft invloed op het vermogen, maar ook op hoe het koppel wordt afgegeven”, aldus Lambiase. “Vooral bij tractie en terugschakelen merk je dat.”

Het team ziet dat als een belangrijk aandachtspunt voor de rest van het weekend. “Daar moeten we snel een oplossing voor vinden, zodat we dit niet opnieuw tegenkomen in de kwalificatie en de race.”

Ondanks die problemen overheerst het vertrouwen. “Het was een sterke dag en een goede start van het weekend”, besluit Lambiase. “Maar we zijn er nog niet. We blijven alles analyseren en zoeken naar verdere verbeteringen.”

 

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

