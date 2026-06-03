user icon
icon

Schumacher richt zich tot Verstappen: "Hij heeft nou wel zijn punt gemaakt"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Schumacher richt zich tot Verstappen: "Hij heeft nou wel zijn punt gemaakt"

Ralf Schumacher vindt dat Max Verstappen inmiddels duidelijk genoeg is geweest over zijn bezwaren tegen de toekomstplannen van de Formule 1. De Nederlander uitte de afgelopen maanden meermaals kritiek op de nieuwe motorreglementen, maar volgens de voormalig F1-coureur is het moment aangebroken om de aandacht weer naar het racen zelf te verleggen.

Achter de schermen wordt nog altijd druk gediscussieerd over mogelijke aanpassingen aan de toekomstige krachtbronnen. Daarbij spelen niet alleen prestaties een rol, maar ook betrouwbaarheid, kosten, brandstofverbruik en de belangen van de verschillende fabrikanten. Schumacher begrijpt waarom de gesprekken zo gevoelig liggen, maar vindt dat Verstappen zijn boodschap inmiddels helder heeft overgebracht.

Meer over Max Verstappen Vertrek Verstappen lijkt aanstaande: "Mercedes is een goede mogelijkheid"

Vertrek Verstappen lijkt aanstaande: "Mercedes is een goede mogelijkheid"

2 jun
 Russell draait bij over Verstappen: "Onze relatie is veranderd"

Russell draait bij over Verstappen: "Onze relatie is veranderd"

2 jun

'Iedereen probeert er zijn voordeel uit te halen'

Volgens Schumacher is het logisch dat teams tijdens dergelijke onderhandelingen proberen om hun eigen positie te versterken. Daardoor wordt een technisch debat al snel een politiek steekspel binnen de paddock.

"Bij zulke discussies probeert ieder team uiteraard iets naar zich toe te trekken. Zodra er ruimte ontstaat voor verandering, gaan partijen kijken of ze daar zelf voordeel uit kunnen halen of zaken kunnen aanpassen waar eerder niet aan gedacht werd", legt Schumacher uit in de podcast Backstage Boxengasse.

De Duitser ziet echter ook eenvoudige oplossingen om bepaalde problemen te beperken. Zo kan volgens hem het inkorten van races een realistische optie zijn wanneer dat financiële of technische voordelen oplevert. "Ik vond het voorstel om een paar ronden minder te rijden eigenlijk heel logisch. Of een race nu tien of twintig kilometer korter wordt, dat zal nauwelijks iemand merken. Als het helpt om kosten te besparen of technische problemen te voorkomen, waarom zou je het niet doen?".  

Schumacher legt bal bij Verstappen

Hoewel Schumacher begrip heeft voor de kritiek van Verstappen, vindt hij dat het onderwerp ondertussen voldoende besproken is. Volgens hem ligt de verantwoordelijkheid nu bij de teams en de FIA om met oplossingen te komen.

"Max heeft zijn standpunt duidelijk gemaakt. Iedereen weet inmiddels wat zijn zorgen zijn en er wordt hard gewerkt aan verbeteringen. Daarom mag de focus van mij weer meer naar de Formule 1 zelf gaan en minder naar het debat rond Verstappen", stelt Schumacher.

Daarbij wijst de Duitser ook naar Red Bull. Verstappen gaf eerder aan dat er beter naar zijn feedback geluisterd moet worden binnen het team, maar volgens Schumacher brengt dat ook verantwoordelijkheid met zich mee. "Als Max vindt dat zijn richting de juiste is, dan krijgt hij nu de kans om dat te laten zien. Hij kan samen met het team bewijzen dat zijn ideeën werken door de wagen weer competitiever te maken en opnieuw vooraan mee te strijden. Uiteindelijk moet dat op het circuit zichtbaar worden."

Aajd Flupke

Posts: 201

Kan die Schumacher niet terug de kast in?

  • 1
  • 3 jun 2026 - 14:18
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Ralf Schumacher Red Bull Racing

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.897

    Ik dacht dat hij wat beters te doen had nu?
    Zal de dominee ook wel niet fijn gevonden hebben. "Denk nou eens even niet aan Verstappen. Zeg je nou ja of niet?"

    • + 0
    • 3 jun 2026 - 14:12
  • Aajd Flupke

    Posts: 201

    Kan die Schumacher niet terug de kast in?

    • + 1
    • 3 jun 2026 - 14:18
  • powered by bye

    Posts: 511

    Ralf is duidelijk het vrouwtje

    • + 0
    • 3 jun 2026 - 14:22
  • JH56

    Posts: 365

    Ralf Schumacher: "Of een race nu tien of twintig kilometer korter wordt, dat zal nauwelijks iemand merken"....
    Eerder gehoord: "Of de rondetijden nu 3 of 4 seconden langzamer worden, dat zal nauwelijks iemand merken"...
    Zal wel zo zijn, ik ben geen expert

    • + 0
    • 3 jun 2026 - 14:22
  • Rocks

    Posts: 1.088

    Ralfie zuigt er een puntje an 😎

    • + 0
    • 3 jun 2026 - 14:30
  • Snelrondje

    Posts: 9.073

    Okay, nu heeft Ralf zijn punt wel gemaakt.

    • + 0
    • 3 jun 2026 - 14:51

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

MCGrand Prix van Monaco

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 238
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar