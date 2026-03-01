user icon
Oud-coureur Martin Brundle voorspelt het wereldkampioenschap van 2026 en komt met een onverwachte kandidaat. Sommige prijzen George Russell of de McLarens de hemel in en anderen blijven achter Verstappen staan. Brundle kiest voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton

Brundle ziet de zevenvoudig wereldkampioen graag weer meedoen om de wereldtitel. De laatste keer dat Hamilton streed om het kampioenschap, verloor hij van Max Verstappen in de laatste ronde. De oud-coureur denkt dat Hamilton met de nieuwe reglementen weer een dreiging kan vormen voor zijn concurrentie.

Hamilton moet veel bewijzen

Brundle begint zijn analyse bij Sky Sports met een generaliserende vraag. "Als Formule 1-fans willen we natuurlijk allemaal dat Ferrari het goed doet, toch? Daarbij zou ik dat geweldig vinden voor Hamilton." Hamilton had absoluut zijn jaar niet tijdens zijn debuutseizoen en eindigde op de zevende plek, achter zijn teamgenoot Charles Leclerc

Ook Brundle ziet dat Hamilton alsnog veel moet bewijzen en zich van zijn allerbeste kant moet laten zien om boven zijn teamgenoot Leclerc te eindigen dit seizoen. "Hij oogt inmiddels wat gelukkiger. Hij zal de mogelijkheden die de nieuwe reglementen hem bieden bovendien optimaal benutten. Dan moet hij natuurlijk wel Charles Leclerc zien te verslaan, en die is ook bijzonder sterk. Maar de geschiedenis leert ons dat een gelukkige Lewis ook een snelle Lewis is. Bovendien heeft Ferrari flink geïnnoveerd; ze staan er beter voor dan in voorgaande jaren. Ik vertrouw er dan ook op dat Lewis een sterker seizoen zal draaien."

Nog geen duidelijke favoriet

Hoewel Brundle het geweldig zou vinden als Hamilton weer gaat winnen, heeft hij nog geen absolute favoriet. "Beide Ferrari-coureurs zullen sterk zijn, maar ik verwacht ook veel van McLaren", vervolgde de analist. "Piastri heeft een duidelijke missie na wat hij vorig jaar heeft geleerd. En Norris heeft nog nooit zo’n brede grijns op zijn gezicht gehad; hij barst van het zelfvertrouwen. Daarbij ziet de Red Bull er ook sterk uit. We weten allemaal hoe ongelooflijk Verstappen zijn auto kan controleren, en dat kan dit seizoen wel eens de doorslag geven. Voor mij is er dus geen duidelijke favoriet."

Ook George Russell lijkt klaar te zijn voor een gooi naar de titel, volgens Brundle. "Ik denk dat hij er klaar voor is. Hij is een slimme kerel. Overigens zijn ze dat allemaal. Antonelli zal dit jaar sterker zijn, maar Russell is nu volledig uit de schaduw van Hamilton gekropen: hij is de koning van Mercedes. Hij heeft de ervaring, de controle over de auto en zal binnen het team het nodige respect afdwingen."

Regenrace

Posts: 2.355

Weer zo'n leugenachtige titel. Het lijkt wel een obsessie voor de schrijvert.

  • 10
  • 1 maa 2026 - 09:22
F1 Nieuws Lewis Hamilton Martin Brundle Ferrari

Reacties (16)

Login om te reageren
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 911

    Als Ferrari inderdaad een bolide heeft gebouwd die kan wedijveren om de titel, dan gok ik dat Leclerc inmiddels de betere coureur is van de twee. Al kan Hamilton natuurlijk terugvallen op een gigantische schat aan ervaring gedurende de strijd spannender wordt...

    Mijn hoop is in ieder geval gevestigd op Charles Leclerc. Gun het hem van harte!

    • + 5
    • 1 maa 2026 - 09:20
    • Pietje Bell

      Posts: 33.416

      Het is hem idd gegund, maar wat ik heel vreemd vind is dat hij nog niets heeft aangekondigd van het feit dat hij gisteren officieel voor de wet is getrouwd met zijn Alex. Wil je toch van de daken schreeuwen lijkt me?
      Heeft hij tenminste wel dezelfde dag gedaan toen hij puppy Leo kreeg.

      www.instagram.com/p/C5yoTCDr-L5/?img_index=1

      • + 1
      • 1 maa 2026 - 09:52
    • Pietje Bell

      Posts: 33.416

      Ik had > 2 uur geleden gereageerd, maar zit kennelijk nog in het filter.

