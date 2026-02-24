user icon
Verstappen gecorrigeerd na keiharde kritiek op nieuwe auto's: "Even geduld hebben"

Oud-Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya vindt dat Max Verstappen te snel zijn oordeel velde over de nieuwe auto’s voor 2026. De Colombiaan begrijpt inmiddels wel waar de wereldkampioen vandaan komt, maar benadrukt dat meer geduld op zijn plaats is.

Montoya had vooral moeite met de manier waarop Verstappen zijn kritiek naar buiten bracht. Volgens hem mogen organisaties als Formule 1 best strenger optreden wanneer coureurs het product publiekelijk afkraken.

Montoya hekelt openlijke kritiek op het product

De oud-coureur wees in de AS Colombia-podcast op het voorbeeld van de NFL. “Je hoort daar zelden iemand het eigen product afvallen. En als dat toch gebeurt, heeft dat vaak gevolgen. Natuurlijk moet je vrijheid hebben om je mening te geven, maar alles wat wordt gezegd, bereikt uiteindelijk ook de fans. Dat lijkt me niet ideaal.”

Tegelijkertijd kan Montoya zich wel inleven in de frustratie van Verstappen. “Niet elke coureur zal blij zijn als een auto niet goed aanvoelt. De wagen voelt anders dan vorig jaar. Hij is minder voorspelbaar, je kunt minder snel pushen en de grip is niet hetzelfde. Maar dat is altijd zo geweest in de autosport.”

Begrip voor Verstappen, maar oproep tot geduld

Verstappen nuanceerde zijn uitspraak over ‘Formule E op steroïden’ later en benadrukte dat hij vooral niet wil dat de Formule 1 zich laat beïnvloeden door Formule E. Hij wil een auto waarmee hij continu tot het uiterste kan gaan, iets wat volgens hem momenteel niet het geval is.

Montoya denkt echter dat de Nederlander tijd moet geven aan de ontwikkeling. “Je kunt niet verwachten dat alles meteen perfect is. In zes jaar tijd werden we onder dezelfde regels zeven seconden sneller. Dus je moet geduldig zijn en afwachten wat er komt. Ik denk dat het een goede show wordt. Misschien anders, en in het begin zullen coureurs fouten maken. Maar dat maakt de races juist aantrekkelijker voor de fans.”

snailer

Posts: 31.956

Wat een enorm flappie is die Montoya geworden. Alsof hij in deze auto's heeft gereden. Denk zo dat de F1 rijders het beter weten.

De architecten van de FIA hebben echt een enorme flater geslagen. Zoveel is wel duidelijk. Ik bedoel. Een auto die in potentie 1000pk kan doen en dan bij de start al... [Lees verder]

  • 11
  • 24 feb 2026 - 08:57
  • snailer

    Posts: 31.956

    Wat een enorm flappie is die Montoya geworden. Alsof hij in deze auto's heeft gereden. Denk zo dat de F1 rijders het beter weten.

    De architecten van de FIA hebben echt een enorme flater geslagen. Zoveel is wel duidelijk. Ik bedoel. Een auto die in potentie 1000pk kan doen en dan bij de start alleen 500 pk minus turbo power gebruiken, vervolgens na ca 50km/uur mag de turbo meedoen en dan eindelijk na de eerst ebocht kan de hybride mee gaan doen.
    In potentie de snelste auto door bochten. Vervolgens moet men snelheid inleveren om te harvesten.
    Op het rechte stuk 1 van de snellere auto's. Vervolgens moet men de dynamo inschakelen om energie te harvesten. Dus zogenaamd een groen auto bedenken, maar wel brandstof opofferen om dat groene deel van de auto te kunnen laten functioneren.
    Die architecten van de FIA verdienen niet minder dan een ontslagbrief.

    • + 11
    • 24 feb 2026 - 08:57
    • The Wolf

      Posts: 147

      @Snailer,
      Wat JIJ als fan wilt doet nauwelijks terzake, wat IK als fan wil evenmin. Klinkt cru, maar dat is helaas de realiteit.
      Voor de sport geldt in 2026 grofweg deze hiërarchie:
      Fabrikanten & investeerders (instap of exit)
      Overheden & regelgeving (milieu- en geluidsregels, vergunningen)
      Commerciële partners (sponsors)
      Sportieve balans & veiligheid

      Fans zijn belangrijk als afgeleide (kijkcijfers, exposure), maar niet doorslaggevend bij technische regelgeving.

      resumé: WIJ kunnen wel van alles willen

      • + 1
      • 24 feb 2026 - 09:17
    • shakedown

      Posts: 1.683

      Verstappen reageert in het nu. en spoort daarmee zijn team aan om tot het uiterste door te ontwikkelen.

