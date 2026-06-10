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Opties Verstappen nemen af: "Mercedes is gek als ze dan Max nemen"

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Opties Verstappen nemen af: "Mercedes is gek als ze dan Max nemen"

De dominante prestaties van Kimi Antonelli zorgen niet alleen voor verschuivingen in de strijd om de wereldtitel, maar hebben mogelijk ook gevolgen voor de toekomst van Max Verstappen. Volgens voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher wordt een overstap van de Nederlander naar Mercedes steeds minder waarschijnlijk nu Antonelli zich ontpopt tot de absolute ster van het kampioenschap.

Met vijf opeenvolgende Grand Prix-zeges en een voorsprong van 66 punten in het WK heeft Antonelli zich stevig op de troon genesteld. De Italiaan laat niet alleen de concurrentie achter zich, maar zet ook teamgenoot George Russell op grote achterstand.

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'Verstappen raakt stilaan zonder opties'

Schumacher denkt dat Mercedes weinig reden heeft om nog werk te maken van een komst van Verstappen. Volgens de Duitser heeft Toto Wolff inmiddels precies de coureur gevonden waar hij jarenlang naar op zoek was.

"Ik heb het gevoel dat Max stilaan door zijn mogelijkheden heen raakt. Mercedes beschikt nu over een jonge coureur die kan meestrijden voor de wereldtitel. Als Antonelli die lijn doortrekt, zou het vreemd zijn om iemand binnen te halen die alleen maar extra spanning binnen het team veroorzaakt", verklaarde Schumacher in de F1-podcast Backstage Boxengasse.

Daarbij verwijst de voormalig F1-coureur naar eerdere ervaringen binnen Mercedes. "Wolff heeft al eens meegemaakt wat er gebeurt wanneer twee absolute toppers tegenover elkaar staan. Dat leverde met Hamilton en Rosberg vooral hoofdpijn op. Een duidelijke tweede rijder naast Antonelli zou op dit moment veel logischer zijn, en Russell lijkt zich steeds meer in die rol te ontwikkelen."

Antonelli maakt indruk binnen én buiten de wagen

Naast zijn snelheid is Schumacher vooral onder de indruk van de manier waarop Antonelli met de druk omgaat. De jonge Italiaan lijkt nauwelijks onder de indruk van zijn status als WK-favoriet en blijft volgens de Duitser opvallend rustig onder alle aandacht.

"Hij staat met beide voeten op de grond en komt uit een bijzonder stabiele familie. Zijn vader is altijd aanwezig en dat helpt enorm. Natuurlijk zal de druk alleen maar toenemen na zoveel overwinningen, want iedereen verwacht nu dat hij blijft winnen. Tot nu toe gaat hij daar echter opvallend makkelijk mee om."

Antonelli's opmars heeft ondertussen ook gevolgen voor Russell. Waar de Brit vooraf nog als grote titelkandidaat werd gezien, is hij inmiddels teruggevallen naar de derde plaats in het kampioenschap. Lewis Hamilton ging hem voorbij in de stand, terwijl de achterstand op zijn jonge teamgenoot inmiddels is opgelopen tot liefst 68 punten. Daarmee lijkt Antonelli niet alleen de nieuwe leider van Mercedes, maar ook het grootste obstakel voor een eventuele komst van Verstappen naar Brackley.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Ralf Schumacher Mercedes Red Bull Racing

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 239
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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