Button weet het zeker: "Hamilton keert terug naar de top"

Jenson Button denkt dat zijn voormalige teamgenoot Lewis Hamilton terugkeert naar zijn topniveau. De Brit was afgelopen jaren niet meer op zijn best, maar lijkt zich goed te voelen na de testdagen met de nieuwe reglementen. 

Button vertelt dat hij moeite heeft om Hamilton te zien struggelen in zijn allereerste seizoen als Ferrari-coureur. Zijn oude teamgenoot hoopt vanaf volgend seizoen weer terug in vorm te zijn en opnieuw mee te strijden om de wereldtitel.

24 feb
19 feb

Button heeft sympathie voor Hamilton

Button heeft mooie woorden over voor zijn oude teamgenoot. "Het was moeilijk om Lewis in 2025 te zien", vertelde hij aan Sky Sports News. "We waren drie jaar lang teamgenoten en ik begrijp hoe goed hij is, dus het was echt moeilijk om hem te zien worstelen en je kon aan zijn gezicht zien hoeveel pijn het hem deed. Op dat moment vergeet je alles wat hij heeft bereikt, omdat je alleen maar de pijn ziet, maar met de nieuwe regelwijzigingen zullen we Lewis Hamilton weer op zijn best zien."

Volgens Button komt dat voornamelijk omdat de zevenvoudig wereldkampioen meer te zeggen heeft over de Ferrari-wagen dan in zijn allereerste jaar. "Hij zal inspraak hebben in het ontwerp van de auto en ik heb er alle vertrouwen in dat hij ervoor zal zorgen dat deze in zijn voordeel werkt. Ik hoop dat te zien, want we willen allemaal Ferrari vooraan zien en we willen allemaal Lewis weer vooraan zien strijden."

Hamilton was een challenge voor Button

Button won het wereldkampioenschap van 2009, maar vertrok daarna naar McLaren. Hij werd daar de nieuwe teamgenoot van Hamilton. "Ik was drie jaar lang teamgenoot van Lewis. Toen ik in 2009 als wereldkampioen bij Brawn vertrok, had ik behoefte aan een nieuwe uitdaging. Die uitdaging was om het op te nemen tegen Lewis Hamilton. Ross Brawn zei zelfs dat ik een fout maakte, dus toen ging ik er helemaal voor en heb ik echt genoten van onze samenwerking."

da_bartman

Posts: 6.439

Nu al? 🤣

  • 4
  • 1 maa 2026 - 16:42
Reacties (12)

  • Pipje

    Posts: 671

    Ff offtopic kunnen ze hier niet de kalender van komend seizoen niet publiceren??

    • + 1
    • 1 maa 2026 - 16:05
  • snailer

    Posts: 32.026

    Hoeveel zouden die pundits eigenlijk betaald krijgen om dit soort dingen te roepen?

    • + 2
    • 1 maa 2026 - 16:14
    • Larry Perkins

      Posts: 63.209

      Vast heel veel, want de (Britse) 'analisten' struikelen momenteel over elkaar heen om Hamilton uit de put te praten...

      • + 4
      • 1 maa 2026 - 17:38
    • De Vogel is Geland

      Posts: 707

      5 euro

      • + 0
      • 1 maa 2026 - 23:19
  • hupholland

    Posts: 9.681

    de wintertests zagen er vrij goed uit voor Ferrari, dus ik zie Hamilton ook sowieso wel weer af en toe naar het podium gaan. En wie weet is er nog veel meer mogelijk. Ik zie Ferrari denk ik toch wel als favoriet voor Australië, al is het dit jaar wel bijzonder lastig in te schatten.

    • + 0
    • 1 maa 2026 - 16:33
    • F1 bekijker

      Posts: 24

      Ik ga eerder voor Mercedes maar we gaan het zien.

      • + 2
      • 1 maa 2026 - 16:49
    • SennaS

      Posts: 11.611

      Hopelijk Ferrari, echter ze houden het meestal niet vol.

      • + 2
      • 1 maa 2026 - 18:08
    • Robin

      Posts: 3.061

      Kortom; het kan vriezen en het kan dooien?

      • + 0
      • 1 maa 2026 - 19:21
  • SennaS

    Posts: 11.611

    Jenson, waarom ben jij ooit gestopt? Iets met leeftijd en niet meer kunnen bijbenen?
    Lewis is een stuk ouder dan toen jij stopte.
    Het is onrealistisch dat Lewis ooit voor het wk kan strijden.
    15 jaar jonger was het kat in bakkie

    • + 2
    • 1 maa 2026 - 18:07
  • Flexwing

    Posts: 284

    Denk het niet wordt weer niks en zijn laatste jaar bij Ferrari

    • + 2
    • 1 maa 2026 - 19:14

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

