Arvid Lindblad heeft bij zijn eerste Formule 1-race gelijk punten gepakt. Lindblad was onder andere in duel met Max Verstappen en dat vond hij zelf erg bizar. De rookie eindigde als achtste en behaalde daarmee zijn eerste vier punten.

Lindblad startte fantastisch vanaf de negende plek en reed zelfs even op de derde plek. De Racing Bulls-coureur viel echter alweer snel terug, maar bleef de gehele race in de top tien rijden. De rookie genoot zichtbaar van zijn eerste F1-race.

Duels met Verstappen waren fantastisch

Lindblad vertelde na afloop van de race aan de internationale media dat hij erg trots is op zijn eerste punten. "Het voelt heel bijzonder. Ik bedoel, ik had dit resultaat niet verwacht. Punten scoren bij je debuut is echt heel goed, zeker als je kijkt waar we stonden in Bahrein. Dus veel dank aan het team en aan Red Bull Powertrains en Ford voor het werk dat ze hebben geleverd. Ik ben ook erg trots op mezelf. Ik denk niet dat ik dit weekend echt fouten heb gemaakt. Ik denk dat ik de auto in bijna elke sessie maximaal heb benut."

De Racing Bulls-rookie vond het erg speciaal om samen met Verstappen en andere coureurs te strijden. "Ja, dat was best cool. Alleen zeggen dat ik punten scoorde bij mijn debuut vat die race eigenlijk niet goed samen. Ik lag volgens mij op een gegeven moment zelfs P3 in de eerste ronde, wat best bizar is om over na te denken. De baan delen en vechten met Lewis, Max, Lando en al die gasten… dat is heel bijzonder. Ik had echt veel plezier."

Geen idee of deze resultaten de standaard worden

De resultaten van Lindblad zijn tot dusver goed, maar of dit de standaard wordt is nog niet duidelijk. "Dat weet ik niet. Ik denk dat dit circuit heel uniek is door de energievraag. Dat zal dit jaar waarschijnlijk een veel grotere rol spelen dan in het verleden." Lindblad denkt dat de motor de grootste factor gaat worden of een team dominant is of niet.

"Door de nieuwe motor heeft elk circuit andere karakteristieken, wat verschillende zwakke punten of sterke punten van de krachtbron zal blootleggen. Om je vraag te beantwoorden: ik denk dat er elk weekend veel meer schommelingen tussen de teams zullen zijn. Dus het heeft geen zin om te speculeren. Ik ga nu gewoon proberen van dit moment te genieten, samen met het team kijken wat ik beter had kunnen doen, en me daarna richten op China."