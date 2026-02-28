user icon
Cadillac vernoemt eerste auto naar Amerikaans F1-icoon

Cadillac vernoemt eerste auto naar Amerikaans F1-icoon

Het team van Cadillac heeft eindelijk laten weten wat de naam is van hun eerste Formule 1-auto. Tijdens de wintertests reed het nieuwe team nog rond met een naamloze auto, maar ruim een week voor de start van het seizoen hebben ze dit bekendgemaakt. Ze kiezen voor een mooi eerbetoon en vernoemen de auto naar Mario Andretti.

Het team van Cadillac debuteert dit jaar in de Formule 1, en ze barsten direct van de ambitie. De Amerikaanse renstal heeft met Sergio Pérez en Valtteri Bottas twee ervaren racewinnaars aangetrokken en aan de pitmuur zitten ook veel bekende namen. Het is een project van de lange adem, want het team heeft er zeer lang op moeten wachten voordat ze konden debuteren in de koningsklasse van de autosport.

Wat is de invloed van de Andretti's?

Eind 2021 gingen de eerste verhalen over de komst van de Amerikanen rond. Toentertijd gingen er geruchten rond dat de racefamilie Andretti het team van Sauber wilde overnemen, maar de onderhandelingen liepen op niets uit. De Andretti's wilden daarna hun eigen raceteam opzetten, en kregen daarbij steun van General Motors. Nadat het eerste bid werd afgewezen door de FOM, pakte GM de handschoen op en verdween de naam Andretti naar de achtergrond.

Michael Andretti deed een stapje terug, terwijl zijn vader, race-icoon Mario Andretti, nog wel aan Cadillac is verbonden. Bij het team van Cadillac zijn ze het harde werk van de Andretti's nog niet vergeten, en ze hebben dan ook besloten om met een mooi eerbetoon te komen.

Prachtig eerbetoon

Pérez en Bottas zullen dit jaar namelijk rondrijden in een auto die luistert naar de naam MAC-26. Deze afkorting staat voor 'Mario Andretti Cadillac', en de 26 is een verwijzing naar het huidige kalenderjaar. Het is een mooi eerbetoon aan Andretti, die al tientallen jaren actief is in de autosport en geldt als een icoon in de Verenigde Staten. Hij werd in 1978 wereldkampioen in de Formule 1 met Lotus en was ook actief in onder meer de IndyCar, de NASCAR en de 24 uur van Le Mans. 

Larry Perkins

Posts: 63.192

Daar denkt Nicholas Latifi anders over...

  • 9
  • 28 feb 2026 - 09:15
F1 Nieuws Mario Andretti Cadillac

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Snorremans

    Posts: 227

    Amerikaans Icoon...hmmm moest eigenlijk aan Logan Sargeant denken!

    Abu Dhabi '21....😋

    • + 1
    • 28 feb 2026 - 09:08
    • Larry Perkins

      Posts: 63.193

      Daar denkt Nicholas Latifi anders over...

      • + 9
      • 28 feb 2026 - 09:15
    • Freek-Willem

      Posts: 6.636

      Masi was toch het icoon van AD21?

      • + 1
      • 28 feb 2026 - 11:49
    • Lulham

      Posts: 667

      Sergeant reed in 2023 en 2024 in de F1...

      • + 0
      • 28 feb 2026 - 12:34
  • Freek-Willem

    Posts: 6.636

    Nu naar hopen dat Bottas en Perez de naam niet te schande maken samen met Cadillac

    • + 0
    • 28 feb 2026 - 11:49
  • Larry Perkins

    Posts: 63.193

    Het is niet alleen een mooi eerbetoon aan Mario Andretti, maar ook een dikke middelvinger naar de vermaledijde FOM/FIA, nu zit Andretti met een trucje alsnog in de naamgeving...

    • + 0
    • 28 feb 2026 - 12:35