      • + 1
      • 1 maa 2026 - 11:52
    • SennaS

      Posts: 11.607

      Ferrari kwam in 2022 ook als beste uit de startblokken, echter ze leggen het af qua door ontwikkeling.
      En zomaar Charles verslaan op z’n 40e zie ik niet zitten maar wie weet verrast de ouwe reus ons.

      • + 0
      • 1 maa 2026 - 12:10
    • Pietje Bell

      Posts: 33.416

      Aah, daar is mijn bericht eindelijk. Ben benieuwd als hij het aankondigt
      op zijn IG of hij ook zoveel reacties krijgt als bij Leo destijds.
      Nog geen foto ergens gepubliceerd.

      3,4 mln. likes
      12 300 reacties

      • + 1
      • 1 maa 2026 - 12:13
    • Joeppp

      Posts: 8.320

      Ik snap het wel Pietje dat hij er niks over zegt; het is namelijk gewoon een prive aangelegenheid. Dat veel mensen alles maar gewoon online zetten en de meest idiote dingen willen delen alsof ze belangrijk zijn wil niet zeggen dat iedereen dat doet. Leclerc lijkt mij ook een jongen die het rcen leuk vind maar de rest eromheen niet en al helemaal niet alle aandacht. Laat zo'n dag dan vooral hem en zijn familie blijven in plaats van het weer te plaatsen op het open riool wat SM is.

      • + 0
      • 1 maa 2026 - 13:18
    • Pietje Bell

      Posts: 33.416

      Joeppp

      Ik snap het wel Pietje dat hij er niks over zegt; het is namelijk gewoon een prive aangelegenheid.
      ========================================================

      En de aanschaf van een puppy is geen privé aangelegenheid?
      Hij heeft die hond 100 keer vaker op zijn IG geplaatst dan zijn vriendin.
      Vanaf de allereerste dag dat hij hem kreeg.

      • + 0
      • 1 maa 2026 - 17:11
    • Pietje Bell

      Posts: 33.416

      " Leclerc lijkt mij ook een jongen die het rcen leuk vind
      maar de rest eromheen niet en al helemaal niet alle aandacht."

      Hebben we het over dezelfde Charles Leclerc??

      • + 0
      • 1 maa 2026 - 17:14
    • Lulham

      Posts: 668

      Het verschil tussen een hond en een mens is dat de hond geen last heeft van social media en een mens dat wel kan hebben. Ook kan een hond geen bezwaar maken tegen het plaatsen van privé foto's en een mens wel. Gelukkig maar.

      • + 0
      • 1 maa 2026 - 17:27
    • Pietje Bell

      Posts: 33.416

      Daar gaat het helemaal niet om/over @Llham!

      Het zijn beiden privé aangelegenheden.

      • + 0
      • 1 maa 2026 - 17:39
  • Regenrace

    Posts: 2.355

    Weer zo'n leugenachtige titel. Het lijkt wel een obsessie voor de schrijvert.

    • + 10
    • 1 maa 2026 - 09:22
    • Pietje Bell

      Posts: 33.416

      Hoezo? De titel en wat hij in het artikel zegt is toch hetzelfde?!

      "Brundle verwacht vuurwerk komend F1-seizoen: "Hamilton en Ferrari
      pakken de titel""

      Brundle in het artikel: "Voor mij is er dus geen duidelijke favoriet.""😂

      • + 2
      • 1 maa 2026 - 09:33
    • racepace1

      Posts: 643

      wellicht is de schrijver schizofreen....

      • + 1
      • 1 maa 2026 - 10:31
  • StevenQ

    Posts: 10.235

    Als Ferrari een goede auto is verwacht ik dat Leclerc nog steeds sneller is

    • + 5
    • 1 maa 2026 - 11:00
  • Ernie5335

    Posts: 5.780

    Brundle 😭

    • + 0
    • 1 maa 2026 - 15:01

