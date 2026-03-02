user icon
Ferrari-coureurs gaan lekker: Leclerc getrouwd, Hamilton en Kardashian weer gespot

Ferrari-coureurs gaan lekker: Leclerc getrouwd, Hamilton en Kardashian weer gespot

De geruchtenmolen draaide dit weekend op volle toeren rond Charles Leclerc. De Ferrari-coureur zou in het huwelijksbootje zijn gestapt met zijn partner en influencer Alexandra Saint Mleux. Officiële bevestiging bleef aanvankelijk uit, maar Saint Mleux lijkt het nieuws nu op opvallende wijze wereldkundig te hebben gemaakt.

Op sociale media doken beelden op die weinig aan de verbeelding overlaten. Leclerc verscheen in een beige pak, terwijl Saint Mleux een witte trouwjurk droeg met een bruidsboeket. Het koppel stapte vervolgens in een klassieke Ferrari en reed weg, gevolgd door een stoet motoren en zwarte Mercedessen.

‘Beelden laten weinig twijfel over’

Hoewel het stel zelf geen officiële trouwfoto’s deelde, lijkt Saint Mleux het huwelijk cryptisch te bevestigen. In haar Instagram Story verscheen een afbeelding van twee dieren die in een Ferrari rijden, waarbij ze Leclerc tagde met een hartje. Op haar profiel noemt ze zichzelf bovendien ‘Alexandra Leclerc’.

De beelden en online signalen zorgen ervoor dat fans er vrijwel zeker van zijn dat de ceremonie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Dat het koppel het privé wil houden, past bij hun aanpak van de afgelopen jaren, waarin ze hun relatie grotendeels buiten de spotlights hielden.

‘Ook Hamilton zorgt voor geruchten’

Opvallend genoeg bleef het niet bij Leclerc alleen in de aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen. Ook zijn Ferrari-teamgenoot Lewis Hamilton haalde de roddelrubrieken. De zevenvoudig wereldkampioen werd opnieuw gespot met Kim Kardashian, met wie hij eerder al bij de Super Bowl werd gezien.

Volgens internationale media zouden de twee samen op vakantie zijn geweest in Arizona. Daarmee lijken de Ferrari-coureurs niet alleen op sportief vlak, maar ook privé volop in de belangstelling te staan. Met het nieuwe seizoen voor de deur krijgt de Italiaanse renstal zo ook naast de baan de nodige aandacht.

Larry Perkins

Posts: 63.232

[i] "... terwijl Alexandra Saint Mleux een witte trouwjurk droeg." [/i]

"Een witte jurk zegt nog helemaal niks", aldus ome Mohammed Ben Sulayem.

  • 4
  • 2 maa 2026 - 17:41
Reacties (5)

