Verstappen gewaarschuwd? Hadjar hoger ingeschat dan voorgangers

Verstappen gewaarschuwd? Hadjar hoger ingeschat dan voorgangers

Red Bull Racing-coureurs komen en gaan, maar dit jaar is het de beurt aan Isack Hadjar. De Fransman hoopt zich van zijn beste kant te kunnen laten zien naast Max Verstappen. Oud-coureur Riccardo Patrese hoopt dat Hadjar eindelijk de coureur is die Red Bull al die tijd zocht. 

Sinds het vertrek van Daniel Ricciardo kende Verstappen veel teamgenoten bij Red Bull: Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda zijn allemaal stuk voor stuk van de baan gereden door Verstappen. Alle vijf de coureurs waren niet opgewassen tegen de kwaliteiten van Verstappen. 

Nu is Hadjar aan de beurt

Riccardo Patrese ziet dat Hadjar een goede indruk heeft gemaakt na zijn rookieseizoen en hoopt dat de Fransman goed genoeg is om te kunnen blijven bij Red Bull Racing. "We zagen vorig jaar al dat Hadjar een van de rookies was die goed kon zijn", vertelt Patrese tegenover talkSPORT BET. Hadjar heeft zijn allereerste podium behaald en eindigde als twaalfde in het wereldkampioenschap.

Patrese denkt dat nu het juiste moment is om Hadjar te testen. "Nu moeten we de thermometer die Max Verstappen is bekijken om te zien hoe goed hij is en om zijn temperatuur te meten en te zien of hij in goede vorm is of niet. Hij zal een goede auto hebben. Wat ik leuk vind aan hem is dat hij, hoewel hij erg jong is, altijd erg positief is en geen excuses zoekt als hij een fout maakt. Hij erkent wanneer hij een fout maakt. Hij lijkt een sterk karakter te hebben."

Alle coureurs werden vernietigd

Patrese is van mening dat er weinig overgebleven is van alle teamgenoten die Verstappen heeft gehad bij Red Bull Racing. "Hij heeft Max Verstappen dicht bij zich, dus we zullen zien hoe hij met dit probleem omgaat. Alle andere coureurs die nummer twee waren achter Max, werden volledig vernietigd."

StevenQ

Posts: 10.235

Hij doe het al stukken beter als hij in de buurt kan blijven , Max verslaan gaat niet lukken

  • 1
  • 1 maa 2026 - 10:59
Reacties (8)

  • StevenQ

    Posts: 10.235

    Hij doe het al stukken beter als hij in de buurt kan blijven , Max verslaan gaat niet lukken

    • + 1
    • 1 maa 2026 - 10:59
  • William-E

    Posts: 495

    Elk jaar dezelfde nonsens. Ook hadjar gaat het niet redden. Waarschijnlijk na de eerste 3 races heeft hij al het eerste spreekwoordelijke blauwe oog opgelopen en zal vervolgens afzakken naar de achterhoede…

    • + 1
    • 1 maa 2026 - 11:13
  • Taures

    Posts: 1.550

    Ik ben wel positief over Hadjar, we zullen zien hoe hij zich verder gaat ontwikkelen.

    • + 1
    • 1 maa 2026 - 11:39
  • meister

    Posts: 4.241

    Ik hoop niet dat Max door het ijs gaat zakken zoals Vettel in 2014 finaal door het ijs zakte.
    Het zou zomaar kunnen hé het heilige vuur brand niet meer zo furieus als dat het ooit deed zeker met deze stofzuigers.

    Racen met een dakje vind hij leuker maar heeft veel heel veel minder exposure.

    • + 1
    • 1 maa 2026 - 12:50
    • WickieDeViking

      Posts: 498

      Verstappen wordt in de F1 wereld gezien als één van de beste, al dan niet dé beste, coureur ooit in de F1.

      Vettel wordt, ondanks het evenveel aantal WK's, nooit genoemd. En er is ook nogal een leeftijdsverschil mee gemoeid.

      Verstappen vergelijken met Vettel is in mijn ogen pure waanzin.

      • + 1
      • 1 maa 2026 - 13:18
    • DBGates

      Posts: 3.911

      Vettel wilde toen weg bij Red Bull.
      Zijn prestaties had hele andere redenen

      • + 0
      • 1 maa 2026 - 15:44
  • John6

    Posts: 11.507

    Ik ben bang dat Max al precies weet hoe hij moet omgaan met deze nieuwe auto's, kwalificatie kan Hadjar misschien nog redelijk dichtblij blijven, maar voor in de race ben ik toch echt bang dat Hadjar het niet bij zal kunnen houden.

    • + 1
    • 1 maa 2026 - 13:15
  • snailer

    Posts: 32.025

    Ricciardo zou kampioen worden. Gasly zou het Verstappen heeeeeeel moeilijk maken. Na een half jaar zou Albon zwaar zijn voor Verstappen. Perez zou met zijn ervaring Verstappen verslaan.
    Ja. En nu is Hadjar nog hoger ingeschat.

    • + 0
    • 1 maa 2026 - 16:31