      Ik weet zeker dat dit "probleem" een ontwikkel probleem is en prima op te lossen is door de engineers. Het kost alleen tijd en geld. Zolang de regelgeving de ruimte geeft komt dat wel goed. Alleen NU is het nog niet opgelost en ik vind het prima dat er zo gereageerd wordt. het zet alles en iedereen op scherp. En dat wil je.

      F1 is geen poldermodel. Het werkt er niet zoals wij misschien wel graag willen werken/leven. Het is hard zakelijk en snel. Eet of gegeten woren. Daar gelden hele andere regels.

      Regels die Villeneuve al lang niet meer meemaakt. In de tijd dat hij F1 reed was het lang niet zo professioneel. Grote teams hadden 400-500 man aan het werk, budgetten waren bijna ongelimiteerd, maar verantwoording was er amper. De rijders waren niet zo bezig met het merk F1 als nu. Social media was er niet. Alle nieuwtjes kreeg je via een tijdschrift 1 keer per maand. De F1 wereld werd toe "snel" genoemd, maar was eigenlijk enorm traaaaag, in vergelijking met nu.

      Villeneuve roeptoeterd van de zijlijn. Zoals we allemaal doen.

      • + 3
      • 24 feb 2026 - 09:30
    • snailer

      Posts: 31.956

      Ik ben geen F1 fan meer, the Wolf. Dus je kon na je eerst zin eigenlijk stoppen.

      Maar al die brei aan betuttelende regels is wel een belangrijke reden dat ik geen fan meer ban.

      Ben nog wel fan van Verstappen, Alonso en leclerc. Maar live zal ik geen race kijken waarschijnlijk. Ook geen kwalificaties.

      En wat ik hier over de regels zeg heeft niets met te maken met wat ik vind van de F1 in verband met de economie. Ik heb daar een week of anderhalf geleden iets over gezegd.

      Kort door de bocht komt het er op neer dat de economie juist innovatie in hybride oplossingen zonder stekker moet zien te vinden. Wat de regering wil met de elektrische auto's kan niet werken. Of ze moeten vanaf nu 15 jaar lang dag en nacht gaan werken met het verdubbelen van de infra capaciteit. EN op dit moment wordt amper uitgebreid. Ik weet dat van iemand die in de hoogspanningsbranch werkt.

      Maar dat neemt niet weg dat ze gewoon een enrom slechte job hebben gedaan als architecten. Niet alleen hebben ze het racen de nek om gedraaid. Ze hebben ook een set van regels bedacht die brandstof kost om groene energie op te wekken.

      • + 2
      • 24 feb 2026 - 09:34
    • f(1)orum

      Posts: 9.570

      Euh.... VIlleneuve?

      • + 4
      • 24 feb 2026 - 09:34
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.559

      Het was Villeneuve vermomd als Montoya.

      • + 0
      • 24 feb 2026 - 11:03
  • HermanInDeZon

    Posts: 654

    Montoya heet een punt.

    Het had Verstappen gesierd moest hij het minstens een paar races gegeven hebben en eventueel de kans om te finetunen.

    Als rijder is het natuurlijk allemaal erg makkelijk om kritiek te hebben en zeggen "hoe je het zou willen".

    Die moeten immers geen rekening houden met de veranderende wereld en de commerciële belangen (lees: moesten we nog steeds met de wagens van dertig jaar geleden racen was er geen enkele motorfabrikant meer mee en hadden we ook geen sport gehad).

    • + 2
    • 24 feb 2026 - 09:14
    • snailer

      Posts: 31.956

      Montoya kan helemaal niet oordelen. Heeft nooit in zo'n auto gereden.

      Mark Slade heeft dit gezegd over de huidige auto:

      Lift and coast zal nooit voldoende zijn om de hybride component. Zonder extra harvesting zal er maar 1 ronde vol kunnen worden gereden.
      De dynamo moet worden aangezet op de rechte stukken en er moet in alle bochten worden geharvest. Dit is nodig om de grote hoeveelheid elektische energie telkens weer terug te winnen. Zonder dat blijft er 500pk over. Die van de ice.

