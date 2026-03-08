user icon
Lindblad genoot van duels met Verstappen: "Best bizar"

Lindblad genoot van duels met Verstappen: "Best bizar"

Arvid Lindblad heeft bij zijn eerste Formule 1-race gelijk punten gepakt. Lindblad was onder andere in duel met Max Verstappen en dat vond hij zelf erg bizar. De rookie eindigde als achtste en behaalde daarmee zijn eerste vier punten.

Lindblad startte fantastisch vanaf de negende plek en reed zelfs even op de derde plek. De Racing Bulls-coureur viel echter alweer snel terug, maar bleef de gehele race in de top tien rijden. De rookie genoot zichtbaar van zijn eerste F1-race. 

Duels met Verstappen waren fantastisch

Lindblad vertelde na afloop van de race aan de internationale media dat hij erg trots is op zijn eerste punten. "Het voelt heel bijzonder. Ik bedoel, ik had dit resultaat niet verwacht. Punten scoren bij je debuut is echt heel goed, zeker als je kijkt waar we stonden in Bahrein. Dus veel dank aan het team en aan Red Bull Powertrains en Ford voor het werk dat ze hebben geleverd. Ik ben ook erg trots op mezelf. Ik denk niet dat ik dit weekend echt fouten heb gemaakt. Ik denk dat ik de auto in bijna elke sessie maximaal heb benut."

De Racing Bulls-rookie vond het erg speciaal om samen met Verstappen en andere coureurs te strijden. "Ja, dat was best cool. Alleen zeggen dat ik punten scoorde bij mijn debuut vat die race eigenlijk niet goed samen. Ik lag volgens mij op een gegeven moment zelfs P3 in de eerste ronde, wat best bizar is om over na te denken. De baan delen en vechten met Lewis, Max, Lando en al die gasten… dat is heel bijzonder. Ik had echt veel plezier."

Geen idee of deze resultaten de standaard worden

De resultaten van Lindblad zijn tot dusver goed, maar of dit de standaard wordt is nog niet duidelijk. "Dat weet ik niet. Ik denk dat dit circuit heel uniek is door de energievraag. Dat zal dit jaar waarschijnlijk een veel grotere rol spelen dan in het verleden." Lindblad denkt dat de motor de grootste factor gaat worden of een team dominant is of niet. 

"Door de nieuwe motor heeft elk circuit andere karakteristieken, wat verschillende zwakke punten of sterke punten van de krachtbron zal blootleggen. Om je vraag te beantwoorden: ik denk dat er elk weekend veel meer schommelingen tussen de teams zullen zijn. Dus het heeft geen zin om te speculeren. Ik ga nu gewoon proberen van dit moment te genieten, samen met het team kijken wat ik beter had kunnen doen, en me daarna richten op China."

Damon Hill

Posts: 19.726

Lindblad is voor mij Driver Of The Day. Wat een ongelofelijk goed debuutweekend zeg! Ik had niet verwacht en ben enorm positief verrast door deze jongen. Is dit zo doorgaat, gaat hij Lawson gewoon vernederen!

  • 3
  8 maa 2026 - 18:22
Reacties (8)

  • snailer

    Posts: 32.116

    https://www(.)youtube(.)com/shorts/9KOzrLwBXgo?feature=share

    Leek me niet echt een gevecht. Duidelijk van Verstappen energie managen en dan er eenvoudig voorbij. Dat is de nieuwe FE anabolica.

    Overigens niets om voor te schamen. De RBR is gewoon beter dan de RB in Australie.

    • + 0
    8 maa 2026 - 18:19
  • Damon Hill

    Posts: 19.726

    Lindblad is voor mij Driver Of The Day. Wat een ongelofelijk goed debuutweekend zeg! Ik had niet verwacht en ben enorm positief verrast door deze jongen. Is dit zo doorgaat, gaat hij Lawson gewoon vernederen!

    • + 3
    8 maa 2026 - 18:22
    • snailer

      Posts: 32.116

      Weet niet of Lawson in verkeer zat. Kan ik niet meer checken via drs. Want dat is er niet meer.
      Maar de 2de stint van Lindblad was indrukwekkend ten opzichte van Lawson.

      Laatste stint was niet te vergelijken. Lawson veel sneller maar wel op rood.

      • + 0
      8 maa 2026 - 18:31
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 950

      Mijn voorspelling was al en is nog steeds: Lindblad wordt de volgende 'grote jongen' bij RedBull...

      • + 0
      8 maa 2026 - 18:57
    • Larry Perkins

      Posts: 63.345

      Plus een verstandige reactie...

      Lindblad: "Ik ga nu gewoon proberen van dit moment te genieten, samen met het team kijken wat ik beter had kunnen doen, en me daarna richten op China."

      • + 2
      8 maa 2026 - 19:04
    • StevenQ

      Posts: 10.264

      Ondertussen won Tsolov ook de F2 hoofdrace, die zit er dus ook aan te komen

      • + 0
      8 maa 2026 - 19:23
    • snailer

      Posts: 32.116

      Hij heeft trouwens Verstappen al verslagen in een multi car wedstrijd. Was een RBR promo filmpje.

      • + 0
      8 maa 2026 - 22:19
  • DutchTifosi

    Posts: 2.814

    Ben een fan van deze jongen.

    • + 0
    8 maa 2026 - 19:47

