user icon
icon

Antonelli maakt droomweekend Mercedes compleet in Australië

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Antonelli maakt droomweekend Mercedes compleet in Australië

Andrea Kimi Antonelli heeft Mercedes een droomweekend bezorgd tijdens de Grand Prix van Australië in Melbourne. De Italiaan begon slecht aan zijn weekend, maar bereikte met een tweede plaats uiteindelijk het podium. Na afloop was Antonelli dan ook zeer tevreden met zijn eigen prestatie. 

Even leek het erop dat Antonelli de race ergens achteraan had moeten starten. Nadat hij in de derde vrije training zijn Mercedes compleet had opgevouwen met een crash, was het nog maar de vraag of hij mee kon doen aan de kwalificatie. Uiteindelijk kreeg zijn team - wonderbaarlijk genoeg - de auto net op tijd klaar en kwalificeerde hij als tweede achter teamgenoot George Russell

Meer over Mercedes <b> Officieel: </b> FIA neemt keiharde beslissing over Mercedes-motor

Officieel: FIA neemt keiharde beslissing over Mercedes-motor

28 feb
 Verstappen en Mercedes om de tafel: Wolff bevestigt gesprekken te hebben gevoerd

Verstappen en Mercedes om de tafel: Wolff bevestigt gesprekken te hebben gevoerd

27 feb

Antonelli als tweede over de streep

In de race verloor Antonelli een aantal plekken bij de start, maar slaagde er uiteindelijk in om als tweede over de streep te komen. Door zijn podiumplek pakte Mercedes een 1-2 finish, wat in heel 2025 niet gelukt was. "Het was de beste start die we ons hadden kunnen wensen", aldus Antonelli tijdens de podiuminterviews. 

"Helaas was de start erg slecht en verloor ik veel snelheid. Ik bevind me op veel plaatsen en merk dat ik moet inhalen. Maar over het algemeen was het een goede race. Het tempo lag erg hoog, vooral aan het einde. En ja, ik kijk gewoon uit naar volgende week." 

Vizier alweer op China volgende week

Het is duidelijk dat Mercedes een van de beste, zo niet, de beste auto heeft op de grid. Alleen Charles Leclerc en Lewis Hamilton konden in hun Ferrari vandaag enigszins bijbenen, maar moesten uiteindelijk hun meerdere erkennen. Reden genoeg dus voor Antonelli om weer uit te kijken naar volgende week in China. 

"De race was ongelooflijk. De eerste paar ronden, weet je, met het inhalen, zijn zo krachtig dat je veel actie kunt geven. Dus het was echt heel leuk in het begin. En ja, nu even uitrusten en uitkijken naar China."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Australië 2026

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 63.321

    Off-topic:

    F2: Laurens van Hoepen op het podium (3e), Colin Herta 7e.

    • + 0
    • 8 maa 2026 - 07:10
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.613

    Benieuwd hoe hij zich verhoudt tot George na een vlekkeloos weekend. Hoewel zijn eigen fout, ging hij prima om met de extra stress. Blijft zijn potentie tonen...

    • + 0
    • 8 maa 2026 - 07:26
  • monzaron

    Posts: 787

    Op de eerste aantal ronden na een dominante zege/race voor Mercedes. Sterk in de strijd en op de banden en snelheid op de baan. Ferrari verdiend op het podium, na 30-34 ronden was de race gedaan en ben ik maar weer het bed in gedoken, werd moe van dit soort racing. Verstappen heeft gelijk, misschien is en wordt het tijd voor iets anders…… Deze race was pure gezichtsbedrog, we zijn van DRS naar het onnatuurlijke EV-power modus gegaan ☺️

    • + 0
    • 8 maa 2026 - 09:36

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 150
  • Podiums 3
  • Grand Prix 24
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2023 (2)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar