user icon
icon

Verstappen ziet Red Bull op achterstand: "Er is nog veel te doen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen ziet Red Bull op achterstand: "Er is nog veel te doen"

Max Verstappen kijkt met gemengde gevoelens terug op de eerste trainingsdag van het Formule 1-weekend in Melbourne. De Nederlander kende een rommelige vrijdag met enkele technische problemen en een uitstapje door het grind, al ligt het tempo van Red Bull Racing volgens hem wel ongeveer waar hij het had verwacht.

De viervoudig wereldkampioen reed in de eerste vrije training nog 27 ronden en zette daarin de derde tijd neer. In de tweede sessie verliep het echter een stuk moeizamer, met slechts dertien ronden en uiteindelijk de zesde tijd op de tabellen.

Meer over Red Bull Racing Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

2 maa
 Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

21 feb

Verstappen zoekt nog naar juiste afstelling

Volgens Verstappen heeft Red Bull nog werk te doen om de RB22 goed af te stellen voor de rest van het weekend. Vooral het vinden van voldoende grip bleek op vrijdag lastig.

“In de eerste training konden we nog behoorlijk wat ronden rijden, maar in de tweede sessie liep het allemaal wat minder soepel”, legt Verstappen uit tegenover de aanwezige pers. “We zijn nog volop bezig om de juiste afstelling te vinden. Het voelde soms alsof we grip tekortkwamen en ik maakte zelf ook nog een foutje door door het grind te gaan.”

Dat moment kwam in de slotfase van VT2, toen Verstappen in bocht 10 te wijd ging en door de grindbak schoot. Daarbij liep de vloer van zijn RB22 schade op, wat de sessie voor de Nederlander nog verder bemoeilijkte.

Problemen bij begin van tweede training

De vrijdag begon voor Verstappen bovendien al moeizaam in de tweede vrije training. Toen hij de pitstraat wilde verlaten voor zijn eerste run, viel zijn Red Bull stil aan het einde van de pitlane.

De wagen moest vervolgens teruggeduwd worden naar de garage, waardoor Verstappen een groot deel van de sessie verloor. Toch blijft de regerend wereldkampioen nuchter over de huidige situatie. “Het was vandaag zeker niet onze schoonste dag, maar qua snelheid zitten we ongeveer waar ik het vooraf verwachtte. Er is nog genoeg werk te doen, dus we gaan vannacht analyseren wat goed ging en waar we nog stappen kunnen zetten. Dat hoort er nu eenmaal bij.”

mario

Posts: 15.167

"Toch blijft de regerend wereldkampioen nuchter over de huidige situatie."

Ik weet dat de organisatie hier helemaal gek is van Max, maar je kunt ook overdrijven...

  • 4
  • 6 maa 2026 - 10:42
Foto's Grand Prix van Australië 2026
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Australië 2026

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Dale U

    Posts: 1.844

    Hier is Max op z'n best, de jager zijn, even afwachten wat FP3 teweeg brengt.

    • + 1
    • 6 maa 2026 - 10:29
  • mario

    Posts: 15.167

    "Toch blijft de regerend wereldkampioen nuchter over de huidige situatie."

    Ik weet dat de organisatie hier helemaal gek is van Max, maar je kunt ook overdrijven...

    • + 4
    • 6 maa 2026 - 10:42
    • Pipje

      Posts: 673

      Hè Mario..

      • + 0
      • 6 maa 2026 - 10:55
  • F1 bekijker

    Posts: 41

    Dit kan niet want volgens Tom was hij de favoriet....

    • + 0
    • 6 maa 2026 - 11:03

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar