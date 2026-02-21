user icon
FIA velt opvallend oordeel over bizarre truc van Ferrari

FIA velt opvallend oordeel over bizarre truc van Ferrari

Het team van Ferrari heeft een positieve testweek in Bahrein achter de rug. De Italiaanse renstal zag er opvallend snel uit, en ze verschenen op de baan met een tamelijk bizarre achtervleugel. De innovatieve vleugel was het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld, en ook bij de FIA zijn ze er blij mee.

Het team van Ferrari sloot de testweek in Bahrein af met de snelste tijd. Charles Leclerc reed op de vrijdag op het circuit van Sakhir een aantal zeer snelle rondjes, waarmee ze de concurrentie van Red Bull, Mercedes en McLaren op flinke achterstand zetten. Toch ging het in Bahrein niet per se om die snelle tijden, maar om een onderdeel waarmee Lewis Hamilton een dag eerder op de baan was verschenen.

De Brit reed op donderdagochtend rond met een achtervleugel die volledig leek om te draaien. Vanaf dit jaar rijden de teams met actieve aerodynamica, ter vervanging van de DRS, en bij Ferrari hebben ze een vrij bizarre achtervleugel ontworpen. De bovenste flap van de vleugel draait namelijk volledig om, waarbij de voorkant, ineens de achterkant wordt. Ferrari reed er slechts een paar rondjes mee, maar de kans is groot dat ze het onderdeel ook in een Grand Prix gaan gebruiken.

Wat is de reactie van de FIA?

Bij autosportfederatie FIA juichen ze deze innovatieve zet van Ferrari alleen maar toe. FIA-kopstuk Nikolas Tombazis reageerde enthousiast toen hij zich in Bahrein uitsprak bij de internationale media: "Over het algemeen moedigen we oplossingen die de luchtweerstand verminderen altijd aan. Daarom zijn de DRS-regels van vorig jaar, die beperkten in hoeverre de vleugel mocht openklappen, dit jaar van de baan. We willen de teams graag meer vrijheid geven en we denken dat de oplossing van Ferrari prima is."

Hoe zit het met Mercedes?

Het zijn opvallende woorden van Tombazis, omdat de FIA wél lijkt te gaan optreden tegen een veelbesproken motortruc van Mercedes. De Duitse renstal voert een slimme truc uit met de compressieverhoudingen van de motor, die volledig legaal is. De andere motorleveranciers zijn er niet zo blij mee, en de FIA heeft besloten dat er via een e-vote besloten zal worden of er vanaf augustus extra metingen zullen plaatsvinden.

Ook bij de FIA zijn ze er 'ondersteboven' van

    Ook bij de FIA zijn ze er 'ondersteboven' van

    ADN

      Posts: 389

      Maar pas op, de FIA kan er zomaar weer een draai aan geven...!

      • + 3
      21 feb 2026 - 13:46
    f(1)orum

      Posts: 9.557

      Verdraaid; je hebt gelijk. De FIA heeft er een handje van om zaken op hun kop te zetten!

      • + 0
      21 feb 2026 - 13:54
    marcelf1fan

      Posts: 472

      De FIA zal wel weer 180 graden omdraaien in hún beslissing...

      • + 0
      21 feb 2026 - 17:03
    markos

      Posts: 960

      Die draaien om als een blad aan een boom.

      • + 0
      21 feb 2026 - 17:28
  Maximo

    Posts: 9.817

    Of die pedaal-emmer vleugel wel zo snel is maar afwachten, blijkbaar hebben meerdere teams naar deze optie gekeken en is ie nergens door ontwikkeld.

    • + 3
    21 feb 2026 - 10:55
    shakedown

      Posts: 1.670

      Dat zou ik als team ook roepen. Maar ga er maar vanuit dat alle teams de opdracht bij het ontwerp team neergelegd hebben. Ik denk dat geen enkel ander team dit echt heeft doorgerekend.

      Hooguit is het in brainstormsessies langs gekomen. En daar op de stapel: mischien leuk als sidequest gekomen.

      • + 1
      21 feb 2026 - 11:12
    racepace1

      Posts: 633

      Maximo maakt jou vuilnisbak als jij die opent een koprol? apart dan...
      Maar serieus natuurlijk is dit op rechte stukken snel je haal heel veel drag weg en geeft de luchtweerstand de vrije doorgang wat enorm scheelt! iedereen heeft weleens als kind zijn hand uit een rijdende autoraam gehouden, eerst verticaal en dan horizontaal dan voel je bij 100km een enorm verschil in druk op je hand dit even kinderlijk uitgelegd misschien maar heel goed te begrijpen. en je denk echt dat Ferrari tonnen heeft gespendeerd in een systeem om het even voor de leuk uit te proberen? windtunnel uren en ontwikkelingskosten voor de grap?
      Hieronder een wat wetenschappelijkere uitleg van The Wolf:
      @Snelle Eddy
      Er zijn er maar weinigen hier die kaas hebben gegeten van aerodynamica op dat niveau, ik snap niet dat mensen nog twijfelen aan die nieuwe Ferrari-achtervleugel.

      Als je de aero-map goed analyseert zie je direct dat Ferrari werkt met een non-lineaire vortex-amplificatiecoëfficiënt (xi-v) die sterk afhankelijk is van de transversale energiedichtheid van de tip-flow.

      De basisformule is vrij simpel:

      Delta L is gelijk aan rho maal V in het kwadraat maal S maal C lambda tot de derde, gedeeld door de wortel van mu wake maal psi beam.

      Waarbij:

      C lambda tot de derde = derdegraads laminaire interactieconstante

      mu wake = turbulente wake-viscositeitsfactor

      psi beam = beamwing-synergiecoëfficiënt

      Wat Ferrari hier doet (en dit zie je alleen als je de flow-visualisaties frame voor frame bekijkt) is de semi-adiabatische vortex-rotatiehoek optimaliseren rond ongeveer 37,4 graden.

      Waarom dat belangrijk is?

      Omdat bij precies die hoek de kwadratische downforceprojectie maximaal interfereert met de pseudo-coherente shear-layer van de diffuser.

      Resultaat:

      plus 4,8 procent vortex-energiebehoud

      min 2,3 procent parasitaire drag-inductie

      plus 0,067 seconde per 1000 meter rechte lijn

      Dat is basis aerodynamica.

      Daarnaast gebruiken ze volgens mij een dual-harmonische loadvectorcompensatie tussen flap 2 en de endplate-transition zone. Dat verklaart waarom de rear stability bij yaw groter dan 4,2 graden exponentieel toeneemt.

      Mensen kijken alleen naar oppervlak en hoek.

      Maar het gaat om de vortex-faseverschuiving ten opzichte van de vloer-resonantie.

      Als je dat niet begrijpt, snap je moderne F1-aero gewoon niet.

      • + 5
      21 feb 2026 - 11:18
    SennaS

      Posts: 11.545

      Gekeken en daadwerkelijk in productie nemen is een wereld van verschil.
      Hebben we met het trucje van mercedes gemerkt. Meerdere teams hebben ernaar gekeken en rbr zelfs overwogen, echter bleek het een uitdaging en gaven ze de protesten een stevig duwtje in de rug na lang zwijgen.

      • + 2
      21 feb 2026 - 11:29
    SennaS

      Posts: 11.545

      De ferrari technici zullen vast geen kapitaal uitgeven aan iets wat kansloos is.
      Gemiddeld gezien kan ik mijn voorstellen (zonder al die formules uit de boeken) dat het voordelig gaat zijn en per circuit verschillen.
      Het kantelmoment waarbij de drag kortstondig hoog is wil je op een zo laag mogelijk snelheid en zo kort mogelijk.
      Op bepaalde circuits past dit beter dan andere.
      Wel opvallend ze het maar weinig hebben totgepast.

      • + 2
      21 feb 2026 - 11:42
    Pietje Bell

      Posts: 33.288

      racepace1

      Als je dat niet begrijpt, snap je moderne F1-aero gewoon niet.

      =======================================================

      Dan denk ik dat 99,5 % van de F1 fans de moderne F1-aero niet begrijpt.

      • + 6
      21 feb 2026 - 11:46
    Joeppp

      Posts: 8.305

      Racepace, jaja, dat zei ik ook al...dus.

      • + 1
      21 feb 2026 - 11:48
    snailer

      Posts: 31.912

      Racepace, dat is een brute uitleg. Die ik niet tot me wil nemen.
      Dat van die vortex uitleg. Die zitten altijd achter een vleugel. Sterker nog. Een vliegtuig wordt opgetild doordat er vortex-amplificatie is. Maar he. Die is ook te bereiken zonder een vleugeldeel om te draaien.