      Met de huidige auto is racen managen geworden. Het finetunen waar jij het over hebt is niets meer dan de optimale rondetijd vinden via managen. Racen zou veel moeten zijn dan dit.

      Volgens slade zijn juist Verstappen en leclerc in het voordeel met de ze regels. Niet mijn woorden, he.


      Montoya mag pas wat zeggen als hij zelf 4,5 dagen in deze auto's heeft gereden. De meeste rijders die wel 4,5 dagen hebben gereden in deze auto's zijn het nagenoeg allemaal eens met Verstappen, Leclerc, Hamilton en Alonso.

      • + 5
      • 24 feb 2026 - 09:27
    • shakedown

      Posts: 1.683

      Nee, Verstappen reageert op nu. en dat is precies wat hij moet doen. Zijn team heeft dat probleem op te lossen. Echter is er een groot verschil tussen wat we zien in de media en hoe Verstappen het brengt intern bij de besprekingen.

      • + 1
      • 24 feb 2026 - 09:31
    • f(1)orum

      Posts: 9.570

      "Als rijder is het natuurlijk allemaal erg makkelijk om kritiek te hebben en zeggen "hoe je het zou willen".
      Juist het tegenovergestelde lijkt mij het geval. Het is juist anno 2026 veel gemakkelijker om geen of weinig kritiek te hebben, want als jij je mond houdt hoef je minder 'problemen' te verwachten met je eigen team, sponsoren, fabrikanten, de FIA, de socials, etc.

      • + 3
      • 24 feb 2026 - 09:33
    • HermanInDeZon

      Posts: 654

      Montoya vindt het niet ok dat Max het product zo openlijk afkraakt.
      En dat nog voor er mee gereden is en de kans er is geweest te finetunen.

      En daar heeft hij gewoon gelijk in.

      Het getuigt van weinig respect voor de FIA en de sport die hem uiteindelijk beroemd en rijk heeft gemaakt.

      Als nu binnen negen races blijkt dat het totaal niet werkt en de FIA doet er niets aan, dan is het een heel andere situatie

      • + 2
      • 24 feb 2026 - 09:33
    • HermanInDeZon

      Posts: 654

      "Nee, Verstappen reageert op nu. en dat is precies wat hij moet doen. "

      Verstappen zou dit prima buiten de media kunnen doen of houden. Het is zijn keuze om er mee naar buiten te komen.

      • + 0
      • 24 feb 2026 - 09:47
    • snailer

      Posts: 31.956

      Dat is nu juist de issue met Montoya. Nagenoeg alle rijders vetellen het zelfde. De gene die no het meest dat product heeft agevallen is Russell trouwens. En terecht. Starts zijn levensgevaarlijk. Men heeft maatregelen genomen voor bij de start. Juist. Wederom wordt een stuk van het racen de nek om gedraaid

      Daarbij is Verstappen helemaal niet kei hard geweest. Hij heeft ongeveer verteld dat dit zijn minst favoriete F1 auto's zijn. Wat is daar mis mee? Vervolgens heeft hij na een vraag waarom uitgelegd wat hij niet fin vindt aan deze auto's.

      En de term FE on steroids kan je gewoon zeer positief uitleggen. Of te wel een super snelle groene auto! Alleen klopt dat groene niet naar mijn mening. Brandstof opofferen voor het opladen, dan schiet je het doel voorbij.
      Engineers kunnen er ook niets aan doen. Het is inherent aan de architectuur. De Elektromotor is gelimiteerd. De ice is gelimiteerd. De efficientie van de turbo is gelimiteerd. De ice is gelimiteerd. En ja. De compressieverhouding is gelimiteerd.

      Met meer compressie, zuiniger en betere harvesting. Met meer ice pk's. Met een efficientere turbo. met een betere dnamo. Dan is het op te lossen.
      Engineers samen met de rijders overigens, zullen deze brei aan energieverplaatsing binnen de auto hooguit optimaal maken per circuit.

      • + 0
      • 24 feb 2026 - 09:47
    • NicoS

      Posts: 20.149

      Het gaat in Melbourne al een groot probleem worden om het rondje te volbrengen op een beetje normale manier, sterker, het gaat ze niet lukken…
      Simpelweg tekort aan langzame bochten en zware rem zones om de batterij genoeg te laden. Clipping zal op grote schaal gaan toetreden, doordat coureurs zonder elektrische aandrijving komen te zitten.
      Ik kijk er nu al naar uit…..NOT!!!!

      • + 1
      • 24 feb 2026 - 10:39
    • da_bartman

      Posts: 6.434

      "Zijn team heeft dat probleem op te lossen." Verstappen heeft geen kritiek op ZIJN auto. Hij heeft kritiek op het concept van de auto's in dit nieuwe regelement. Dus dat is niet iets dat zijn team gaat oplossen, ze kunnen het alleen zoveel als mogelijk draaglijk maken.

      • + 1
      • 24 feb 2026 - 10:47
    • HermanInDeZon

      Posts: 654

      @nicos @snailer Er is nog geen meter geracet. Waarom dan nu al die doemscenario's en negativiteit? Geef het een kans.

      En al loopt het mis in Australië, dan zullen er lessen uit getrokken worden en aanpassingen gemaakt.

      Zo evolueren we nu eenmaal als mens, als sport, als alles. We proberen dingen, falen soms en sturen bij. En uiteindelijk komt het goed en gaan we er op vooruit.

      Als jullie echt hopen dat we nog ooit terug gaan naar de tijd van dikke V10 verbrandingsmotoren -- gaat niet gebeuren, is gewoon niet realistisch.

      • + 1
      • 24 feb 2026 - 11:06
    • The Wolf

      Posts: 147

      @Herman

      "Het getuigt van weinig respect voor de FIA en de sport die hem uiteindelijk beroemd en rijk heeft gemaakt."

      Ik bezie het anders, de sport die groot is geworden door racers en racefans heeft nul respect voor hen, door deze regels te introduceren die niets met racen van doen hebben

      • + 4
      • 24 feb 2026 - 11:12
    • HermanInDeZon

      Posts: 654

      @TheWolff de sport is groot kunnen worden door motor , brandstof en andere fabrikanten die er een meerwaarde in zien enorme bedragen te investeren en hopen de opgedane kennis te kunnen gebruiken om hun product beter te kunnen maken. En dat is exact de reden waarom we met deze regels zitten nu.

      Dat er niet naar racers en racefans wordt geluisterd is gewoon niet correct. Er zijn in het verleden al -tig zaken veranderd op vraag van rijders (GPDA anyone?) en fans (laatste jaren echt véél meer dan in het Bernie tijdperk).

      Ook deze regels zullen geëvalueerd en bijgestuurd worden, mede (maar niet exclusief dat klopt), door de feedback van fans en racers.

      Hetgeen het in mijn ogenminder respectvol maakt is het gebruiken van media als kanaal. Dat lijkt me niet nodig.

      • + 0
      • 24 feb 2026 - 11:20
    • F1jos

      Posts: 5.048

      Max met buitenaardse eigenschappen en beschikt een overvloed aan overcapaciteit, zag hier allang aankomen met alle gevolgen van dien.

      • + 0
      • 24 feb 2026 - 11:27
    • f(1)orum

      Posts: 9.570

      "Hetgeen het in mijn ogenminder respectvol maakt is het gebruiken van media als kanaal. Dat lijkt me niet nodig."

      LM, FIA, FOM en aanverwante instanties leven en bloeien door de media. DTS alleen al heeft gezorgd voor een hausse aan aandacht, fans en fors gestegen inkomsten(bronnen). De coureurs staan zo langzamerhand meer voor de camera en een microfoon dat zij tijd doorbrengen in de garage of in de auto. Allemaal plukken zij de vruchten van deze media vercommercialisering en dan heb je inderdaad ook af en toe te maken met de keerzijde van deze 'media-gekke' medaille. Waar gehakt wordt vallen spaanders en als zelfs een Verstappen op een vraag van een journalist een of ander 'commercieel politiek correct' antwoord gaat geven, dan verdwijnt daarmee een laatste stukje authenticiteit; overigens geldt dat laatste bijvoorbeeld ook voor Lewis, want die uitte ook publiekelijk kritiek. Tot slot hebben zowel Max als Horner, ergens in 2023 meen ik, publiekelijke forse kritiek geuit op dit concept en juist ook over deze 50/50 verdeling. Horner pleitte toen al voor een 60/40 concept, juist ook om o.a. de clipping problemen die nu spelen, grotendeels te voorkomen. Toentertijd kreeg hij vervolgens forse kritiek, omdat men dacht dat Horner dit alleen maar zei i.v.m. een vermeende motorachterstand van de RBPT.

      • + 2
      • 24 feb 2026 - 11:52
    • Larry Perkins

      Posts: 63.109

      Verstappen, Hamilton en Alonso moeten op vragen van journalisten antwoorden dat zij al weten wat er precies mis is met het nieuwe reglement en dat het met slechts finetunen niet opgelost is, maar pas zij op 12 april in Bahrein 'mogen' vertellen wat er speelt? Drie GP's struisvogelpolitiek omdat anderen dat inzicht ontberen en het eerst moeten ondervinden?

      Klinkklare boelsjit @HermanInDeZon! Het is juist voor de meesten van belang om het zo vroeg mogelijk te melden zodat de vermaledijde FIA haar fouten kan aanpassen, de FIA zou het drietal coureurs eerder dankbaar moeten zijn voor hun expertise.

      En nu meerdere coureurs het hebben aangedurfd om ook kritische geluiden te laten horen is de discussie over het moment dat het drietal zich uitspraken alweer oud nieuws.

      • + 0
      • 24 feb 2026 - 12:21
  • meister

    Posts: 4.239

    Sneller zijn wil niet zeggen beter.
    Een Tesla plaid is ook sneller dan de meeste hypercars maar is niet beter.

    • + 1
    • 24 feb 2026 - 09:27
  • StevenQ

    Posts: 10.224

    De man heeft wel continu commentaar op iemand met 10 keer zoveel overwinningen als hijzelf

    • + 5
    • 24 feb 2026 - 09:35
  • Adenauer Forst

    Posts: 1.199

    Is Montoya de nieuwe Damon Hill geworden?

    • + 1
    • 24 feb 2026 - 09:57
  • Pietje Bell

    Posts: 33.320

    Ik wou net even kijken of Max misschien naar Milton Keynes was voor simwerk,
    maar wat blijkt? Zijn jet is om 08.00u vertrokken naar Maastricht en met een
    kleine tussenstop doorgevlogen naar Manchester waar de jet om 11:15u is geland.
    Geen idee wie er aan boord zijn. Vermeulen heeft de jet ook wel eens mee.

    • + 0
    • 24 feb 2026 - 11:30
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 871

    Ben geen fan van Montoya, die vaak alleen nog met het uitkramen van onzin relevant lijkt te willen blijven. Ook nu roept hij weer dingen waarover hij geen zinvol oordeel kán vellen, simpelweg omdat hij helemaal níets weet van de huidige bolides, hun technieken en hun rijeigenschappen.

    Echter kan ik me in dit verhaal wel een beetje vinden in zijn relaas. Natuurlijk, Verstappen vindt het allemaal ruk en momenteel niet des Formule1, zo met dat opladen, sparen, inhouden. En die ridicule startprocedure momenteel (beschreven door snailer). Die is ook écht onwaardig aan deze sport. Moet hij ook gewoon kunnen zeggen.

    Probleem vind ik zijn timing, gecombineerd met de woordkeuze en houding. Je hoeft niet altijd de recalcitrante dwarsligger uit te hangen. Verstappen is niet gek, al denkt ene ouwe dorpsgek daar heel anders over. Hij wéét dat hij bekendstaat om zijn boude uitspraken. Zijn uiterlijke nonchalance is een beetje als Hamiltons verfijnde tattoos of diens uiterlijk vertoon. Een imago. Dat ís Hamilton. Dit ís Verstappen.

    Maar deze sport is hem ook veel waard, anders was hij wel uit eigen beweging vertrokken. Diezelfde sport heeft nu baat bij constructieve input en tijd. Als dit probleem inderdaad van blijvende aard is, dan is zijn opstelling volledig verdedigbaar. Maar helaas is die vreselijke elektrificatie niet (meer) te stoppen en is de ontwikkeling ervan volop gaande. Het moet het z'n plek vinden, helaas ook in F1...

    • + 1
    • 24 feb 2026 - 11:45

