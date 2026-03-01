Laurent Mekies en Isack Hadjar worden opnieuw verenigd. Hadjar gaat komend weekend zijn officiële debuut maken voor Red Bull Racing, waar Mekies de teambaas is. De Franse teambaas weet hierdoor wat hem te wachten staat met Hadjar, die promotie heeft gemaakt na een goed seizoen.

De Fransmannen kennen elkaar van hun tijd bij Racing Bulls, waar beide tot voorheen actief waren. Mekies is tot nu toe erg tevreden met de punten die hij van Hadjar tot nu toe heeft gezien. Hij denkt dan ook dat de Fransman nog meer stappen kan gaan zetten dit seizoen.

Mekies is onder de indruk van Hadjar

De Franse teamgenoot staat nog steeds versteld van de kwaliteiten die Hadjar laat zien, zo laat Mekies blijken in een interview met Motorsport. "Tot nu toe heeft hij alles op de juiste manier gedaan en de juiste houding getoond op het gebied van inzet en persoonlijkheid. Hij is meteen naar Engeland verhuisd, hij is elke twee dagen op het hoofdkwartier in Milton Keynes en hij leeft in nauw contact met het team. Tussen de twee tests in Sakhir is hij teruggekeerd naar de simulator; hij laat niets liggen."

Red Bull is minder ervaren dan de rest

Red Bull is een team met minder ervaring dan de grote concurrenten. Met Hadjar als nieuwe coureur en een gloednieuw motorblok achterin heeft het team minder ervaring. "We zijn ons er allemaal van bewust dat we, zelfs met een uitzonderlijk uitgangspunt, het opnemen tegen reuzen uit de autosport met een enorme ervaring", waarschuwt hij.

Toch is Mekies erg positief: "We hebben de eerste berg beklommen, maar er ligt er nog een voor ons. We zijn hier om te vechten, op dit moment nog een beetje achter de andere drie topteams, maar klaar om alles te geven om hen bij te halen." De teambaas is erg optimistisch voor het nieuwe seizoen en denkt dat het voor het team mogelijk is om aan te haken bij Mercedes, McLaren en Ferrari.