      Hoe dan ook. Het zal voor minder drag zorgen wat ze doen. Anders zouden ze wel voor een eenvoudiger oplossing zorgen. Deze truuk lijkt mij op die van de concorde. Op grote snelheid verandert de concorde en dan reageert de aero door minder drag te genereren. Is om twee redenen nodig: Om mach snelheid te halen en om brandstof te besparen.

      Maar goed. Ik geef toe dat ik verder een leek ben. Waar je op doelt.

      Ik heb er 1 opmerking over. Dit is geen game changer. En de reden is simpel. Bij de teams zitten overal knappe koppen. Die vinden allemaal fantastische oplossingen om op de rechte stukken drag te verminderen.

      Ik vermmoed trouwens dat dit vooral ook een truuk is om vuile lucht over de auto achter zich te blazen.

      Je hebt zo te zien enorm veel kennis van aero. Dan zal je weten dat de huidige aero regels er op gericht zijn om het genereren van vuile lucht zo moeilijk mogelijk te maken. Bijvoorbeeld is de voorvleugel dusdanig via de regels gedimensioneerd dat het enorm lastig is de lucht onder de auto vandaan te krijgen richting de buitenkant. Op dit gebied zie je enorm veel voorbeelden van teams die hier al oplossingen voor hebben gevonden. Alles om volgen te bemoeilijken en vooral ook om grondeffect te creeren.

      • + 2
      21 feb 2026 - 12:23
    Glasvezelcoureur

      Posts: 862

      @racepace1

      Wat een knappe kop, die The Wolf, met al z'n gewichtige formules - voor mij inderdaad onbegrijpelijk.

      Maar dan begint The Wolf eerst hiermee: "Er zijn er maar weinigen hier die kaas hebben gegeten van aerodynamica op dat niveau, ik snap niet dat mensen nog twijfelen aan die nieuwe Ferrari-achtervleugel.

      Dus onze borstklopper weet alles van die formules, maar snapt níet dat als mensen geen weet hebben van aerodynamica, zij kunnen twijfelen aan iets wat ze niet perse snappen en begrijpen... 🤔

      • + 2
      21 feb 2026 - 13:11
    racepace1

      Posts: 633

      @Snailer, Ik doel zeker niet op te bestempelen!

      Ik geef een uitleg en wil niemand een leek noemen.
      Alleen je moet wel verder kijken dan alleen rechte lijn voordeel, de vleugel zal op sommige circuits voordeel geven. De rechte lijn voordeel kan ook weer minder afgesteld worden maar zodoende dat het voordeel op snelheid blijft bestaan maar er kan tegelijkertijd ook wat meer downforce afgesteld worden voor in de bochten en druk op de achterbanden te houden waardoor meer tractie en minder slijtage, wat op bijvoorbeeld Monza een voordeel kan geven. Doorgedacht kan je hierdoor ook bijv minder eisen stellen aan de batterij wat betreft inhalen en deze weer gebruiken op andere secties in een ronde en niet te vergeten besparing van brandstof. Waarom Ferrari dit heeft doorgevoerd tot een werkend onderdeel op het circuit? en er niet veel mee heeft gereden is natuurlijk een brandende vraag... Kijkend naar de werking lijk het geen goedkoop te implementerend onderdeel kwa kosten en tijd.

      • + 2
      21 feb 2026 - 13:15
    snailer

      Posts: 31.912

      Sorry, racepace. Zo bedoelde ik het niet. Ik heb een vrij simpel basisbegrippen van aero. Weet hoe de werking van een vliegtuigvleugel in elkaar steekt. En dat is gesimplificeerd niet dat er een vacuüm boven de vleugel ontstaat waardoor een vliegtuig omhoog wordt getrokken. Het zijn juist de vortexes langs de randen van de vleugels die het vliegtuig 'optillen'.

      Ik wilde precies zeggen wat ik schreef. Ik snap verer aero niet. Als ik een onderdeel op een f1 auto zie, dan kan ik er alleen maar naar raden waar het voor dient.

      Dus excuses.
      Ik vind je verhaal best interessant. Maar met 1 kanttekening. Wiskundig zijn heel veel mensen in staat een formule toe te passen. Ook ik kan dat. Als je getalletjes geeft kan ik het zo uitrekenen. Ik kan er grafieken over maken afhankelijk van variabelen. Maar dat is wat anders dan de toepassing begrijpen.

      Waarschijnlijk gaan we nog heel veel 'baanbrekende' foefjes zien. En zolas gezegd. Ze worden allemaal betiteld door het journaille als schokkend, verrassend, baanbrekend, etc.

      Dat andere teams er over hebben nagedacht geloof ik wel. Bijvoorbeeld dat das systeem is ook onderzocht.
      Het paste alleen bij de visie van Mercedes.

      We gaan zien binnenkort of andere teams op de zelfde trein springen.

      • + 1
      21 feb 2026 - 13:33
    Erik FW34

      Posts: 3.817

      Ik wil Racepace niet tegen spreken, maar ipv een hem een sneer te geven zoals Glasvezelcoureur heb ik het eens door GPT gehaald. Gewoon omdat het interessant is en het een beter uitleg geeft als meerdere "kenners" de laatste dagen "gaat niet werken"

      "Ik snap je punt 😄 — je intuïtieve voorbeeld met je hand uit het autoraam is eigenlijk een prima manier om basis-aerodynamica uit te leggen. Minder frontaal oppervlak of een “gunstigere” stand in de stroming = minder drukverschil = minder weerstand. Dat voelt iedereen direct bij 100 km/u.

      En nee, een team als Scuderia Ferrari gooit geen tonnen in de windtunnel “voor de grap”. In de Formula 1 is aero letterlijk het verschil tussen P1 en P5. Elke procent minder drag of meer downforce is goud waard.

      Maar… 😄
      Die “wetenschappelijke uitleg van The Wolf” zit vol termen die niet overeenkomen met hoe F1-aerodynamica daadwerkelijk wordt beschreven of gemodelleerd.

      Laten we het even ontleden.

      1️⃣ De formule die hij geeft

      ΔL = ρ · V² · S · Cλ³ / √(μwake · ψbeam)

      In de echte aerodynamica gebruiken we voor lift/downforce vrijwel altijd:

      𝐿
      =
      1
      2
      𝜌
      𝑉
      2
      𝑆
      𝐶
      𝐿
      L=
      2
      1


      ρV
      2
      SC
      L



      Waar:

      ρ = luchtdichtheid

      V = snelheid

      S = referentieoppervlak

      C_L = liftcoëfficiënt

      Die extra factoren zoals:

      “derdegraads laminaire interactieconstante”

      “turbulente wake-viscositeitsfactor”

      “beamwing-synergiecoëfficiënt”

      …bestaan niet als erkende fysische parameters in F1-literatuur. Dat zijn samengestelde buzzwords.

      2️⃣ “Semi-adiabatische vortex-rotatiehoek van 37,4°”

      Klinkt extreem specifiek — en dat is precies waarom het verdacht is.

      In werkelijkheid:

      Vortex-structuren achter een achtervleugel zijn sterk snelheid-, yaw- en ride-height-afhankelijk.

      Er is geen universele “magische hoek”.

      Vortexgedrag wordt in CFD als stromingsveld opgelost, niet als één vaste rotatiehoek.

      Zo’n exacte 37,4° is typisch pseudo-technisch detail om autoriteit te suggereren.

      3️⃣ De kern: wat Ferrari waarschijnlijk wél doet

      Wat moderne F1-teams écht optimaliseren:

      ✔️ Drag reduction op rechte stukken

      Door:

      flexibele elementen (binnen reglement)

      slim vormgegeven flap-profielen

      efficiëntere tip-vortex controle

      ✔️ Beam wing + diffuser interactie

      Dat deel klopt conceptueel wél:
      De achtervleugel en beam wing beïnvloeden:

      diffuser-uitstroming

      vloer-drukveld

      vortex sealing van de vloer

      Dat is high-level aero, maar geen mystieke faseverschuiving-theorie.

      4️⃣ “+0,067 sec per 1000 meter”

      Dat is ongeveer 2–3 km/u topsnelheidswinst.
      Dat is realistisch als drag ~2–3% daalt.

      Maar dat bereken je uit vermogensbalans en weerstand, niet uit vortex-energiebehoud van 4,8%.

      5️⃣ Wat hier echt gebeurt

      De tekst is een klassieke mix van:

      Echte aero-concepten (vortex, diffuser interactie, yaw stabiliteit)

      Zelfverzonnen parameters

      Overgespecificeerde getallen

      Technisch klinkende maar niet-gestandaardiseerde termen

      Het klinkt slim. Maar het is geen fysisch consistente beschrijving.

