Prachtig: Tien jaar geleden bezocht Johan Cruijff Max Verstappen in Barcelona

Een zieke Johan Cruijff liet zich op 2 maart 2016 nog één keer zien in het openbaar. Wat een kort bezoek van een half uur aan Max Verstappen op het circuit van Barcelona moest worden, groeide uit tot een middag vol gesprekken, passie en herkenning. 24 dagen later overleed de voetballegende. Achteraf bleek het een symbolische ontmoeting tussen twee generaties Nederlandse topsport.

Op het Circuit de Barcelona-Catalunya – de stad waar Cruijff woonde en waar de toen 18-jarige Verstappen testdagen afwerkte – kwamen twee werelden samen. De beste Nederlandse sportman van de twintigste eeuw ontmoette een tiener die op weg was om het tijdperk daarna te domineren.

‘Het zou een half uur worden, maar het werden uren’

Hoewel Cruijff nooit een uitgesproken Formule 1-liefhebber was, had hij een zwak voor Verstappen. Journalist Jaap de Groot, die destijds werkte aan de autobiografie van Cruijff, regelde samen met het kamp-Verstappen de ontmoeting. Wat klein moest blijven, werd groot.

“Het idee was om even langs te gaan, een half uurtje praten en weer naar huis”, blikte De Groot terug tegenover de NOS. “Maar Johan kreeg er zichtbaar energie van. Ondanks zijn behandelingen bleef hij praten, analyseren, vragen stellen. Het werden uren.” Het was, zonder dat iemand het wist, Cruijffs laatste publieke optreden.

Verstappen hing intussen aan de lippen van zijn idool. Hij leidde Cruijff rond door de garages en langs de pitmuur. “Het ging vooral over focus”, vertelde De Groot. “Over je eigen koers varen en alleen luisteren naar mensen die er echt toe doen. Dat sprak Max enorm aan.”

‘Jij had gelijk, jij was sneller’

Enkele maanden voor die ontmoeting had Verstappen bij Toro Rosso een teamorder genegeerd tijdens de Grand Prix van Singapore. Hij weigerde teamgenoot Carlos Sainz voorbij te laten, ondanks druk van de pitmuur. Cruijff had daar een uitgesproken mening over.

“Jij had gelijk”, zou Cruijff tegen hem hebben gezegd. “Als jij sneller bent, moet je rijden. Dan moet je niet twijfelen.” De Groot: “Johan vond het indrukwekkend dat Max op die leeftijd al zijn eigen plan trok. Hij herkende zichzelf daarin. Toen hij achttien was, was hij net zo eigenwijs en overtuigd van zijn gelijk.”

Op het circuit sprak Cruijff vol vertrouwen over zijn strijd tegen kanker. Hij verzekerde Verstappen dat hij het zou overwinnen. Drie weken later, op 24 maart 2016, overleed hij alsnog. Verstappen noemde de ontmoeting later ‘bijzonder en onwerkelijk’, juist omdat het zo snel daarna voorbij was.

Op 15 mei 2016, uitgerekend in Barcelona, schreef Verstappen geschiedenis door zijn eerste Formule 1-race te winnen. Op dezelfde plek waar hij nog geen drie maanden eerder sprak met Cruijff. Soms krijgt sport een lading die verder gaat dan rondetijden of doelpunten.

f(1)orum

Posts: 9.603

Max eerde Johan door de race te winnen in 1.41,40

  • 5
  • 2 maa 2026 - 16:52
Reacties (4)

Login om te reageren
  • f(1)orum

    Posts: 9.603

    Max eerde Johan door de race te winnen in 1.41,40

    • + 5
    • 2 maa 2026 - 16:52
    • Larry Perkins

      Posts: 63.225

      Ja, vreemd dat juist dat niet is overgenomen...

      De Groot: "Max reed daar in een Red Bull met de Catalaanse vlag erop. En zijn eindtijd was 1.41,40, met twee keer Johans rugnummer 14 erin."

      • + 2
      • 2 maa 2026 - 17:02
  • TheStijg

    Posts: 4.024

    Mooi, mijn twee grootste sporthelden bij elkaar.

    • + 1
    • 2 maa 2026 - 17:23
  • Larry Perkins

    Posts: 63.225

    De seit bedankt @Larry voor de tip! Zie de reacties onder:
    Verstappen en Alonso krijgen bijval van oud-wereldkampioen: "Wordt niet makkelijk"

    • + 3
    • 2 maa 2026 - 17:25

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

show sidebar