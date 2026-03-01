Jenson Button denkt dat zijn voormalige teamgenoot Lewis Hamilton terugkeert naar zijn topniveau. De Brit was afgelopen jaren niet meer op zijn best, maar lijkt zich goed te voelen na de testdagen met de nieuwe reglementen.

Button vertelt dat hij moeite heeft om Hamilton te zien struggelen in zijn allereerste seizoen als Ferrari-coureur. Zijn oude teamgenoot hoopt vanaf volgend seizoen weer terug in vorm te zijn en opnieuw mee te strijden om de wereldtitel.

Button heeft sympathie voor Hamilton

Button heeft mooie woorden over voor zijn oude teamgenoot. "Het was moeilijk om Lewis in 2025 te zien", vertelde hij aan Sky Sports News. "We waren drie jaar lang teamgenoten en ik begrijp hoe goed hij is, dus het was echt moeilijk om hem te zien worstelen en je kon aan zijn gezicht zien hoeveel pijn het hem deed. Op dat moment vergeet je alles wat hij heeft bereikt, omdat je alleen maar de pijn ziet, maar met de nieuwe regelwijzigingen zullen we Lewis Hamilton weer op zijn best zien."

Volgens Button komt dat voornamelijk omdat de zevenvoudig wereldkampioen meer te zeggen heeft over de Ferrari-wagen dan in zijn allereerste jaar. "Hij zal inspraak hebben in het ontwerp van de auto en ik heb er alle vertrouwen in dat hij ervoor zal zorgen dat deze in zijn voordeel werkt. Ik hoop dat te zien, want we willen allemaal Ferrari vooraan zien en we willen allemaal Lewis weer vooraan zien strijden."

Hamilton was een challenge voor Button

Button won het wereldkampioenschap van 2009, maar vertrok daarna naar McLaren. Hij werd daar de nieuwe teamgenoot van Hamilton. "Ik was drie jaar lang teamgenoot van Lewis. Toen ik in 2009 als wereldkampioen bij Brawn vertrok, had ik behoefte aan een nieuwe uitdaging. Die uitdaging was om het op te nemen tegen Lewis Hamilton. Ross Brawn zei zelfs dat ik een fout maakte, dus toen ging ik er helemaal voor en heb ik echt genoten van onze samenwerking."