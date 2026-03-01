user icon
Gaan Hamilton en Ferrari het dit jaar flikken? "Hij leeft helemaal op"

Gaan Hamilton en Ferrari het dit jaar flikken? "Hij leeft helemaal op"

Oud-coureur Karun Chandhok verwacht een wederopstanding van Lewis Hamilton bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen heeft bekendgemaakt erg tevreden te zijn met de nieuwe regels en Chandhok ziet dat als een reden voor verbeterde prestaties van Lewis Hamilton. 

De zevenvoudig wereldkampioen kwam niet sterk uit de verf tijdens zijn allereerste Ferrari-seizoen. Hij werd verslagen door zijn teamgenoot Charles Leclerc en wist voor het eerst in zijn carrière geen podiumplaatsen te halen. De voorbereiding van Hamilton zag er goed uit, maar volgens Chandhok kan daar geen resultaten aan verbonden worden. 

Hamilton leeft op

De oud-coureur zegt tegenover ANI dat er dus nog geen conclusies getrokken mogen worden na de voorbereiding, maar dat Hamilton wel een goede kans maakt. "Ik bedoel, Lewis had vorig seizoen een moeilijk seizoen. Dit jaar lijkt de auto beter. Hij lijkt gelukkiger." De Brit sprak al meermaals uit dat hij tot nu toe erg blij is met de nieuwe regels. 

"Hij lijkt zich meer op zijn gemak te voelen met de nieuwe regels", zo trekt Chandhok een voorzichtige conclusie. Voorlopig kan er alleen nog maar gegokt worden en is het tijdens het Grand Prix-weekend in Australië pas duidelijk welk team het beste uit de voorbereiding is gekomen. "We zijn nog niet begonnen. Dit is slechts een testfase", geeft de voormalig coureur aan. ‘We hebben slechts een beetje informatie. Laten we afwachten hoe het seizoen verloopt."

Hopen op een spannend seizoen

Chandhok hoopt voornamelijk op een spannend seizoen met meerdere kanshebbers. "Ik denk dat het belangrijkste is dat we hopelijk een spannend seizoen tegemoet gaan met veel verschillende teams. McLaren zal sterk zijn. Mercedes zal sterk zijn. Red Bull Racing zal sterk zijn. Ik denk dat het een leuk jaar wordt", voorspelt de voormalig coureur. Mercedes wordt door velen als de gedoodverfde favoriet gezien, maar Chandhok laat het nog heel verstandig in het midden liggen.

  • Remco_F1

    Posts: 3.288

    Hamilton VS Russell dit seizoen & Verstappen die uiteindelijk de beker pakt. #droomseizoen🏆🦁

    • + 2
    • 1 maa 2026 - 12:29
    • f(1)orum

      Posts: 9.597

      En Leclerc is dit seizoen dan nog steeds op huwelijksreis? ;-)

      • + 3
      • 1 maa 2026 - 12:35
    • Pietje Bell

      Posts: 33.415

      @forum, vraag me af of ze wel echt getrouwd zijn. Toen ze in november verloofd waren zijn daar ook geen foto's van naar buiten gekomen. Schijnt in Maranello gebeurd te zijn. Alex heeft daarna haar verlovingsring ook niet meer gedragen. Doe je toch, vooral als je iets belangrijks hebt?
      Ook nu stonden hun namen niet op de lijst die buiten bij het gemeentehuis hangt waarop alle voorgenomen huwelijken de komende 10 dagen aan gekondigd worden ivm bezwaren.
      Ook is de voltrekking niet bekend gemaakt. Is allemaal heel vreemd.
      Wel in een officiële witte trouwjurk door Monaco rijden, terwijl je bij een kerkelijk huwelijk normaal gesproken pas die daag in de kerk een trouwjurk draagt.

      • + 1
      • 1 maa 2026 - 12:53
    • Pietje Bell

      Posts: 33.415

      Mensen in Monaco hebben de afgelopen 2 weken nl dagelijks gekeken, omdat al langer het gerucht ging dat ze op 28 februari zouden trouwen en niemand geloofde dat.

      • + 1
      • 1 maa 2026 - 12:55
    • Pietje Bell

      Posts: 33.415

      Oh, lees net dat Alexandra haar naam op IG veranderd heeft in
      Alexandra Leclerc.

      • + 1
      • 1 maa 2026 - 12:59
    • Housmans

      Posts: 382

      Spannend man, zijn ze nu wel of niet getrouwd?.....
      ...
      ..
      .
      Oh nee, niet spannend, boeit mij niets!
      🤣😂🤣

      • + 6
      • 1 maa 2026 - 13:10
    • Skoda F1

      Posts: 523

      Leclerc? Dacht dat ie gay was joh'

      • + 0
      • 1 maa 2026 - 17:12
  • Ernie5335

    Posts: 5.780

    Dat dachten ze vorig jaar ook 🥴

    • + 0
    • 1 maa 2026 - 15:08