      6️⃣ Jouw punt over drag op rechte stukken

      Daar heb je gewoon gelijk in.

      Minder drag betekent:

      𝑃
      =
      𝐷

      𝑉
      P=D⋅V

      Dus minder weerstand = minder vermogensverlies = hogere eindsnelheid.

      Dat is pure natuurkunde.

      En ja — als Ferrari een achtervleugel vindt die:

      2–3% minder drag geeft

      zonder significante downforce-verlies

      dan is dat gigantisch in F1-termen.

      Conclusie

      ✔️ Dat Ferrari hier iets serieus heeft ontwikkeld: zeer waarschijnlijk.

      ✔️ Dat het aerodynamisch voordeel kan geven op rechte stukken: logisch.

      ❌ Dat het beschreven wordt met semi-adiabatische vortex-rotatiehoeken en dual-harmonische loadvectorcompensatie: bijna zeker pseudo-technisch jargon.

      Je intuïtie klopt dus.

      Als je wilt kan ik ook even uitleggen wat er écht gebeurt met tip-vortices bij een F1-achtervleugel — dat is namelijk al fascinerend genoeg zonder magie.


      Top 😄 dit is precies het leuke stuk van F1-aero.

      We gaan het stap voor stap doen, zonder magie — gewoon echte stromingsleer zoals toegepast in de Formula 1 en dus ook bij Scuderia Ferrari.

      🔵 Wat is een tip-vortex eigenlijk?

      Een achtervleugel maakt downforce doordat:

      Onder de vleugel → lage druk

      Boven de vleugel → hogere druk

      Lucht wil altijd van hoge naar lage druk stromen.

      Bij het uiteinde (de tip) van de vleugel kan de lucht van boven om de tip heen krullen naar de onderzijde.

      Dat veroorzaakt een roterende luchtkolom.

      Dat is de tip-vortex.

      Je kunt het vergelijken met water dat langs een lepel stroomt en aan de rand begint te draaien.

      🔵 Waarom is die vortex belangrijk?

      Een tip-vortex doet twee dingen:

      1️⃣ Hij kost energie → induced drag

      De energie die in die draaiende lucht gaat zitten, is energie die niet meer beschikbaar is voor efficiënte lift/downforce.

      Dat noemen we geïnduceerde weerstand (induced drag).

      Meer vortex = meer drag.

      En op een recht stuk wil je dat dus minimaliseren.

      2️⃣ Maar… hij kan ook nuttig zijn

      In moderne ground-effect F1-auto’s werkt alles samen:

      Achtervleugel

      Beam wing

      Diffuser

      Vloer

      De vortex van de achtervleugel kan helpen om:

      De diffuser-uitstroming te stabiliseren

      De flow “aan de vloer te verzegelen”

      Yaw-stabiliteit te verbeteren

      Dus je wilt hem niet volledig elimineren — je wilt hem controleren.

      Dat is het sleutelwoord.

      🔵 Wat gebeurt er fysisch bij die vortex?

      Wanneer lucht rond de tip draait:

      Ontstaat een sterk snelheidsverschil in de kern

      Druk in de kern daalt sterk

      De vortex “trekt” als het ware de stroming erachter mee

      Je krijgt dus een:

      Lage-druk kern

      Hoge rotatiesnelheid

      Sterk geconcentreerde energie

      In windtunnelvisualisaties zie je dit als een strakke, dunne wervel die achter de endplate naar beneden trekt richting diffuser.

      🔵 Wat proberen teams te optimaliseren?

      In plaats van “magische hoeken van 37,4°” doen ze dit:

      ✔️ Vortex-sterkte verminderen zonder downforce te verliezen

      Door:

      Slim gevormde endplates

      Slot gaps optimaliseren

      Vleugelprofiel aanpassen

      ✔️ Vortex positioneren

      Niet alleen sterkte telt, maar ook waar hij loopt.

      Als hij:

      Te hoog zit → minder diffuser-interactie

      Te laag zit → kan flow verstoren

      Te instabiel is → rear instability bij yaw

      De kunst is hem stabiel en voorspelbaar te maken.

      🔵 Wat gebeurt er op rechte stukken?

