Het IndyCar-debuut van Mick Schumacher is uitgelopen op een teleurstelling. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher lag er al in de eerste ronde uit tijdens de openingsrace in St. Petersburg. Binnen enkele seconden zat zijn wedstrijd erop, al bleef de Duitser zelf opvallend nuchter.

De 26-jarige coureur vertrok vanaf de 21ste startplek op het stratencircuit in Florida, maar werd direct betrokken bij een incident. Sting Ray Robb en Santino Ferrucci botsten vlak voor hem, waarna Schumacher het tweetal niet meer kon ontwijken en vol achterop reed.

‘Ik kon niets meer doen’

Na de medische controle reageerde Schumacher realistisch op zijn vroege uitvalbeurt. “Dit hoort bij racen. Ik zag Ferrucci zijn wielen blokkeren en had niet door dat er nog iemand aan de binnenkant zat die hetzelfde deed. Daardoor ontstond een kettingreactie en zat ik er middenin. Op zo’n moment kun je gewoon niets meer doen.”

De Duitser wees ook naar zijn kwalificatie als belangrijke factor. “Als je achteraan start, maak je het jezelf automatisch moeilijker. Dat heb ik nu weer gemerkt. Ik had mezelf in een betere positie moeten brengen. Maar goed, het heeft geen zin om achterom te kijken. We moeten vooruit.”

‘Nieuwe start na moeilijke jaren’

Schumacher leek jarenlang voorbestemd om in de voetsporen van zijn vader te treden bij Ferrari, maar zijn Formule 1-avontuur verliep anders. Hij reed in 2021 en 2022 voor Haas F1 Team, maar wist daar niet te overtuigen en verloor zijn zitje. Daarna bleef hij nog actief als reservecoureur bij Mercedes.

Sinds 2022 kwam hij niet meer in actie in een Grand Prix en zocht hij zijn heil elders. Na een seizoen in het World Endurance Championship besloot Schumacher zijn carrière een nieuwe impuls te geven in de IndyCar. Daar treft hij onder meer de Nederlander Rinus van Kalmthout, die in St. Petersburg als negende eindigde.

Voor Schumacher is het seizoen nog lang, maar zijn eerste optreden was een harde wake-upcall. De Duitser wil zich snel herpakken en bewijzen dat hij ook in Amerika competitief kan zijn.