Jack Plooij komt met een bijzonder gerucht over Christian Horner. De voormalig Red Bull Racing-teambaas is sinds zijn ontslag niet meer gezien in de paddock, maar is volgens de analist bezig met een terugkeer naar de Formule 1.

Cadillac maakt dit seizoen voor het eerst de grid compleet als elfde team sinds 2016, maar volgens Plooij plant Horner om terug te keren naar de Formule 1 met een twaalfde team, zo meldt Jack Plooij in het Ziggo Sport Race Café.

Horner wil terugkeren in de F1

Plooij vertelt in het Ziggo Sport Race Café. "Wat opviel in de paddock in Bahrein: Christian Horner, die we al een tijd niet meer gezien hebben, is op jacht. Op jacht naar een nieuw team. En hij loopt met een hele grote zak geld om zich ergens in te kopen. Alleen lukt dat niet. Dat lukt maar niet, dat lukt maar niet."

De analist van Ziggo vertelt dat hij wel weet hoe het komt dat dat niet lukt. "Hij wordt overal een beetje weggeduwd, want Toto Wolff en Christian Horner hebben een vete, en Toto probeert hem overal buiten te houden. Drie dagen geleden is hij bij de FIA op bezoek geweest en heeft hij een verzoek ingediend dat hij misschien binnenkort een twaalfde team mag toevoegen aan de Formule 1. De Concorde Agreement heeft ruimte voor een twaalfde team. Dus het zou in theorie kunnen."

Horner is bezig met een twaalfde team

Plooij vertelt dat Horner al verder is dan alleen een hobbyproject. "Er zit al een investeringsmaatschappij achter en het gerucht gaat dat hij het misschien samen wil doen met een Chinese autobouwer." Plooij blijft echter met vraagtekens achter. "Dan vraag je je af: waarom? Als je zo bent weggestuurd, als je zo afscheid hebt moeten nemen… waarom wil je dan terug?" Horner heeft een enorme passie voor Formule 1, dus dat lijkt de meest aannemelijke reden.