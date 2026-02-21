Het team van Ferrari heeft een positieve testweek in Bahrein achter de rug. De Italiaanse renstal zag er opvallend snel uit, en ze verschenen op de baan met een tamelijk bizarre achtervleugel. De innovatieve vleugel was het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld, en ook bij de FIA zijn ze er blij mee.

Het team van Ferrari sloot de testweek in Bahrein af met de snelste tijd. Charles Leclerc reed op de vrijdag op het circuit van Sakhir een aantal zeer snelle rondjes, waarmee ze de concurrentie van Red Bull, Mercedes en McLaren op flinke achterstand zetten. Toch ging het in Bahrein niet per se om die snelle tijden, maar om een onderdeel waarmee Lewis Hamilton een dag eerder op de baan was verschenen.

De Brit reed op donderdagochtend rond met een achtervleugel die volledig leek om te draaien. Vanaf dit jaar rijden de teams met actieve aerodynamica, ter vervanging van de DRS, en bij Ferrari hebben ze een vrij bizarre achtervleugel ontworpen. De bovenste flap van de vleugel draait namelijk volledig om, waarbij de voorkant, ineens de achterkant wordt. Ferrari reed er slechts een paar rondjes mee, maar de kans is groot dat ze het onderdeel ook in een Grand Prix gaan gebruiken.

Wat is de reactie van de FIA?

Bij autosportfederatie FIA juichen ze deze innovatieve zet van Ferrari alleen maar toe. FIA-kopstuk Nikolas Tombazis reageerde enthousiast toen hij zich in Bahrein uitsprak bij de internationale media: "Over het algemeen moedigen we oplossingen die de luchtweerstand verminderen altijd aan. Daarom zijn de DRS-regels van vorig jaar, die beperkten in hoeverre de vleugel mocht openklappen, dit jaar van de baan. We willen de teams graag meer vrijheid geven en we denken dat de oplossing van Ferrari prima is."

Hoe zit het met Mercedes?

Het zijn opvallende woorden van Tombazis, omdat de FIA wél lijkt te gaan optreden tegen een veelbesproken motortruc van Mercedes. De Duitse renstal voert een slimme truc uit met de compressieverhoudingen van de motor, die volledig legaal is. De andere motorleveranciers zijn er niet zo blij mee, en de FIA heeft besloten dat er via een e-vote besloten zal worden of er vanaf augustus extra metingen zullen plaatsvinden.