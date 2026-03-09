user icon
icon

Verstappen boos op groot Red Bull-talent

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen boos op groot Red Bull-talent

Max Verstappen kende een frustrerend raceweekend in Australië. Op het circuit van Albert Park in Melbourne moest hij een inhaalrace rijden na een crash in de kwalificatie. De frustratie was groot tijdens de race, want Arvid Lindblad zat hem flink dwars tijdens de pitstops.

Verstappen maakte er in Australië geen geheim van dat hij geen fan is van de nieuwe Formule 1-regels. Hij haalde meerdere keren keihard uit, en de sfeer werd er niet gezelliger op toen hij tijdens de kwalificatie van de baan schoot in de eerste bocht. Al na een paar minuten was zijn kwalificatie ten einde gekomen, en Verstappen moest de Grand Prix vanaf de twintigste positie starten.

Meer over Red Bull Racing Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

2 maa
 'Formule 1 luistert naar Verstappen en overweegt regelwijzigingen'

'Formule 1 luistert naar Verstappen en overweegt regelwijzigingen'

9 maa

Verstappen kende een goede race, en wist zich snel naar voren te werken. Binnen een paar rondjes reed hij rond op de puntenposities, en hij moest de degens kruisen met de mannen uit het middenveld. Hij kwam ook de debutant Arvid Lindblad tegen, die rijdt voor Red Bulls zusterteam Racing Bulls. De 18-jarige Brit genoot van dit duel, maar veroorzaakte ook voor wat frustratie bij viervoudig wereldkampioen Verstappen.

Waar kwam de frustratie van Verstappen vandaan?

Toen beide coureurs daarna naar binnen doken voor een pitstop, reden ze vlak achter elkaar. Lindblad drukte hard op de rem bij het inrijden van de pits, en Verstappen zag de witte Racing Bull ineens hard afremmen. De Nederlandse Red Bull-coureur schrok zich wild, en meldde zich boos op de boordradio: "Hij voerde een fucking braketest uit in de hele pitlane!" De commentatoren van F1 TV smulden van het moment, maar voor de coureurs was het minder leuk.

Hoe liep het af voor de coureurs?

Verstappen wist zich uiteindelijk op te werken naar de zesde plaats, en hij haalde Lindblad uiteindelijk in. De Britse debutant kende een goede race en kwam op de achtste plaats over de streep. Dit zorgde voor vreugde bij hem en bij zijn team. Hij pakte direct punten bij zijn debuut, en daarmee ontving hij de complimenten van zijn team.

NicoS

Posts: 20.228

In de pitlane extreem vertragen is niet iets wat je normaal doet, dus wat de reden van Arvid was is niet duidelijk.
Op de baan mag je natuurlijk gewoon verdedigen, geen probleem.

  • 8
  • 9 maa 2026 - 15:40
F1 Nieuws Max Verstappen Arvid Lindblad Racing Bulls Red Bull Racing GP Australië 2026

Reacties (16)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 267

    Nou, Max neemt ook geen Lindblad voor de mond..

    • + 4
    • 9 maa 2026 - 15:30
  • meister

    Posts: 4.244

    Zolang je niet op een ronde gezet wordt dan mag je doen wat mag om je positie te behouden en anders ben je geen racingdriver.

    • + 1
    • 9 maa 2026 - 15:31
    • HermanInDeZon

      Posts: 764

      euh .. nee ?
      Brake tests zijn gewoon not-done

      • + 4
      • 9 maa 2026 - 15:35
    • NicoS

      Posts: 20.228

      In de pitlane extreem vertragen is niet iets wat je normaal doet, dus wat de reden van Arvid was is niet duidelijk.
      Op de baan mag je natuurlijk gewoon verdedigen, geen probleem.

      • + 8
      • 9 maa 2026 - 15:40
    • Patrace

      Posts: 6.556

      Ook op de baan mag je niet gevaarlijk rijden, en een break test is wel degelijk gevaarlijk.
      Verdedigen mag uiteraard, maar ook daar gelden regels voor.

      • + 5
      • 9 maa 2026 - 15:45
    • snailer

      Posts: 32.122

      Juist in de pit kan het echt niet. Daar lopen mensen rond die daar aan het werk zijn.

      Ik ben nooit van het straffen. Tenzij expres en tenzij iets bewust dan wel onbewust wordt uitgehaald in de pit straat.

      Ik heb de video gezien. Nu denk ik dat het hier is opgeblazen zoals altijd. Maar Verstappen meldt dit gewoon terecht. Moet arvid niet meer doen.

      • + 3
      • 9 maa 2026 - 16:01
    • WickieDeViking

      Posts: 575

      "dan mag je doen wat mag"

      Je zegt het zelf al. Een brake test of iets anders gevaarlijk mag dus niet.

      • + 2
      • 9 maa 2026 - 16:02
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.670

    "Die kwal van 'n Lindblad moet mij voortaan niet meer zo laten schrikken en hij moet mij voortaan gewoon laten passeren....hij rijdt niet voor niets bij het zuster team!"....aldus 'n nog steeds kwaaie Max.

    • + 1
    • 9 maa 2026 - 15:43
    • snailer

      Posts: 32.122

      Ik wist niet dat de echte naam Lindblad is, ouw.

      • + 1
      • 9 maa 2026 - 16:01
    • van lotje,g

      Posts: 1.197

      De therapie heeft niet gewerkt zie ik, jammer.

      • + 4
      • 9 maa 2026 - 16:03
    • Larry Perkins

      Posts: 63.351

      Gaat het wel goed met je @Ouw?
      Je vergeet te melden dat de volgende keer Jos er met zijn knuppel op los zal gaan...

      • + 2
      • 9 maa 2026 - 16:31
  • f(1)orum

    Posts: 9.649

    Lindblad harvest zelfs in de pitstraat…

    • + 1
    • 9 maa 2026 - 15:51
    • schwantz34

      Posts: 41.847

      Met zulke grappen harvest je louter kritiek...

      • + 1
      • 9 maa 2026 - 16:11
  • DutchTifosi

    Posts: 2.815

    Ach... die jongen moet ook de raceklasse leren.

    • + 0
    • 9 maa 2026 - 16:10
  • JM_K

    Posts: 1.221

    Dat was echt geen breaktest.. pfff.

    Het maximale eruit halen.. mag dat ook niet?

    • + 2
    • 9 maa 2026 - 16:15
  • Larry Perkins

    Posts: 63.351

    Reservecoureur Yuki heeft Max meteen laten weten dat hij (Yuki) zoiets nooit zou flikken...

    • + 0
    • 9 maa 2026 - 16:38

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Racing Bulls
Bekijk volledig profiel
show sidebar