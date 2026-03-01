user icon
Verstappen houdt titel uit zijn hoofd: 'Realistisch blijven'

Verstappen houdt titel uit zijn hoofd: 'Realistisch blijven'

Red Bull Racing stapte de wintertests in met een bijzonder verhaal. Het team heeft voor het eerst een eigen power unit achterin de wagen liggen. Voor Verstappen betekent dat wel dat de wagen betrouwbaar moet zijn en 'kloppend' moet aanvoelen. Verstappen lijkt zijn vijfde wereldtitel voorlopig uit zijn hoofd te hebben gezet.

De viervoudig wereldkampioen eindigde vorig seizoen op twee punten achter Lando Norris. Na deze tegenslag moet hij aan de gang om opnieuw mee te doen om de wereldtitel. De Nederlander lijkt hier nog niet aan te denken. 

Heel bijzonder om te zien

Verstappen is erg trots op zijn team om te zien dat zij na jarenlang werk een eigen motor hebben ontworpen. "Er is de afgelopen jaren zóveel werk in dit project gestoken, dat het heel bijzonder is om die motor eindelijk te zien en vervolgens in de auto te stappen", zegt de Nederlander in de nieuwste aflevering van Beyond the Charge op het YouTube-kanaal van Red Bull Racing. 

"En vooral belangrijk is dat we op de eerste dag meteen zóveel ronden konden rijden, dat was echt geweldig om te zien. Ik zag ook best wat emotionele gezichten in de garage, en dat is natuurlijk mooi", zegt de Nederlandse wereldkampioen. Ook het testprogramma ging voortreffelijk, volgens de Nederlander. "Het ging heel goed. Ik denk dat we een goed aantal ronden hebben gedaan. Ik ben echt blij met iedereen, met hoe ze werken en hoe ze die motor hebben opgebouwd. Het is echt indrukwekkend om te zien en het gevoel binnen het team is goed. We zijn allemaal heel blij met hoe we met elkaar samenwerken en hoe alles in elkaar valt."

Verstappen behoudt zijn realisme

Toch blijft Verstappen realistisch en is hij niet bezig met de wereldtitel. "Het is gewoon mooi om te leren en steeds meer te snappen van hoe alles werkt. En zodra je op het circuit bent en je ziet de auto, dan word je vanzelf weer extra enthousiast. Als je eenmaal op de baan bent, kom je er ook weer helemaal in. Dan zit je weer volledig in de zone en begin je automatisch vooruit te kijken, om je voor te bereiden op een lang seizoen dat eraan komt."

"Aan het einde van de dag willen we winnen, toch? We zijn hier om races en kampioenschappen te winnen, dat is het doel. Maar we moeten wel realistisch blijven: dit jaar weet je het niet. Er is nog veel dat we moeten leren", vertelt de viervoudig wereldkampioen.

Larry Perkins

Posts: 63.209

Off-topic:

[b] "I Follow Max Verstappen Closely As His Race Engineer" | Get To Know [/b]
(Oracle Red Bull Racing, 3,41 minuten)

https://youtu.be/TVFJsBRHACY

  • 4
  • 1 maa 2026 - 14:16
Reacties (14)

Reacties (14)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 63.209

    Off-topic:

    "I Follow Max Verstappen Closely As His Race Engineer" | Get To Know
    (Oracle Red Bull Racing, 3,41 minuten)

    https://youtu.be/TVFJsBRHACY

    • + 4
    • 1 maa 2026 - 14:16
    • Pietje Bell

      Posts: 33.424

      Leuke video. Bedankt @Larry.

      • + 1
      • 1 maa 2026 - 15:37
    • Larry Perkins

      Posts: 63.209

      Van andere teamleden heeft RBR ook actuele video's geplaatst, zie bijvoorbeeld:

      redbullracing(.)com/int-en/videos/get-to-know-hannah-schmitz [/b]
      (3,48 minuten)

      * haakjes verwijderen

      • + 2
      • 1 maa 2026 - 17:02
    • Larry Perkins

      Posts: 63.209

      * redbullracing(.)com/int-en/videos/get-to-know-hannah-schmitz

      • + 2
      • 1 maa 2026 - 17:04
  • Pietje Bell

    Posts: 33.424

    Normaal gesproken vliegt het hele F1 circus via een tussenstop in Dubai. Gaat dus nu
    niet gebeuren. Gaat lekker daar.
    Dat luchtruim blijft voorlopig nog een hele tijd dicht.

    "Naast Israël bestookt Iran dit weekend ook andere landen in de Golfregio.
    Bij aanvallen op hoofdstad Abu Dhabi van de Verenigde Arabische Emiraten zijn
    drie mensen omgekomen, m meldt het ministerie van Defensie op X.
    Ook zouden 58 mensen (licht)gewond zijn geraakt.

    President Iran: 'We zullen harde aanvallen blijven uitvoeren'."

    Het luchtruim boven Israël, Libanon, Jordanië, Irak, Qatar, Koeweit, Bahrein Dammam,
    Abu Dhabi/Dubai en Iran blijft ook tot en met 8 maart gesloten.
    KLM zegt dat vluchten naar bijvoorbeeld India, Singapore en Bali vooralsnog gewoon
    doorgaan, maar dat men de situatie nauwlettend in de gaten houdt.

