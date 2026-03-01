Oud-coureur Martin Brundle voorspelt het wereldkampioenschap van 2026 en komt met een onverwachte kandidaat. Sommige prijzen George Russell of de McLarens de hemel in en anderen blijven achter Verstappen staan. Brundle kiest voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

Brundle ziet de zevenvoudig wereldkampioen graag weer meedoen om de wereldtitel. De laatste keer dat Hamilton streed om het kampioenschap, verloor hij van Max Verstappen in de laatste ronde. De oud-coureur denkt dat Hamilton met de nieuwe reglementen weer een dreiging kan vormen voor zijn concurrentie.

Hamilton moet veel bewijzen

Brundle begint zijn analyse bij Sky Sports met een generaliserende vraag. "Als Formule 1-fans willen we natuurlijk allemaal dat Ferrari het goed doet, toch? Daarbij zou ik dat geweldig vinden voor Hamilton." Hamilton had absoluut zijn jaar niet tijdens zijn debuutseizoen en eindigde op de zevende plek, achter zijn teamgenoot Charles Leclerc.

Ook Brundle ziet dat Hamilton alsnog veel moet bewijzen en zich van zijn allerbeste kant moet laten zien om boven zijn teamgenoot Leclerc te eindigen dit seizoen. "Hij oogt inmiddels wat gelukkiger. Hij zal de mogelijkheden die de nieuwe reglementen hem bieden bovendien optimaal benutten. Dan moet hij natuurlijk wel Charles Leclerc zien te verslaan, en die is ook bijzonder sterk. Maar de geschiedenis leert ons dat een gelukkige Lewis ook een snelle Lewis is. Bovendien heeft Ferrari flink geïnnoveerd; ze staan er beter voor dan in voorgaande jaren. Ik vertrouw er dan ook op dat Lewis een sterker seizoen zal draaien."

Nog geen duidelijke favoriet

Hoewel Brundle het geweldig zou vinden als Hamilton weer gaat winnen, heeft hij nog geen absolute favoriet. "Beide Ferrari-coureurs zullen sterk zijn, maar ik verwacht ook veel van McLaren", vervolgde de analist. "Piastri heeft een duidelijke missie na wat hij vorig jaar heeft geleerd. En Norris heeft nog nooit zo’n brede grijns op zijn gezicht gehad; hij barst van het zelfvertrouwen. Daarbij ziet de Red Bull er ook sterk uit. We weten allemaal hoe ongelooflijk Verstappen zijn auto kan controleren, en dat kan dit seizoen wel eens de doorslag geven. Voor mij is er dus geen duidelijke favoriet."

Ook George Russell lijkt klaar te zijn voor een gooi naar de titel, volgens Brundle. "Ik denk dat hij er klaar voor is. Hij is een slimme kerel. Overigens zijn ze dat allemaal. Antonelli zal dit jaar sterker zijn, maar Russell is nu volledig uit de schaduw van Hamilton gekropen: hij is de koning van Mercedes. Hij heeft de ervaring, de controle over de auto en zal binnen het team het nodige respect afdwingen."