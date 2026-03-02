De aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran en vice versa hebben het nodige losgemaakt, ook in de Formule 1. Speculaties beweerden zelfs dat de eerste race van het seizoen in Australië mogelijk niet door zou gaan, maar de FIA drukte die geruchten de kop in. Voormalig F1-coureur en tegenwoordig woonachtig in Dubai - Robert Doornbos - gaf exclusief een update over de situatie in het Midden-Oosten.

Afgelopen weekend sloeg het noodlot toe in het Midden-Oosten. Nadat Amerika en Israël Iran hadden aangevallen, reageerden zij weer daarop met raketaanvallen in Qatar, Koeweit, Abu Dhabi en Bahrein. Als gevolg hiervan kwamen teams met personeel vast te zitten in Bahrein omdat het luchtruim was afgesloten.

Doornbos reageert op bizarre situatie

Doornbos - sinds vorig jaar woonachtig in Dubai - heeft op zijn beurt ook te maken gekregen met deze angstige situatie. De Nederlander benadrukte tegenover GPToday.net dat het rare tijden zijn. “Het zijn inderdaad gekke dagen”, zo klonk het. “Het is Dubai en dat was altijd een van de veiligste plekken op aarde. Dus het laatste wat ik had verwacht is dat hier een soort geopolitiek conflict zou ontstaan en dat de raketten over je hoofd vliegen.”

“Dat doet inderdaad wel iets met je”, benadrukte Doornbos die zelf vrienden in huis nam in Dubai. “Ik heb het nog niet over warzone, maar het komt wel heel dichtbij. Hier op The Palm was er een drone-tocht door het schild gekomen. Een van die drones is geland op het hotel waar ook vrienden van mij woonden. Dan komt het wel ineens heel dichtbij. Ik heb de afgelopen nachten slechts vier uur geslapen door de alarmen op je telefoon. Dat maakt het wel intens. Vanochtend heb ik slechts een paar raketten gehoord en gezien, dus fingers crossed dat het snel voorbij is.”

Ook de Formule 1 getroffen door aanval

Ook de Formule 1 heeft te maken gekregen met de zorgwekkende situatie in het Midden-Oosten. De eerste race van het seizoen in Australië stond zelfs ter discussie omdat een groot deel van de paddock, via het Midden-Oosten zal vliegen. Inmiddels heeft de FIA bevestigd dat de race in Melbourne door zal gaan.

“Ik heb het inderdaad ook gelezen”, aldus Doornbos. “Inmiddels hebben Stefano Domenicali en zijn team bevestigd dat de race plaats zal gaan vinden. Veel materiaal wat nu vanuit Bahrein daar heen moet, zoals de spullen van Pirelli, dat kan inderdaad consequenties hebben. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen, met personeel kan je dat nog omzeilen denk ik. Het zullen logistieke uitdagingen worden”, zo sloot hij uiteindelijk af.

Als de eerste drie races in Australië, China en Japan erop zitten, verhuist het F1-circus naar het Midden-Oosten. Dan zullen de races in Bahrein en Saoedi-Arabië plaatsvinden. Het is nog maar de vraag of die Grands Prix van start zullen gaan.