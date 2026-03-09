user icon
icon

Pure racer Verstappen schudt autosportwereld wakker met Nürburgring-droom

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Pure racer Verstappen schudt autosportwereld wakker met Nürburgring-droom

Max Verstappen maakte er nooit een geheim van: hij wil meer racedromen najagen naast de Formule 1. Jarenlang leek dit een soort hobby van Verstappen te worden, maar eind vorig jaar zette hij voor het eerst serieuze stappen in dit plan. Nu hij zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring heeft aangekondigd, weet iedereen het zeker: Verstappen is een pure racer.

Max Verstappen heeft in de afgelopen jaren voor een soort Formule 1-gekte gezorgd in Nederland. Hij bestormde de sport op een jonge leeftijd, speelde met de wetten van de sport en verbrak een vrachtlading aan records. Hij bracht de autosport weer onder de aandacht in Nederland, en liet de hoge heren van de sport regelmatig weten wat hij van de gang van zaken vond.

Meer over Max Verstappen Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

2 maa
 Red Bull stiekem de titelfavoriet: "Ze liggen ver voor op de rest"

Red Bull stiekem de titelfavoriet: "Ze liggen ver voor op de rest"

2 maa

Toen Verstappen vorig jaar bekendmaakte dat hij zou deelnemen aan NLS-races op de iconische Nürburgring Nordschleife, ontstond er weer een soort gekte. De aandacht voor deze klasse groeide, honderden Hollanders reisden af naar de Eiffel en de NLS zelf profiteerde ook van alle aandacht. Verstappen voelde zich niet te groot voor de sport, en volgde trouw alle stappen die elke sterveling moet volgen om op de Nordschleife te rijden.

Grote stappen

Toen Verstappen vorig jaar direct zijn eerste GT3-race op de Nordschleife won, wisten veel mensen zeker dat het niet uitmaakt welke auto je hem geeft, hij wint toch wel. Verstappens raceteam zette in de maanden daarna grote stappen, en ze ruilden hun Ferrari en Aston Martin in voor een Mercedes. Het maakte niet uit dat dit een concurrent van Verstappen is in de Formule 1, hij wil simpelweg het beste materiaal hebben om te kunnen winnen.

Wat gaat Verstappen nog meer doen?

Verstappen wilde niet zeggen of hij echt ging debuteren in de 24-uursrace, maar nu is het hoge woord eruit. Samen met GT3-veteranen Lucas Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella zal hij een gooi gaan doen naar de zege. Kijk niet verbaasd op als pure racer Verstappen dit ook voor elkaar gaat krijgen, om daarna doodleuk weer te gaan jagen op successen in de Formule 1. Wat wordt zijn volgende avontuur? Niemand die het nog weet. Maar reken er maar op dat pure racer Verstappen weer een ander circuit en kampioenschap op stelten gaat zetten.

De Vogel is Geland

Posts: 732

Dat we de race droom van Max van dichtbij mogen meemaken is toch een genot. Wie had ooit kunnen voorspellen dat Max uitgekeken zou raken op de koningsklasse. Aan de andere kant heeft hij hier alles gewonnen, meer dan hij had durven dromen. Juist in z’n prime de focus verleggen naar pure racerij... [Lees verder]

  • 3
  • 9 maa 2026 - 12:34
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (12)

Login om te reageren
  • De Vogel is Geland

    Posts: 732

    Dat we de race droom van Max van dichtbij mogen meemaken is toch een genot. Wie had ooit kunnen voorspellen dat Max uitgekeken zou raken op de koningsklasse. Aan de andere kant heeft hij hier alles gewonnen, meer dan hij had durven dromen. Juist in z’n prime de focus verleggen naar pure racerij is niet eens zo’n gekke gedachte. Dat hadden Alonso en Hamilton ook moeten doen.

    • + 3
    • 9 maa 2026 - 12:34
    • HermanInDeZon

      Posts: 763

      Alonso Indy 500 en Le Mans vergeten?

      Hamilton is een ander verhaal. Ook een 'racer' maar ééntje die een bredere maatschappelijke agenda heeft. En als je die wil uitvoeren zit je eigenlijk in F1 het beste. Geen waarde oordeel either way daar - gewoon iemand met andere doelen in het leven.

      • + 0
      • 9 maa 2026 - 13:05
    • De Vogel is Geland

      Posts: 732

      Dat was een kort uitstapje.

      • + 0
      • 9 maa 2026 - 14:07
  • NicoS

    Posts: 20.220

    Even iets anders, ik verbaasde mij wel enigszins over de start.
    De FIA weet dat er veel meer van de coureurs gevraagd worden tijdens de start procedure. Er gaat nu een bord aan als de laatste coureur op z’n positie staat om de coureurs de procedure op te starten, zover alles prima. Maar wat mij opviel is dat op het moment dat de laatste lamp aangezet werd, ook onmiddellijk de lampen weer uitgezet werden. Nou weet men dat het al lastig is voor de coureurs, maar zo snel heb ik nog nooit gezien dat de lampen uitgezet werden als nu. Een aantal coureurs werden daardoor verrast, waardoor ze te laat van hun plek gingen. Niet erg veilig als je het mij vraagt..
    Ik vond dat heel apart……

    • + 2
    • 9 maa 2026 - 12:54
    • da_bartman

      Posts: 6.460

      Volgens mij gaat het uitzetten van de lampen al jaren niet handmatig. Ze drukken op een startknop, de lampen gaan aan en een algoritme bepaald (het willekeurige) moment dat de lampen weer uitgaan.

      • + 1
      • 9 maa 2026 - 13:18
    • Joeppp

      Posts: 8.369

      Ja, dat was opvallend en heel dom. Het leek wel alsof ze het er om deden om een dikke vinger te geven naar de coureurs. Zal wel niet maar na alles wat erover gezegd en geschreven is is het wel opvallend.

      • + 1
      • 9 maa 2026 - 13:29
    • f(1)orum

      Posts: 9.645

      Ik denk dat het deployment van de blauwe lampen de accu's hebben leeggetrokken. Ze moeten daar dus nog echt gaan werken aan het harvesten ;-)

      • + 1
      • 9 maa 2026 - 13:33
    • This Guy 33

      Posts: 346

      @Nico : Ik ook.
      @Bart dan is het wel heel toevallig dat het algoritme juist nu iets heel anders doet wat we nog niet gezien hebben volgens mij....

      • + 1
      • 9 maa 2026 - 13:34
    • da_bartman

      Posts: 6.460

      "dan is het wel heel toevallig dat het algoritme juist nu iets heel anders doet wat we nog niet gezien hebben volgens mij...."
      Tjah, toevallig. Of heeft het er mee te maken dat we allemaal de verwachting hadden dat ze wel lang op rood zouden blijven staan en dat het nu dus opviel dat ze zo snel weer uitgingen?

      • + 0
      • 9 maa 2026 - 13:38
    • da_bartman

      Posts: 6.460

      "Ik denk dat het deployment van de blauwe lampen de accu's hebben leeggetrokken." lijkt me sterk, aangezien ze bij de start het electrische gedeelte van de motor niet mogen gebruiken. Pas als ze 50km/u gaan mag gebruik worden gemaakt van het electrische gedeelte.

      • + 0
      • 9 maa 2026 - 13:42
    • f(1)orum

      Posts: 9.645

      Ik heb het over de lichtpanelen op de startgrid uiteraard ;-)

      • + 1
      • 9 maa 2026 - 13:53
    • De Vogel is Geland

      Posts: 732

      Misschien was de accu bijna leeg

      • + 0
      • 9 maa 2026 - 14:08

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar