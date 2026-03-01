Red Bull Racing stapte de wintertests in met een bijzonder verhaal. Het team heeft voor het eerst een eigen power unit achterin de wagen liggen. Voor Verstappen betekent dat wel dat de wagen betrouwbaar moet zijn en 'kloppend' moet aanvoelen. Verstappen lijkt zijn vijfde wereldtitel voorlopig uit zijn hoofd te hebben gezet.

De viervoudig wereldkampioen eindigde vorig seizoen op twee punten achter Lando Norris. Na deze tegenslag moet hij aan de gang om opnieuw mee te doen om de wereldtitel. De Nederlander lijkt hier nog niet aan te denken.

Heel bijzonder om te zien

Verstappen is erg trots op zijn team om te zien dat zij na jarenlang werk een eigen motor hebben ontworpen. "Er is de afgelopen jaren zóveel werk in dit project gestoken, dat het heel bijzonder is om die motor eindelijk te zien en vervolgens in de auto te stappen", zegt de Nederlander in de nieuwste aflevering van Beyond the Charge op het YouTube-kanaal van Red Bull Racing.

"En vooral belangrijk is dat we op de eerste dag meteen zóveel ronden konden rijden, dat was echt geweldig om te zien. Ik zag ook best wat emotionele gezichten in de garage, en dat is natuurlijk mooi", zegt de Nederlandse wereldkampioen. Ook het testprogramma ging voortreffelijk, volgens de Nederlander. "Het ging heel goed. Ik denk dat we een goed aantal ronden hebben gedaan. Ik ben echt blij met iedereen, met hoe ze werken en hoe ze die motor hebben opgebouwd. Het is echt indrukwekkend om te zien en het gevoel binnen het team is goed. We zijn allemaal heel blij met hoe we met elkaar samenwerken en hoe alles in elkaar valt."

Verstappen behoudt zijn realisme

Toch blijft Verstappen realistisch en is hij niet bezig met de wereldtitel. "Het is gewoon mooi om te leren en steeds meer te snappen van hoe alles werkt. En zodra je op het circuit bent en je ziet de auto, dan word je vanzelf weer extra enthousiast. Als je eenmaal op de baan bent, kom je er ook weer helemaal in. Dan zit je weer volledig in de zone en begin je automatisch vooruit te kijken, om je voor te bereiden op een lang seizoen dat eraan komt."

"Aan het einde van de dag willen we winnen, toch? We zijn hier om races en kampioenschappen te winnen, dat is het doel. Maar we moeten wel realistisch blijven: dit jaar weet je het niet. Er is nog veel dat we moeten leren", vertelt de viervoudig wereldkampioen.