Max Verstappen maakte er nooit een geheim van: hij wil meer racedromen najagen naast de Formule 1. Jarenlang leek dit een soort hobby van Verstappen te worden, maar eind vorig jaar zette hij voor het eerst serieuze stappen in dit plan. Nu hij zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring heeft aangekondigd, weet iedereen het zeker: Verstappen is een pure racer.

Max Verstappen heeft in de afgelopen jaren voor een soort Formule 1-gekte gezorgd in Nederland. Hij bestormde de sport op een jonge leeftijd, speelde met de wetten van de sport en verbrak een vrachtlading aan records. Hij bracht de autosport weer onder de aandacht in Nederland, en liet de hoge heren van de sport regelmatig weten wat hij van de gang van zaken vond.

Toen Verstappen vorig jaar bekendmaakte dat hij zou deelnemen aan NLS-races op de iconische Nürburgring Nordschleife, ontstond er weer een soort gekte. De aandacht voor deze klasse groeide, honderden Hollanders reisden af naar de Eiffel en de NLS zelf profiteerde ook van alle aandacht. Verstappen voelde zich niet te groot voor de sport, en volgde trouw alle stappen die elke sterveling moet volgen om op de Nordschleife te rijden.

Grote stappen

Toen Verstappen vorig jaar direct zijn eerste GT3-race op de Nordschleife won, wisten veel mensen zeker dat het niet uitmaakt welke auto je hem geeft, hij wint toch wel. Verstappens raceteam zette in de maanden daarna grote stappen, en ze ruilden hun Ferrari en Aston Martin in voor een Mercedes. Het maakte niet uit dat dit een concurrent van Verstappen is in de Formule 1, hij wil simpelweg het beste materiaal hebben om te kunnen winnen.

Wat gaat Verstappen nog meer doen?

Verstappen wilde niet zeggen of hij echt ging debuteren in de 24-uursrace, maar nu is het hoge woord eruit. Samen met GT3-veteranen Lucas Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella zal hij een gooi gaan doen naar de zege. Kijk niet verbaasd op als pure racer Verstappen dit ook voor elkaar gaat krijgen, om daarna doodleuk weer te gaan jagen op successen in de Formule 1. Wat wordt zijn volgende avontuur? Niemand die het nog weet. Maar reken er maar op dat pure racer Verstappen weer een ander circuit en kampioenschap op stelten gaat zetten.