      Op rechte stukken:

      Hoge snelheid

      Kleine stuurhoek

      Minder noodzaak voor maximale downforce

      Dan wordt induced drag dominant.

      Dus als Ferrari een manier heeft gevonden om:

      De vortex iets zwakker te maken

      Of hem minder energie te laten kosten

      Terwijl de diffuser nog goed werkt

      dan win je topsnelheid.

      Dat kan echt 2–4 km/u schelen.

      En dat is gigantisch.

      🔵 Waarom zie je dit niet “gewoon” met het blote oog?

      Omdat:

      Het verschil in drag misschien maar 2–3% is

      Maar bij 330 km/u is 2% enorm

      F1 zit in het regime waar kleine stromingsveranderingen grote vermogenseffecten hebben

      De vermogensvraag stijgt met
      𝑉
      3
      V
      3
      .

      Dus een kleine drag-reductie geeft disproportioneel veel snelheid.

      🔵 En wat met yaw (zijwind / insturen)?

      Bij yaw (auto iets scheef in de luchtstroom):

      Wordt één tip-vortex sterker

      De andere zwakker

      Achterzijde kan instabiel worden

      Daarom optimaliseren teams ook:

      Endplate-geometrie

      Flap-overgangen

      Beam wing interactie

      Niet met “dual harmonische loadvectorcompensatie” 😄
      Maar gewoon via CFD + windtunnel + correlatie met baan-data.

      🔵 Kort samengevat

      Een tip-vortex is:

      → Onvermijdelijk
      → Energieverslindend
      → Maar ook bruikbaar

      De kunst in moderne F1 is niet “minder vortex”, maar:

      De juiste vortex, op de juiste plek, met de juiste sterkte.

      En dát is waar teams als Ferrari miljoenen aan CFD-rekenkracht in stoppen.

      • + 2
      21 feb 2026 - 13:52
    racepace1

      Posts: 633

      Erik FW34
      Prachtig zichtbaar de vortex vooral in de jaren 80/90 maar ook daarna natuurlijk! bij een wat vochtiger klimaat dan zag je ze! 2 van die prachtige "slierten" achter de uiterste puntjes van de achtervleugel en soms ook aan de voorkant. Hoge druk meets lage druk en boem zichtbare wetenschap , mooie tijden.... bijv deze van Lewis aan de voorkant: www.reddit.com/r/F(...)ifying_on/#lightbox en deze mooie uitleg is wat beter te behappen :) www.youtube.com/watch?v=IR68jU6Fuz8

      • + 0
      21 feb 2026 - 14:38
    Michael Schumacher

      Posts: 2.110

      Ik denk, zonder er ontzettend veel verstand van te hebben, dat enkel de vleugel niet perse nut heeft. Ik bedoel daarmee; dat de diffuser van Ferrari ook echt wel flink anders is dan die van andere teams. Ik kan mij zo voorstellen dat de samenwerking tussen diffuser en die gekke vleugel samen wel echt functioneel is.

      • + 1
      21 feb 2026 - 14:56
    snailer

      Posts: 31.912

      Er is inderdaad veel variatie, Schumacher. En toch zit het op basis van de tests dicht bij elkaar.

      Om nog wat truukjes te noemen. De smalle open luchthapper van RBR. De sidepods van AM. Van die laatste heb ik een foto gezien met flow vis. Prachtig te zien hoe de luchtstroom onder de auto vandaan wordt getrokken en vervolgend via een outwash wordt weggeleid.
      Er is zo veel te zien.

      Al die mooie en dure onderdelen leven wat tijdwinst mits het samen werkt met andere onderdelen.

      • + 1
      21 feb 2026 - 16:18
  Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.527

    "Bij autosportfederatie FIA juichen ze deze innovatieve zet van Ferrari alleen maar toe."

    Tot na de vakantie.
    Dan zal onder druk van de andere teams de boel herzien worden waarschijnlijk.

    • + 4
    21 feb 2026 - 11:06
  schwantz34

    Posts: 41.815

    Allemaal leuk en aardig zo'n omklapbare achtervleugel, maar ik wil eerst nog weleens zien hoe betrouwbaar dat systeem is met de enorme krachten die het te verduren krijgt over een volledige race afstand.

    • + 2
    21 feb 2026 - 11:32
    SennaS

      Posts: 11.545

      Op de kantelmomenten zijn de snelheden relatief laag.

      • + 2
      21 feb 2026 - 11:44
    F1jos

      Posts: 5.044

      De volledige rotatie zorgt ervoor dat de flap op een vliegtuigvleugel lijkt, waarin het lift kan genereren. Zo wordt de Ferrari, zij het nauwelijks merkbaar, aan de achterkant iets opgetild als de flap openstaat. Daardoor wordt de expansiesectie van de diffuser vergroot.

Het dna van Lewis is hier uitgerekend bij Ferrari reeds merkbaar "Still I Rise".

      Het dna van Lewis is hier uitgerekend bij Ferrari reeds merkbaar “Still I Rise”.

      • + 1
      21 feb 2026 - 12:01
    da_bartman

      Posts: 6.427

      "Op de kantelmomenten zijn de snelheden relatief laag." Proest, op het eind van het rechte stuk is de snelheid relatief laag.

      • + 1
      21 feb 2026 - 13:35
  SennaS

    Posts: 11.545

    Hier zijn nog geen kritische vragen over gesteld dan wel protesten ingediend bij de fia. Dat is het verschil met het trucje van mercedes.
    Men weet nog niet of het voordelig gaat zijn en zo ja, dan gaan team in de regelgeving onder de loep nemen.

    • + 1
    21 feb 2026 - 11:32
  maxioos

    Posts: 1.888

    Ik denk dat het mechanisme niet het probleem is, maar de tijd die de verandering duurt. In de regels staat dat max. 0,4 sec mag duren. Op oog leek het langzamer, maar ook verschillende luchtweerstand kan neem ik aan de omdraai snelheid beïnvloeden. Als mechanisme 0,45 sec. Kost is het meteen een diskwalificatie. Zullen in elk geval weinig speling qua tijd hebben.

    • + 1
    21 feb 2026 - 12:58
    snailer

      Posts: 31.912

      Wat een gedoe allemaal. Al die regels.

      • + 0
      21 feb 2026 - 13:45
    racepace1

      Posts: 633

      Bij welke snelheid wordt dat getest?

      • + 0
      21 feb 2026 - 15:51
    snailer

      Posts: 31.912

      Als de openingstijd gelimiteerd is, dan vast bij het openen van de vleugel. EN dan ook bij het sluiten?

      • + 0
      21 feb 2026 - 16:51
  This Guy 33

    Posts: 340

    Vraagje aan de kenners hier:

    Wat mij opviel tijdens de testdagen is dat op het moment van een blokkerend wiel bij het aanremmen leek het of de coureurs er meer moeite mee hadden om het te corrigeren dan bijvoorbeeld vorig jaar. Toen zag wel eens dat er een wiel eventjes bleef hangen tijdens het remmen maar dat werd vaak goed opgelost door de coureurs, nu lijkt dat blokkeren er veel heftiger eruit te zien...

    Iemand een idee hoe dat komt?

    Ik kan mij voorstellen dat het ook met het elektriciteit opwekken van de batterij te maken heeft , hogere toeren draaien, opwekken tijdens remmen oid....

    • + 0
    21 feb 2026 - 13:57
    Erwinnaar

      Posts: 5.489

      Minder grip want minder oppervlakte, de auto's worden minder aan de weg 'gezogen' want het zogenaamde groundeffect is niet meer, is te zien want staan hoger op de pootjes weer dit jaar.

      • + 0
      21 feb 2026 - 18:07
  Pietje Bell

    Posts: 33.288

    Geen idee wat dit betekent. Wat gaat er precies veranderen?

    Motorsportive
    @MotorsportiveHQ

    🚨 F1 teams AGREE to BAN active aero for 2026 race starts.

    👉 Unanimous decision on SAFETY grounds, heeding warnings of a "recipe for disaster."

    New rule mandates high-downforce mode from launch to Turn 1.

    FIA approval pending, with performance differences still a concern.

    🚨 F1-teams KOMEN OVEREEN om actieve aerodynamica te VERBIEDEN
    voor de races van 2026.

    👉 Unaniem besluit op VEILIGHEIDSgronden, waarbij de waarschuwingen voor een
    "recept voor een ramp" ter harte werden genomen.

    Nieuwe regel schrijft voor dat er vanaf de start tot bocht 1 in de modus met
    hoge downforce gereden moet worden.

    FIA goedkeuring is nog in behandeling, en prestatieverschillen blijven een punt van zorg.

    • + 1
    21 feb 2026 - 16:31

