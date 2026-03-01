user icon
Lindblad krijgt hulp van Verstappen: 'Hij is erg bescheiden'

Racing Bulls-coureur Arvid Lindblad wordt geholpen door Max Verstappen, zo laat de jonge Brit weten. Lindblad is de enige rookie van 2026 en wordt op sleeptouw genomen door de viervoudig wereldkampioen. De Brit is daar erg dankbaar voor. 

Vorig seizoen werd Verstappen ook wel de vader van de rookies genoemd door alle jonge coureurs. Verstappen is een van de meest ervaren coureurs van de grid en vindt het niet erg om zijn kennis door te geven aan de nieuwe generatie. 

Verstappen is inspiratie

De jonge coureur ziet Verstappen als inspiratiebron en is daar heel erg dankbaar voor, zo laat hij weten aan het Italiaanse Automoto. "Hij is een bron van inspiratie vanwege zijn houding, zijn waarden. Ik vind de manier waarop hij zich gedraagt bewonderenswaardig. Ik heb hem om advies gevraagd en hij is altijd erg behulpzaam geweest."

Volgens Lindblad neemt Verstappen echt de moeite om hem te helpen. De jonge coureur gaat zijn allereerste F1-seizoen rijden en dat is niet zomaar iets. Hij neemt het op tegen Racing Bulls-coureur en voormalig Verstappen-teamgenoot Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander wil zich graag bewijzen in zijn allereerste 'normale seizoen'. Dit is pas zijn tweede seizoenstart, waarvan zijn allereerste met het opleidingsteam van Red Bull.

Verstappen helpt altijd

Lindblad is zeer trots op zijn samenwerking met Verstappen. De viervoudig wereldkampioen wil al te graag helpen. "Als ik hem iets vraag, geeft hij niet alleen een kort antwoord. Hij probeert echt behulpzaam te zijn. Ondanks dat hij zoveel succes heeft behaald in deze sport, is hij heel bescheiden. Ik denk ook dat onze wegen naar de F1 vergelijkbaar waren, heel snel. Hij begrijpt me heel goed en het is fijn om daar met hem over te kunnen praten." Lindblad heeft een redelijke test afgewerkt en mag zich vanaf komend weekend officieel benoemen tot F1-coureur. De Brit maakt zijn debuut in Australië.

