Andrea Kimi Antonelli heeft de pole position gepakt tijdens de kwalificatie op het circuit van Shanghai. Op het Chinese asfalt werd de tweede tijd genoteerd door George Russell, terwijl Lewis Hamilton het voor elkaar kreeg om de derde tijd op zijn naam te schrijven.

Q1

Na de sprintrace van vanochtend voerden veel teams de nodige veranderingen door voorafgaand aan de kwalificatie. Dat was ook het geval bij het team van Red Bull Racing, waar Max Verstappen een rampzalige race reed. De frustratie spoot zijn oren uit, en hij aasde op sportieve revanche.

In deze eerste kwalificatiesessie werd Verstappen in zijn eerste run naar buiten gestuurd op een setje mediumbanden. Hij had het zwaar, en hij bleef zelfs hangen in de eliminatiezone. Hij moest naar buiten voor een tweede run, en op een vers setje softs ging het veel beter. Hij worstelde overduidelijk met zijn auto, maar hij noteerde wel de snelste tijd in de laatste sector.

Verder viel op dat de topteams ook top presteerden in deze sessie. In het achterveld werd duidelijk dat Williams een waanzinnig slechte sessie kende, en dat niet in vorm zijn. Zowel Carlos Sainz als Alexander Albon viel af. De Thai schreeuwde zijn frustratie over de boordradio, en zag hoe verder ook Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Lance Stroll en Sergio Pérez afvielen.

Q2

Onder aanvoering van de sterke Mercedessen van Andrea Kimi Antonelli en George Russell ging het tweede gedeelte van de kwalificatie van start. De druk stond er voor veel coureurs direct op, want een aantal toppers had het opvallend lastig aan het begin van de kwalificatie. Ook nu was niet iedereen tevreden, en dat gold dit keer ook voor Russell. Hij wist niet te vechten om de snelste tijd, en klaagde over een probleem met de voorvleugel.

Russell ging wel met speels gemak door naar Q3, maar dat gold niet voor Red Bull-coureur Isack Hadjar. Hij wist geen geweldige rondetijd te noteren, en moest zweten op de tiende plaats. Veel coureurs waren sneller, maar hij had het geluk dat Gabriel Bortoleto opzichtig blunderde in de laatste bocht. De Braziliaanse Audi-coureur spinde van de baan, en veroorzaakte een gele vlag. Hierdoor konden de coureurs zich niet verbeteren.

Naast Bortoleto vielen ook Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Esteban Ocon, Liam Lawson en Arvid Lindblad af.

Q3

Net als in het tweede kwalificatiegedeelte, kwamen de Mercedessen nu weer als eerste de baan op. Het doel was ongetwijfeld om twee snelle tijden te noteren, maar dat ging mis bij George Russell. De Brit stond ineens stil op de baan, en hij meldde dat er iets aan de hand was. Hij wist verder te rijden, maar hij zat vast in een versnelling. Hij hobbelde terug naar de pits, en ineens waren er zorgen bij Mercedes.

Terwijl alle aandacht uitging naar Russell, werden er in de eerste run veel snelle tijden genoteerd. Russells teamgenoot Antonelli noteerde de eerste snelle tijd, maar de McLarens zaten vlak achter hem.

Het team van Mercedes kreeg de auto van Russell net op tijd weer aan de praat, waardoor hij weer de baan op kon komen en zijn ronde kon rijden. De strijd om de pole leek zeer spannend te worden, maar uitdagers Norris, Piastri, Leclerc en Hamilton kregen het niet voor elkaar om Antonelli's tijd uit de boeken te rijden.

Antonelli werd hierdoor de jongste polesitter ooit in de Formule 1, en dat zorgde voor de nodige vreugde. Bij Max Verstappen was de vreugde ver te zoeken, want hij kwam niet verder dan de zeer teleurstellende achtste tijd.