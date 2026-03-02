De nieuwe Formule 1-reglementen zorgen voorlopig voor de nodige discussie in de paddock. Onder meer Max Verstappen en Fernando Alonso spaarden hun kritiek niet, maar krijgen nu steun uit onverwachte hoek. Oud-wereldkampioen Mika Häkkinen begrijpt de frustraties van de twee vedetten maar al te goed.

De nieuwe regels, waarbij batterijmanagement een nog grotere rol speelt, zorgen ervoor dat coureurs niet langer constant voluit kunnen gaan. Vooral dat gebrek aan pure snelheid en vrijheid ligt gevoelig bij ervaren rijders.

Begrip voor frustraties Verstappen en Alonso

De uitspraken van Verstappen en Alonso zorgden de voorbije dagen voor heel wat reacties, ook bij voormalige F1-kampioenen. Häkkinen ziet duidelijk waarom beide coureurs moeite hebben met de veranderingen. Volgens de Fin is het verschil met de Formule 1 van vroeger enorm groot.

“Het verbaast me niet dat veel rijders hiermee worstelen. Ik snap perfect waar Alonso en Verstappen vandaan komen. Zij hebben de sport zien veranderen en voelen dat het vandaag helemaal anders is”, klinkt het. “In mijn tijd reden we met V10- en V8-motoren, extreem krachtig en oorverdovend luid. Dat contrast met vandaag is gigantisch en vraagt aanpassing.”

‘Rijden is complexer geworden’

Volgens Häkkinen draait het in de huidige Formule 1 niet langer alleen om snelheid en talent. De technische kant van de sport is belangrijker dan ooit en dat maakt het voor coureurs een stuk ingewikkelder.

“Je kunt niet meer gewoon het gaspedaal intrappen en aanvallen. Het draait vandaag om energiebeheer, strategie en constante communicatie met het team. Dat maakt het rijden een pak complexer”, legt hij uit. Toch vindt de tweevoudig wereldkampioen niet dat de sport te ver gaat. “Het wordt zeker niet eenvoudiger, maar onoverzichtelijk is het ook niet. Het komt erop aan dat teams en Formule 1 het goed uitleggen aan de fans. Zij hoeven niet elk detail te begrijpen, zolang het verhaal duidelijk blijft."