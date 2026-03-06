Max Verstappen kijkt met gemengde gevoelens terug op de eerste trainingsdag van het Formule 1-weekend in Melbourne. De Nederlander kende een rommelige vrijdag met enkele technische problemen en een uitstapje door het grind, al ligt het tempo van Red Bull Racing volgens hem wel ongeveer waar hij het had verwacht.

De viervoudig wereldkampioen reed in de eerste vrije training nog 27 ronden en zette daarin de derde tijd neer. In de tweede sessie verliep het echter een stuk moeizamer, met slechts dertien ronden en uiteindelijk de zesde tijd op de tabellen.

Verstappen zoekt nog naar juiste afstelling

Volgens Verstappen heeft Red Bull nog werk te doen om de RB22 goed af te stellen voor de rest van het weekend. Vooral het vinden van voldoende grip bleek op vrijdag lastig.

“In de eerste training konden we nog behoorlijk wat ronden rijden, maar in de tweede sessie liep het allemaal wat minder soepel”, legt Verstappen uit tegenover de aanwezige pers. “We zijn nog volop bezig om de juiste afstelling te vinden. Het voelde soms alsof we grip tekortkwamen en ik maakte zelf ook nog een foutje door door het grind te gaan.”

Dat moment kwam in de slotfase van VT2, toen Verstappen in bocht 10 te wijd ging en door de grindbak schoot. Daarbij liep de vloer van zijn RB22 schade op, wat de sessie voor de Nederlander nog verder bemoeilijkte.

Problemen bij begin van tweede training

De vrijdag begon voor Verstappen bovendien al moeizaam in de tweede vrije training. Toen hij de pitstraat wilde verlaten voor zijn eerste run, viel zijn Red Bull stil aan het einde van de pitlane.

De wagen moest vervolgens teruggeduwd worden naar de garage, waardoor Verstappen een groot deel van de sessie verloor. Toch blijft de regerend wereldkampioen nuchter over de huidige situatie. “Het was vandaag zeker niet onze schoonste dag, maar qua snelheid zitten we ongeveer waar ik het vooraf verwachtte. Er is nog genoeg werk te doen, dus we gaan vannacht analyseren wat goed ging en waar we nog stappen kunnen zetten. Dat hoort er nu eenmaal bij.”