Uitslag kwalificatie China: Antonelli jongste polesitter ooit, Verstappen achtste

Uitslag kwalificatie China: Antonelli jongste polesitter ooit, Verstappen achtste

Andrea Kimi Antonelli heeft de pole position gepakt tijdens de kwalificatie op het circuit van Shanghai. Op het Chinese asfalt werd de tweede tijd genoteerd door George Russell, terwijl Lewis Hamilton het voor elkaar kreeg om de derde tijd op zijn naam te schrijven.

Q1

Na de sprintrace van vanochtend voerden veel teams de nodige veranderingen door voorafgaand aan de kwalificatie. Dat was ook het geval bij het team van Red Bull Racing, waar Max Verstappen een rampzalige race reed. De frustratie spoot zijn oren uit, en hij aasde op sportieve revanche.

In deze eerste kwalificatiesessie werd Verstappen in zijn eerste run naar buiten gestuurd op een setje mediumbanden. Hij had het zwaar, en hij bleef zelfs hangen in de eliminatiezone. Hij moest naar buiten voor een tweede run, en op een vers setje softs ging het veel beter. Hij worstelde overduidelijk met zijn auto, maar hij noteerde wel de snelste tijd in de laatste sector.

Verder viel op dat de topteams ook top presteerden in deze sessie. In het achterveld werd duidelijk dat Williams een waanzinnig slechte sessie kende, en dat niet in vorm zijn. Zowel Carlos Sainz als Alexander Albon viel af. De Thai schreeuwde zijn frustratie over de boordradio, en zag hoe verder ook Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Lance Stroll en Sergio Pérez afvielen.

Q2

Onder aanvoering van de sterke Mercedessen van Andrea Kimi Antonelli en George Russell ging het tweede gedeelte van de kwalificatie van start. De druk stond er voor veel coureurs direct op, want een aantal toppers had het opvallend lastig aan het begin van de kwalificatie. Ook nu was niet iedereen tevreden, en dat gold dit keer ook voor Russell. Hij wist niet te vechten om de snelste tijd, en klaagde over een probleem met de voorvleugel.

Russell ging wel met speels gemak door naar Q3, maar dat gold niet voor Red Bull-coureur Isack Hadjar. Hij wist geen geweldige rondetijd te noteren, en moest zweten op de tiende plaats. Veel coureurs waren sneller, maar hij had het geluk dat Gabriel Bortoleto opzichtig blunderde in de laatste bocht. De Braziliaanse Audi-coureur spinde van de baan, en veroorzaakte een gele vlag. Hierdoor konden de coureurs zich niet verbeteren.

Naast Bortoleto vielen ook Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Esteban Ocon, Liam Lawson en Arvid Lindblad af.

Q3

Net als in het tweede kwalificatiegedeelte, kwamen de Mercedessen nu weer als eerste de baan op. Het doel was ongetwijfeld om twee snelle tijden te noteren, maar dat ging mis bij George Russell. De Brit stond ineens stil op de baan, en hij meldde dat er iets aan de hand was. Hij wist verder te rijden, maar hij zat vast in een versnelling. Hij hobbelde terug naar de pits, en ineens waren er zorgen bij Mercedes.

Terwijl alle aandacht uitging naar Russell, werden er in de eerste run veel snelle tijden genoteerd. Russells teamgenoot Antonelli noteerde de eerste snelle tijd, maar de McLarens zaten vlak achter hem.

Het team van Mercedes kreeg de auto van Russell net op tijd weer aan de praat, waardoor hij weer de baan op kon komen en zijn ronde kon rijden. De strijd om de pole leek zeer spannend te worden, maar uitdagers Norris, Piastri, Leclerc en Hamilton kregen het niet voor elkaar om Antonelli's tijd uit de boeken te rijden.

Antonelli werd hierdoor de jongste polesitter ooit in de Formule 1, en dat zorgde voor de nodige vreugde. Bij Max Verstappen was de vreugde ver te zoeken, want hij kwam niet verder dan de zeer teleurstellende achtste tijd.

F1Grand Prix China - Kwalificatie

CN Shanghai International Circuit - 14 maart 2026

Mrduplex

Posts: 1.699

Heerlijke kwalificatie, genoten!!!

  • 4
  • 14 maa 2026 - 09:03
Foto's Grand Prix van China 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP China 2026

Reacties (31)

  • NyckVrieskast

    Posts: 1.211

    Gefeliciteerd kimi! Rbr het 5e team…

    • + 0
    • 14 maa 2026 - 09:03
    • De Vogel is Geland

      Posts: 746

      Het seizoen is nog lang

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 09:05
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.211

      Helaas wel. Doet pijn in mijn portemonee als je f1 tv jaar vooruit betaald hebt.

      • + 1
      • 14 maa 2026 - 09:06
    • F1 bekijker

      Posts: 102

      IPTV kost mij iets van 40e per jaar.

      • + 1
      • 14 maa 2026 - 09:37
  Mrduplex

    Posts: 1.699

    Heerlijke kwalificatie, genoten!!!

    • + 4
    • 14 maa 2026 - 09:03
  • Mrduplex

    Posts: 1.699

    😴😴😴💤💤💤🥱😴😴

    • + 0
    • 14 maa 2026 - 09:04
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.211

      Ik kijk liever mario kart dan dit..

      • + 1
      • 14 maa 2026 - 09:05
    • HermanInDeZon

      Posts: 826

      Als neutrale fan was deze kwalificatie toch echt spannend.

      Je kan van de wagens houden of niet, maar deze sessie kan je toch niet saai noemen. Zat allemaal mooi dicht bij elkaar vooraan

      • + 4
      • 14 maa 2026 - 09:11
    • Driver87

      Posts: 700

      Dicht bij elkaar? Dicht bij elkaar in de top 6 bijvoorbeeld binnen 2 tienden of de top 10 binnen een halve seconde...

      • + 2
      • 14 maa 2026 - 09:21
    • da_bartman

      Posts: 6.471

      "Als neutrale fan "
      Whahahahah 🤣🤣🤣🤣
      "was deze kwalificatie toch echt spannend."
      Whahahahah 🤣🤣🤣🤣
      "Je kan van de wagens houden"
      Whahahahah 🤣🤣🤣🤣
      "kan je toch niet saai noemen"
      Whahahahah 🤣🤣🤣🤣
      . Zat allemaal mooi dicht bij elkaar vooraan
      Whahahahah 🤣🤣🤣🤣

      De onzin die je verkondigt benadert zelfs de onzin van clown SennaS. Dat zegt genoeg.

      • + 1
      • 14 maa 2026 - 09:48
    • Politik

      Posts: 9.797

      @Bartman,

      Wat ben je toch een zielig kereltje.
      Met je afzeikgedrag.

      Altijd maar iedereen de maat nemen die niet zo denkt als jij🤮

      • + 2
      • 14 maa 2026 - 09:54
    • Cicero

      Posts: 1.633

      Opeens is russell een halve seconde trager. Zo wordt het spannend gemaakt

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 09:57
    • HermanInDeZon

      Posts: 826

      Doe anders ff normaal Bartman

      Ja het was spannend. Erg leuk dat zowel Ferrari als McLaren nu twee rijders hebben die er vol voor gaan om wie de teambattle wint

      Spannend hoe Russell 1 kans had om pole te halen

      • + 2
      • 14 maa 2026 - 09:57
    • EddyIrvine

      Posts: 9

      Als je het niet mee leuk vindt kijk je toch niet, degenen die de veranderingen wel kunnen accepteren kijken wel. Makkelijk zat toch. Erover door blijven zeiken en jezelf frustreren is een beetje zinloos. Dit is wat het is voor de komende jaren.

