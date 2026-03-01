Red Bull Racing-coureurs komen en gaan, maar dit jaar is het de beurt aan Isack Hadjar. De Fransman hoopt zich van zijn beste kant te kunnen laten zien naast Max Verstappen. Oud-coureur Riccardo Patrese hoopt dat Hadjar eindelijk de coureur is die Red Bull al die tijd zocht.

Sinds het vertrek van Daniel Ricciardo kende Verstappen veel teamgenoten bij Red Bull: Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda zijn allemaal stuk voor stuk van de baan gereden door Verstappen. Alle vijf de coureurs waren niet opgewassen tegen de kwaliteiten van Verstappen.

Nu is Hadjar aan de beurt

Riccardo Patrese ziet dat Hadjar een goede indruk heeft gemaakt na zijn rookieseizoen en hoopt dat de Fransman goed genoeg is om te kunnen blijven bij Red Bull Racing. "We zagen vorig jaar al dat Hadjar een van de rookies was die goed kon zijn", vertelt Patrese tegenover talkSPORT BET. Hadjar heeft zijn allereerste podium behaald en eindigde als twaalfde in het wereldkampioenschap.

Patrese denkt dat nu het juiste moment is om Hadjar te testen. "Nu moeten we de thermometer die Max Verstappen is bekijken om te zien hoe goed hij is en om zijn temperatuur te meten en te zien of hij in goede vorm is of niet. Hij zal een goede auto hebben. Wat ik leuk vind aan hem is dat hij, hoewel hij erg jong is, altijd erg positief is en geen excuses zoekt als hij een fout maakt. Hij erkent wanneer hij een fout maakt. Hij lijkt een sterk karakter te hebben."

Alle coureurs werden vernietigd

Patrese is van mening dat er weinig overgebleven is van alle teamgenoten die Verstappen heeft gehad bij Red Bull Racing. "Hij heeft Max Verstappen dicht bij zich, dus we zullen zien hoe hij met dit probleem omgaat. Alle andere coureurs die nummer twee waren achter Max, werden volledig vernietigd."