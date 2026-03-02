user icon
icon

Verstappen en Alonso krijgen bijval van oud-wereldkampioen: "Wordt niet makkelijk"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen en Alonso krijgen bijval van oud-wereldkampioen: "Wordt niet makkelijk"

De nieuwe Formule 1-reglementen zorgen voorlopig voor de nodige discussie in de paddock. Onder meer Max Verstappen en Fernando Alonso spaarden hun kritiek niet, maar krijgen nu steun uit onverwachte hoek. Oud-wereldkampioen Mika Häkkinen begrijpt de frustraties van de twee vedetten maar al te goed.

De nieuwe regels, waarbij batterijmanagement een nog grotere rol speelt, zorgen ervoor dat coureurs niet langer constant voluit kunnen gaan. Vooral dat gebrek aan pure snelheid en vrijheid ligt gevoelig bij ervaren rijders.

Meer over Max Verstappen FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

17 feb
 Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

21 feb

Begrip voor frustraties Verstappen en Alonso

De uitspraken van Verstappen en Alonso zorgden de voorbije dagen voor heel wat reacties, ook bij voormalige F1-kampioenen. Häkkinen ziet duidelijk waarom beide coureurs moeite hebben met de veranderingen. Volgens de Fin is het verschil met de Formule 1 van vroeger enorm groot.

“Het verbaast me niet dat veel rijders hiermee worstelen. Ik snap perfect waar Alonso en Verstappen vandaan komen. Zij hebben de sport zien veranderen en voelen dat het vandaag helemaal anders is”, klinkt het. “In mijn tijd reden we met V10- en V8-motoren, extreem krachtig en oorverdovend luid. Dat contrast met vandaag is gigantisch en vraagt aanpassing.”

‘Rijden is complexer geworden’

Volgens Häkkinen draait het in de huidige Formule 1 niet langer alleen om snelheid en talent. De technische kant van de sport is belangrijker dan ooit en dat maakt het voor coureurs een stuk ingewikkelder.

“Je kunt niet meer gewoon het gaspedaal intrappen en aanvallen. Het draait vandaag om energiebeheer, strategie en constante communicatie met het team. Dat maakt het rijden een pak complexer”, legt hij uit. Toch vindt de tweevoudig wereldkampioen niet dat de sport te ver gaat. “Het wordt zeker niet eenvoudiger, maar onoverzichtelijk is het ook niet. Het komt erop aan dat teams en Formule 1 het goed uitleggen aan de fans. Zij hoeven niet elk detail te begrijpen, zolang het verhaal duidelijk blijft."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Fernando Alonso Mika Häkkinen Red Bull Racing Aston Martin

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Ernie5335

    Posts: 5.783

    Waarom moet er in heel veel artikelen toch elke keer aangehaald worden of en hoe vaak een spreker wereldkampioen geweest (GEWEEST) is? Dat weten we wel en het is ouwe meuk, nu totaal onzinnig.
    Tenzij de schrijver zijn artikel voller wil doen lijken...

    • + 0
    • 2 maa 2026 - 12:35

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar