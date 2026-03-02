user icon
icon

Exclusief: Robert Doornbos geeft update over bizarre situatie vanuit Midden-Oosten

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
<b> Exclusief: </b> Robert Doornbos geeft update over bizarre situatie vanuit Midden-Oosten

De aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran en vice versa hebben het nodige losgemaakt, ook in de Formule 1. Speculaties beweerden zelfs dat de eerste race van het seizoen in Australië mogelijk niet door zou gaan, maar de FIA drukte die geruchten de kop in. Voormalig F1-coureur en tegenwoordig woonachtig in Dubai - Robert Doornbos - gaf exclusief een update over de situatie in het Midden-Oosten. 

Afgelopen weekend sloeg het noodlot toe in het Midden-Oosten. Nadat Amerika en Israël Iran hadden aangevallen, reageerden zij weer daarop met raketaanvallen in Qatar, Koeweit, Abu Dhabi en Bahrein. Als gevolg hiervan kwamen teams met personeel vast te zitten in Bahrein omdat het luchtruim was afgesloten. 

Doornbos reageert op bizarre situatie

Doornbos - sinds vorig jaar woonachtig in Dubai - heeft op zijn beurt ook te maken gekregen met deze angstige situatie. De Nederlander benadrukte tegenover GPToday.net dat het rare tijden zijn. “Het zijn inderdaad gekke dagen”, zo klonk het. “Het is Dubai en dat was altijd een van de veiligste plekken op aarde. Dus het laatste wat ik had verwacht is dat hier een soort geopolitiek conflict zou ontstaan en dat de raketten over je hoofd vliegen.” 

“Dat doet inderdaad wel iets met je”, benadrukte Doornbos die zelf vrienden in huis nam in Dubai. “Ik heb het nog niet over warzone, maar het komt wel heel dichtbij. Hier op The Palm was er een drone-tocht door het schild gekomen. Een van die drones is geland op het hotel waar ook vrienden van mij woonden. Dan komt het wel ineens heel dichtbij. Ik heb de afgelopen nachten slechts vier uur geslapen door de alarmen op je telefoon. Dat maakt het wel intens. Vanochtend heb ik slechts een paar raketten gehoord en gezien, dus fingers crossed dat het snel voorbij is.” 

Ook de Formule 1 getroffen door aanval

 Ook de Formule 1 heeft te maken gekregen met de zorgwekkende situatie in het Midden-Oosten. De eerste race van het seizoen in Australië stond zelfs ter discussie omdat een groot deel van de paddock, via het Midden-Oosten zal vliegen. Inmiddels heeft de FIA bevestigd dat de race in Melbourne door zal gaan. 

“Ik heb het inderdaad ook gelezen”, aldus Doornbos. “Inmiddels hebben Stefano Domenicali en zijn team bevestigd dat de race plaats zal gaan vinden. Veel materiaal wat nu vanuit Bahrein daar heen moet, zoals de spullen van Pirelli, dat kan inderdaad consequenties hebben. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen, met personeel kan je dat nog omzeilen denk ik. Het zullen logistieke uitdagingen worden”, zo sloot hij uiteindelijk af. 

Als de eerste drie races in Australië, China en Japan erop zitten, verhuist het F1-circus naar het Midden-Oosten. Dan zullen de races in Bahrein en Saoedi-Arabië plaatsvinden. Het is nog maar de vraag of die Grands Prix van start zullen gaan. 

jd2000

Posts: 7.609

Wat wel een voordeeltje is van deze oorlog dat is dat rapper boef niet terug kan naar Nederland.

  • 2
  • 2 maa 2026 - 18:42
F1 Nieuws Formule 1 F1 Robert Doornbos

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 63.232

    Rrrrrobert Doornbos: "Dus het laatste wat ik had verwacht is dat hier een soort geopolitiek conflict zou ontstaan en dat de raketten over je hoofd vliegen.”

    "En dat brengt voor mij extra risico's mee, want door mijn exclusief grote (rode) kop kan zo'n raket zomaar raak zijn", aldus de aangeslagen Rrrrrobert.


    * hoofd

    • + 0
    • 2 maa 2026 - 18:25
  • Larry Perkins

    Posts: 63.232

    Rrrrrobert's buurman Alie B. maakt zich geen zorgen, hij heeft zich onder Gordon verstopt...

    • + 0
    • 2 maa 2026 - 18:31
  • Dale U

    Posts: 1.837

    Dubai airport heeft het erg druk, wachten momenteel duizenden toeristen bij de luchthaven.
    Robert en zijn gezin zullen daar ook last van hebben, dat is de keerzijde.

    • + 0
    • 2 maa 2026 - 18:38
  • jd2000

    Posts: 7.609

    Wat wel een voordeeltje is van deze oorlog dat is dat rapper boef niet terug kan naar Nederland.

    • + 2
    • 2 maa 2026 - 18:42
  • Erwinnaar

    Posts: 5.516

    Maar gelukkig belastingvrij leven. Stel patjepeeërs daar op een hoop, net als in Monaco. (op het originele volk na natuurlijk).

    • + 2
    • 2 maa 2026 - 18:43
  • gridiron

    Posts: 3.235

    Er is precies iemand die een nieuw woord heeft geleerd

    • + 0
    • 2 maa 2026 - 18:47

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Robert Doornbos -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land NL
  • Geb. datum 23 sep 1981 (44)
  • Geb. plaats Rotterdam, Netherlands, NL
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,82 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar