Andrea Kimi Antonelli heeft Mercedes een droomweekend bezorgd tijdens de Grand Prix van Australië in Melbourne. De Italiaan begon slecht aan zijn weekend, maar bereikte met een tweede plaats uiteindelijk het podium. Na afloop was Antonelli dan ook zeer tevreden met zijn eigen prestatie.

Even leek het erop dat Antonelli de race ergens achteraan had moeten starten. Nadat hij in de derde vrije training zijn Mercedes compleet had opgevouwen met een crash, was het nog maar de vraag of hij mee kon doen aan de kwalificatie. Uiteindelijk kreeg zijn team - wonderbaarlijk genoeg - de auto net op tijd klaar en kwalificeerde hij als tweede achter teamgenoot George Russell.

Antonelli als tweede over de streep

In de race verloor Antonelli een aantal plekken bij de start, maar slaagde er uiteindelijk in om als tweede over de streep te komen. Door zijn podiumplek pakte Mercedes een 1-2 finish, wat in heel 2025 niet gelukt was. "Het was de beste start die we ons hadden kunnen wensen", aldus Antonelli tijdens de podiuminterviews.

"Helaas was de start erg slecht en verloor ik veel snelheid. Ik bevind me op veel plaatsen en merk dat ik moet inhalen. Maar over het algemeen was het een goede race. Het tempo lag erg hoog, vooral aan het einde. En ja, ik kijk gewoon uit naar volgende week."

Vizier alweer op China volgende week

Het is duidelijk dat Mercedes een van de beste, zo niet, de beste auto heeft op de grid. Alleen Charles Leclerc en Lewis Hamilton konden in hun Ferrari vandaag enigszins bijbenen, maar moesten uiteindelijk hun meerdere erkennen. Reden genoeg dus voor Antonelli om weer uit te kijken naar volgende week in China.

"De race was ongelooflijk. De eerste paar ronden, weet je, met het inhalen, zijn zo krachtig dat je veel actie kunt geven. Dus het was echt heel leuk in het begin. En ja, nu even uitrusten en uitkijken naar China."