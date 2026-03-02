Een geplande tweedaagse bandentest van Pirelli op het Bahrain International Circuit is op het laatste moment geschrapt door de oplopende spanningen in het Midden-Oosten. McLaren en Mercedes zouden met zogenoemde muilezelauto’s en personeel aanwezig zijn, maar militaire aanvallen in de regio gooiden roet in het eten.

Het aanwezige personeel van de teams en bandenleverancier Pirelli zocht tijdelijk onderdak in hotels. Inmiddels worden zij als veilig beschouwd en wordt gewerkt aan hun terugkeer naar huis. De test zelf is definitief geannuleerd.

‘Reisplannen zijn herschikt, maar we verwachten geen impact’

Rond de Grand Prix van Australië deden intussen geruchten de ronde dat Ferrari-personeel vastzat in Doha en mogelijk niet op tijd in Melbourne zou geraken. Teambronnen ontkenden dat scenario: er zouden geen medewerkers voor de Australische race vastzitten in Qatar.

De organisatie van de Australische Grand Prix maakt zich dan ook weinig zorgen. Travis Auld, CEO van het evenement in Albert Park, blijft kalm. “Het klopt dat er door de gebeurtenissen van het weekend wat geschoven moest worden met reisplannen. Maar de Formule 1 is gewend om mensen over de hele wereld te verplaatsen. Dat is letterlijk hun corebusiness. Wij verwachten geen gevolgen voor onze race.”

‘Bijna duizend mensen moesten hun vlucht wijzigen’

Volgens Auld gaat het om een enorme logistieke operatie. “Je praat over teams, coureurs en F1-personeel. Ik schat dat bijna duizend mensen hun vluchten al geboekt hadden en tussen vandaag en woensdag zouden arriveren. Die tickets moesten allemaal aangepast worden.”

Toch ziet hij geen reden tot paniek. “Ze hebben het opgelost, en dat is het belangrijkste. Alle vracht is al in Melbourne en klaar voor gebruik. Wij zitten in een situatie waarin we er echt van overtuigd zijn dat dit geen impact heeft op de Grand Prix.”

De Australische openingsrace lijkt daarmee buiten schot te blijven, al zorgt de situatie in het Midden-Oosten wel voor de nodige logistieke hoofdpijn binnen het F1-circus.