    "De Amerikaanse ambassade in Bahrein volgt de bevestigde meldingen dat het
    Crowne Plaza-hotel in Manama is aangevallen, met gewonden tot gevolg.
    We adviseren Amerikaanse burgers in Bahrein dat hotels mogelijk een doelwit zijn
    voor toekomstige aanvallen en raden hun aan hotels in Manama te vermijden",
    schrijft de ambassade in een bericht op X.
    Terminals op de luchthavens van Abu Dhabi en Dubai zijn ook getroffen door raketten,
    waardoor ook nog onduidelijk is wat dat voor gevolgen heeft voor het luchtverkeer.

    Iraanse president: 'Wraak is plicht en recht'
    De Islamitische Republiek Iran beschouwt het als haar recht en plicht om gerechtigheid
    te zoeken en wraak te nemen. Dat zegt de Iraanse president Masoud Pezeshkian
    over de moord op Khamenei en andere hoge Iraanse functionarissen.

    • + 2
    • 1 maa 2026 - 15:36
    • koppie toe

      Posts: 5.145

      Hopelijk zijn McLaren en Mercedes daar nog weggekomen, ze waren al aanwezig voor een regentest voor Pirelli.
      Ook schijnt het dat dat er veel f2 gerelateerde vrachten staan, neem dan aan op het vliegveld voor verder transport.
      Weet niet meer waar ik dat gelezen heb.

      • + 0
      • 1 maa 2026 - 15:48
    • Pietje Bell

      Posts: 33.424

      Mercedes en McLaren mensen zitten daar vast @Koppie.
      En de F2 spullen staan daar ook en kunnen niet verder.
      Heb dat gelezen nadat het luchtruim al gesloten was.

      • + 1
      • 1 maa 2026 - 15:58
    • Pietje Bell

      Posts: 33.424

      Lees nu net dit:

      15:37, 01 mrt

      doorLudo van Denderen

      Mercedes, McLaren en Pirelli zijn druk doende om te proberen hun mensen weg te halen uit Bahrein, waar oorspronkelijk een bandentest op het programma stond. Vooralsnog blijken alle pogingen vruchteloos.
      Sinds een eerste aanval van Iran op Bahrein is het luchtruim boven het oliestaatje gesloten, zoals ook het vliegverkeer in omringende landen volledig stil ligt. Mercedes, McLaren en Pirelli bekijken samen alle opties om hun teamleden alsnog naar huis of de Australische Grand Prix te kunnen laten gaan, maar - zoals toeristen ter plekke ook ervaren - is dat nu niet mogelijk.

      • + 1
      • 1 maa 2026 - 16:32
    • Pietje Bell

      Posts: 33.424

      Lewis heeft er iig geen hinder van dat het luchtruim daar gesloten is,
      want hij is dit weekend met Kim Kardeshian gespot in Arizona en zal dus
      van daaruit naar Melbourne vliegen. Er gaat een video rond waarop te zien is dat "hij met haar in een grote auto incognito de natuur aan het verkennen is". Zou leuk zijn als ze hem zou vergezellen, hahaha.

      • + 1
      • 1 maa 2026 - 17:07
    • HarryLam

      Posts: 5.303

      Niet erg handig van ze om nu daar te zijn, je kon dit natuurlijk in moskou zien aankomen.

      • + 1
      • 1 maa 2026 - 17:38
    • Pietje Bell

      Posts: 33.424

      De bron van Lewis en Kim zie link die volgt.

      "Things appear to be very serious between Kim Kardashian and Lewis Hamilton because TMZ has learned the two were on vacation together in Arizona over the weekend.

      TMZ has obtained video of Kim and Lewis Saturday evening near Lake Powell, taking in a breathtaking desert sunset, where we're told they were seen snapping a cozy selfie together.

      The pair was seen off the beaten path at the secluded spot of the major vacation destination on the Colorado River in Utah and Arizona. The quiet, upscale boating destination is where wealthy travelers typically go for private trips.

      The pair were seen in our video heading back to their waiting black SUV parked nearby.

      And here's where it gets interesting ... their Lake Powell location puts them within striking distance of Amangiri, the ultra-exclusive five-star resort in Utah near the Arizona border, where Kim and Lewis were staying. The property is a favorite among A-listers, including the Kardashians.


      As we reported ... the couple confirmed their relationship with their first public appearance at Super Bowl LX together, where they got super close in the stands.
      "

      • + 1
      • 1 maa 2026 - 17:48
    • Pietje Bell

      Posts: 33.424

      Video: www.tmz.com/2026/0(...)vacation/#continued

      • + 1
      • 1 maa 2026 - 17:48
  • schwantz34

    Posts: 41.836

    We gaan het wel zien. Maar één ding is wel zeker, en dat is dat RBPT/Ford de Bull een stuk beter voor elkaar heeft dan dat veel negativo's van tevoren van dit project hadden verwacht.

    • + 1
    • 1 maa 2026 - 21:01

show sidebar