Oud-coureur Karun Chandhok verwacht een wederopstanding van Lewis Hamilton bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen heeft bekendgemaakt erg tevreden te zijn met de nieuwe regels en Chandhok ziet dat als een reden voor verbeterde prestaties van Lewis Hamilton.

De zevenvoudig wereldkampioen kwam niet sterk uit de verf tijdens zijn allereerste Ferrari-seizoen. Hij werd verslagen door zijn teamgenoot Charles Leclerc en wist voor het eerst in zijn carrière geen podiumplaatsen te halen. De voorbereiding van Hamilton zag er goed uit, maar volgens Chandhok kan daar geen resultaten aan verbonden worden.

Hamilton leeft op

De oud-coureur zegt tegenover ANI dat er dus nog geen conclusies getrokken mogen worden na de voorbereiding, maar dat Hamilton wel een goede kans maakt. "Ik bedoel, Lewis had vorig seizoen een moeilijk seizoen. Dit jaar lijkt de auto beter. Hij lijkt gelukkiger." De Brit sprak al meermaals uit dat hij tot nu toe erg blij is met de nieuwe regels.

"Hij lijkt zich meer op zijn gemak te voelen met de nieuwe regels", zo trekt Chandhok een voorzichtige conclusie. Voorlopig kan er alleen nog maar gegokt worden en is het tijdens het Grand Prix-weekend in Australië pas duidelijk welk team het beste uit de voorbereiding is gekomen. "We zijn nog niet begonnen. Dit is slechts een testfase", geeft de voormalig coureur aan. ‘We hebben slechts een beetje informatie. Laten we afwachten hoe het seizoen verloopt."

Hopen op een spannend seizoen

Chandhok hoopt voornamelijk op een spannend seizoen met meerdere kanshebbers. "Ik denk dat het belangrijkste is dat we hopelijk een spannend seizoen tegemoet gaan met veel verschillende teams. McLaren zal sterk zijn. Mercedes zal sterk zijn. Red Bull Racing zal sterk zijn. Ik denk dat het een leuk jaar wordt", voorspelt de voormalig coureur. Mercedes wordt door velen als de gedoodverfde favoriet gezien, maar Chandhok laat het nog heel verstandig in het midden liggen.