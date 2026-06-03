Ralf Schumacher vindt dat Max Verstappen inmiddels duidelijk genoeg is geweest over zijn bezwaren tegen de toekomstplannen van de Formule 1. De Nederlander uitte de afgelopen maanden meermaals kritiek op de nieuwe motorreglementen, maar volgens de voormalig F1-coureur is het moment aangebroken om de aandacht weer naar het racen zelf te verleggen.

Achter de schermen wordt nog altijd druk gediscussieerd over mogelijke aanpassingen aan de toekomstige krachtbronnen. Daarbij spelen niet alleen prestaties een rol, maar ook betrouwbaarheid, kosten, brandstofverbruik en de belangen van de verschillende fabrikanten. Schumacher begrijpt waarom de gesprekken zo gevoelig liggen, maar vindt dat Verstappen zijn boodschap inmiddels helder heeft overgebracht.

'Iedereen probeert er zijn voordeel uit te halen'

Volgens Schumacher is het logisch dat teams tijdens dergelijke onderhandelingen proberen om hun eigen positie te versterken. Daardoor wordt een technisch debat al snel een politiek steekspel binnen de paddock.

"Bij zulke discussies probeert ieder team uiteraard iets naar zich toe te trekken. Zodra er ruimte ontstaat voor verandering, gaan partijen kijken of ze daar zelf voordeel uit kunnen halen of zaken kunnen aanpassen waar eerder niet aan gedacht werd", legt Schumacher uit in de podcast Backstage Boxengasse.

De Duitser ziet echter ook eenvoudige oplossingen om bepaalde problemen te beperken. Zo kan volgens hem het inkorten van races een realistische optie zijn wanneer dat financiële of technische voordelen oplevert. "Ik vond het voorstel om een paar ronden minder te rijden eigenlijk heel logisch. Of een race nu tien of twintig kilometer korter wordt, dat zal nauwelijks iemand merken. Als het helpt om kosten te besparen of technische problemen te voorkomen, waarom zou je het niet doen?".

Schumacher legt bal bij Verstappen

Hoewel Schumacher begrip heeft voor de kritiek van Verstappen, vindt hij dat het onderwerp ondertussen voldoende besproken is. Volgens hem ligt de verantwoordelijkheid nu bij de teams en de FIA om met oplossingen te komen.

"Max heeft zijn standpunt duidelijk gemaakt. Iedereen weet inmiddels wat zijn zorgen zijn en er wordt hard gewerkt aan verbeteringen. Daarom mag de focus van mij weer meer naar de Formule 1 zelf gaan en minder naar het debat rond Verstappen", stelt Schumacher.

Daarbij wijst de Duitser ook naar Red Bull. Verstappen gaf eerder aan dat er beter naar zijn feedback geluisterd moet worden binnen het team, maar volgens Schumacher brengt dat ook verantwoordelijkheid met zich mee. "Als Max vindt dat zijn richting de juiste is, dan krijgt hij nu de kans om dat te laten zien. Hij kan samen met het team bewijzen dat zijn ideeën werken door de wagen weer competitiever te maken en opnieuw vooraan mee te strijden. Uiteindelijk moet dat op het circuit zichtbaar worden."