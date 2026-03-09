Max Verstappen kende een frustrerend raceweekend in Australië. Op het circuit van Albert Park in Melbourne moest hij een inhaalrace rijden na een crash in de kwalificatie. De frustratie was groot tijdens de race, want Arvid Lindblad zat hem flink dwars tijdens de pitstops.

Verstappen maakte er in Australië geen geheim van dat hij geen fan is van de nieuwe Formule 1-regels. Hij haalde meerdere keren keihard uit, en de sfeer werd er niet gezelliger op toen hij tijdens de kwalificatie van de baan schoot in de eerste bocht. Al na een paar minuten was zijn kwalificatie ten einde gekomen, en Verstappen moest de Grand Prix vanaf de twintigste positie starten.

Verstappen kende een goede race, en wist zich snel naar voren te werken. Binnen een paar rondjes reed hij rond op de puntenposities, en hij moest de degens kruisen met de mannen uit het middenveld. Hij kwam ook de debutant Arvid Lindblad tegen, die rijdt voor Red Bulls zusterteam Racing Bulls. De 18-jarige Brit genoot van dit duel, maar veroorzaakte ook voor wat frustratie bij viervoudig wereldkampioen Verstappen.

Waar kwam de frustratie van Verstappen vandaan?

Toen beide coureurs daarna naar binnen doken voor een pitstop, reden ze vlak achter elkaar. Lindblad drukte hard op de rem bij het inrijden van de pits, en Verstappen zag de witte Racing Bull ineens hard afremmen. De Nederlandse Red Bull-coureur schrok zich wild, en meldde zich boos op de boordradio: "Hij voerde een fucking braketest uit in de hele pitlane!" De commentatoren van F1 TV smulden van het moment, maar voor de coureurs was het minder leuk.

Hoe liep het af voor de coureurs?

Verstappen wist zich uiteindelijk op te werken naar de zesde plaats, en hij haalde Lindblad uiteindelijk in. De Britse debutant kende een goede race en kwam op de achtste plaats over de streep. Dit zorgde voor vreugde bij hem en bij zijn team. Hij pakte direct punten bij zijn debuut, en daarmee ontving hij de complimenten van zijn team.