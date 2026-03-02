Komt er in de toekomst een Grand Prix in de Balkan?

De Formule 1 kent inmiddels circuits over de hele wereld, van West-Europa tot in de Verenigde Staten, het Midden-Oosten en Azië. Binnen Europa zelf wordt er regelmatig geschoven met locaties van de races. Daarom is het interessant om eens te kijken naar de Balkanregio. Dit gebied heeft een groeiende economie, een rijke cultuur en een passie voor de autosport. Het is daarom niet vreemd dat dit gebied steeds vaker wordt genoemd als een potentiële toekomstige locatie. Maar is dat wel reëel?

Voorzichtige hoop in de Balkan

De kans dat een land in de Balkan een Formule 1 Grand Prix zal organiseren, groeit. Maar het is zeker geen uitgemaakte zaak. De Formule 1 kent een groeistrategie, waarbij de focus vooral ligt op nieuwe, lucratieve markten. Een van de belangrijkste voorwaarden om een Grand Prix te organiseren, is steun van de overheid. Er worden wel al races in Hongarije en Oostenrijk gehouden, maar echt in de Balkan is de Formule 1 nog niet geweest.

Een brug tussen West-Europa en het Midden-Oosten

Een belangrijke reden voor de Formule 1 om eens een Balkanland als Grand Prix-organisator aan te wijzen, is zodat het een brug kan slaan tussen West-Europa en de onlangs toegevoegde locaties in het Midden-Oosten. Onder meer Bahrein, Saoedi-Arabië en Qatar zijn toegevoegd aan de kalender. De stijgende populariteit van de sport en de aanwezigheid van races in aangrenzende landen, maakt dat de Formule 1-koorts ook in de Balkan stijgt.

Tegelijkertijd staat de Balkan achter in de wachtrij van andere geïnteresseerde landen. Zo is het geen geheim dat onder meer Turkije en Portugal dromen van een terugkeer van de Formule 1 in hun land. Madrid is inmiddels al toegevoegd aan het rijtje steden waarin een Grand Prix gehouden wordt.

Grote uitdagingen op gebied van financiering en infrastructuur

Toch is maar de vraag hoe reëel de wens echt is om een Formule 1 Grand Prix in de Balkan te houden. Er zijn namelijk wel wat praktische probleempjes, die vooral te maken hebben met geld en infrastructuur. Het organiseren van een Grand Prix kost tientallen miljoenen euro’s per jaar in de vorm van een vergoeding aan het Formula One Management (FOM). Voor veel Balkanlanden is het opbrengen van deze bedragen een gigantische opgave. Golfstaten of wereldsteden als Las Vegas en Miami kunnen dit soort bedragen vaak een stuk gemakkelijker opbrengen.

Een stad als Miami leeft van het toerisme. In de Balkan doen toeristen vaak aan ‘a week in the Balkans’, wat inhoudt dat toeristen na een weekje alweer terug naar huis reizen. Deze landen moeten het over het algemeen niet hebben van gigantische inkomsten en staatssteun aan de Formule 1 is dan ook niet aan de orde. Daarom zoekt de organisatie van de Formule 1 vaak naar locaties die langdurig financiële steun aan de FOM kunnen beloven. Veel Balkanlanden hebben last van economische instabiliteit en daarom is het lastiger om het plaatje financieel kloppend te krijgen.

Bovendien is de infrastructuur van de Balkanlanden nog niet berekend op hordes toeristen. Zo moet er voldoende capaciteit op internationale luchthavens zijn en moet het wegennetwerk toereikend zijn. Bovendien moeten er voldoende hotels voor de teams, sponsors en bezoekers zijn in de stad waar de Formule 1 Grand Prix wordt georganiseerd. Veel steden in de Balkan beschikken niet over grootschalige, goede infrastructuur en kunnen daarom zo’n grootschalig evenement nog niet dragen. Bovendien moet er ook nog een nieuw circuit worden gebouwd. Dat kost honderden miljoenen en dat geld is in deze landen niet direct voorhanden.

Mogelijke circuits en projecten

De Balkanregio heeft momenteel geen circuit dat direct voldoet aan de strenge eisen van de FIA. Er zijn wel een aantal circuits en projecten die in aanmerking zouden kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan de ‘Croatia Ring’, het meest concrete plan uit Kroatië om op deze manier in 2027 een F1-race te organiseren. Het project zou zelfs een voormalig wereldkampioen, Jacques Villeneuve, hebben ingehuurd als bouwadviseur. Hij zou een uitdagende en veilige lay-out voor zijn rekening nemen. Nieuwbouw is vaak de gemakkelijkste route om een Formule 1 Grand Prix te organiseren. Het circuit kan dan vanaf de grond worden opgebouwd en ontworpen volgens de standaarden van de Formule 1.

Daarnaast zou ook de Autodrom Grobnik bij Rijkea kans kunnen maken. Maar dat circuit wordt vooral gebruikt voor motorraces en voldoet nu niet aan de standaarden voor Formule 1. Dit circuit zou dan eerst een zeer prijzige renovatie en modernisering moeten ondergaan.

Kwestie van geld en politieke wil

De Formule 1 naar de Balkan halen is mogelijk, maar het is wel een kwestie van geld en politieke wil. Met name de ontwikkelingen in Kroatië zijn veelbelovend en dit land heeft de meeste kans om in de toekomst een Grand Prix te mogen organiseren. Maar het blijft een kwestie van politieke wil betreft de andere landen. Er zijn maar weinig landen in de Balkan die een miljoeneninvestering als startgeld zien zitten. In sommige delen van de Balkan ligt het organiseren van zulke evenementen bovendien complex en gevoelig, mede vanwege onderlinge conflicten in de jaren negentig.