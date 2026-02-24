Oud-Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya vindt dat Max Verstappen te snel zijn oordeel velde over de nieuwe auto’s voor 2026. De Colombiaan begrijpt inmiddels wel waar de wereldkampioen vandaan komt, maar benadrukt dat meer geduld op zijn plaats is.

Montoya had vooral moeite met de manier waarop Verstappen zijn kritiek naar buiten bracht. Volgens hem mogen organisaties als Formule 1 best strenger optreden wanneer coureurs het product publiekelijk afkraken.

Montoya hekelt openlijke kritiek op het product

De oud-coureur wees in de AS Colombia-podcast op het voorbeeld van de NFL. “Je hoort daar zelden iemand het eigen product afvallen. En als dat toch gebeurt, heeft dat vaak gevolgen. Natuurlijk moet je vrijheid hebben om je mening te geven, maar alles wat wordt gezegd, bereikt uiteindelijk ook de fans. Dat lijkt me niet ideaal.”

Tegelijkertijd kan Montoya zich wel inleven in de frustratie van Verstappen. “Niet elke coureur zal blij zijn als een auto niet goed aanvoelt. De wagen voelt anders dan vorig jaar. Hij is minder voorspelbaar, je kunt minder snel pushen en de grip is niet hetzelfde. Maar dat is altijd zo geweest in de autosport.”

Begrip voor Verstappen, maar oproep tot geduld

Verstappen nuanceerde zijn uitspraak over ‘Formule E op steroïden’ later en benadrukte dat hij vooral niet wil dat de Formule 1 zich laat beïnvloeden door Formule E. Hij wil een auto waarmee hij continu tot het uiterste kan gaan, iets wat volgens hem momenteel niet het geval is.

Montoya denkt echter dat de Nederlander tijd moet geven aan de ontwikkeling. “Je kunt niet verwachten dat alles meteen perfect is. In zes jaar tijd werden we onder dezelfde regels zeven seconden sneller. Dus je moet geduldig zijn en afwachten wat er komt. Ik denk dat het een goede show wordt. Misschien anders, en in het begin zullen coureurs fouten maken. Maar dat maakt de races juist aantrekkelijker voor de fans.”