      • + 2
      • 14 maa 2026 - 09:59
    • Smock

      Posts: 308

      Politik: Registratiedatum 2017 zegt mij dan ook vaak alweer genoeg. Je moet ergens nog een beetje "lol" uit halen als het als successupporter niet lukt.

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 10:00
    • Mrduplex

      Posts: 1.699

      @daBartman en dat is al heel knap😂.

      Fijne dag nog mensen ik ga feest vieren

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 10:08
  • F1 bekijker

    Posts: 102

    Mooi mijn vrouw en vele anderen kunnen weer de keuken in. :)

    • + 1
    • 14 maa 2026 - 09:05
    • De Vogel is Geland

      Posts: 746

      We weten dat je geen vrouw hebt. Ik zie je dadelijk bij de Aldi

      • + 2
      • 14 maa 2026 - 09:07
    • F1 bekijker

      Posts: 102

      Kom alleen bij de Jumbo dat zijn de achterburen.

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 09:11
  • De Vogel is Geland

    Posts: 746

    Het is wel een rustgevend gevoel dat je die MB op cruise control nog op p2 kan parkeren.

    • + 1
    • 14 maa 2026 - 09:06
  • Joseph1000

    Posts: 274

    Tja ze kunnen beter met vijf teams racen .alles buiten de top tien zijn steeds dezelfde.
    Weet niet of ik dit lang vol ga houden steeds naar dat Dyson geluid te luisteren.
    De dsr was ook een leuk element .nah het is er niet op vooruitgegaan.

    • + 1
    • 14 maa 2026 - 09:07
    • ChrisFerrari15

      Posts: 496

      Sinds 2014 zijn het al dysons. Wat is je punt?

      • + 4
      • 14 maa 2026 - 09:32
  • Larry Perkins

    Posts: 63.461

    Bravo Kimi!

    • + 2
    • 14 maa 2026 - 09:07
  • Mrduplex

    Posts: 1.699

    LeClerc, niet zo hardleers! Je moet cruisen en laden, geen kwali rondjes stampen!

    • + 2
    • 14 maa 2026 - 09:17
  • HermanInDeZon

    Posts: 826

    Spannende kwalificatie, leuk voor Kimi al vrees ik wel dat zonder problemen Russell wel pole had gepakt.

    Mooi ook weer van Hamilton, zou fijn zijn moest hij morgen het podium halen.

    Red Bull ... tja, dit lijkt me toch echt niet (allemaal) PU gerelateerd te zijn, die auto is gewoon zo onstabiel - bijna ongeloofelijk van zowel MV als IH om daarmee uberhaupt in Q3 te geraken

    • + 2
    • 14 maa 2026 - 09:20
    • Mrduplex

      Posts: 1.699

      Spannende kwalificatie zegt ie😂
      Lig dubbel😆😆

      • + 2
      • 14 maa 2026 - 09:38
  • F1 bekijker

    Posts: 102

    Weinig reacties?

    • + 1
    • 14 maa 2026 - 09:29
    • Joseph1000

      Posts: 274

      Meeste vinden er niks meer aan

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 09:31
    • F1 bekijker

      Posts: 102

      Denk eerder dat de hooligans afhaken.

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 09:53
  • TylaHunter

    Posts: 10.622

    Leuk voor de statistieken. Maar gezien de starts in Melbourne en de sprint lijkt het weinig uit te maken voor ronde 1.
    Overigens ook echt een goede ronde van Bottas en Caddilac. Op minder dan 7 tiende van Albon met de raketmotor van benz laat denk ik meer potentie zien in die Caddilac dan tot op heden gedaan is.

    • + 0
    • 14 maa 2026 - 09:31
  • Erwinnaar

    Posts: 5.561

    Die McLaren klapte de voorvleugel dicht en de vonken sprongen eraf zover die doorbuigde. Iemand opgevallen ook?

    • + 0
    • 14 maa 2026 - 09:37

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

