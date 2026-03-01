user icon
icon

Ziggo-analist komt met opvallend gerucht: 'Horner keert terug met eigen F1-team'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht

Jack Plooij komt met een bijzonder gerucht over Christian Horner. De voormalig Red Bull Racing-teambaas is sinds zijn ontslag niet meer gezien in de paddock, maar is volgens de analist bezig met een terugkeer naar de Formule 1

Cadillac maakt dit seizoen voor het eerst de grid compleet als elfde team sinds 2016, maar volgens Plooij plant Horner om terug te keren naar de Formule 1 met een twaalfde team, zo meldt Jack Plooij in het Ziggo Sport Race Café. 

Meer over Christian Horner Russell sneert naar Verstappen: "Hij heeft te veel macht bij Red Bull"

Russell sneert naar Verstappen: "Hij heeft te veel macht bij Red Bull"

24 feb
 Horner reageert eindelijk op Red Bull-ontslag: "Fuck them!"

Horner reageert eindelijk op Red Bull-ontslag: "Fuck them!"

24 feb

Horner wil terugkeren in de F1

Plooij vertelt in het Ziggo Sport Race Café. "Wat opviel in de paddock in Bahrein: Christian Horner, die we al een tijd niet meer gezien hebben, is op jacht. Op jacht naar een nieuw team. En hij loopt met een hele grote zak geld om zich ergens in te kopen. Alleen lukt dat niet. Dat lukt maar niet, dat lukt maar niet."

De analist van Ziggo vertelt dat hij wel weet hoe het komt dat dat niet lukt. "Hij wordt overal een beetje weggeduwd, want Toto Wolff en Christian Horner hebben een vete, en Toto probeert hem overal buiten te houden. Drie dagen geleden is hij bij de FIA op bezoek geweest en heeft hij een verzoek ingediend dat hij misschien binnenkort een twaalfde team mag toevoegen aan de Formule 1. De Concorde Agreement heeft ruimte voor een twaalfde team. Dus het zou in theorie kunnen."

Horner is bezig met een twaalfde team

Plooij vertelt dat Horner al verder is dan alleen een hobbyproject. "Er zit al een investeringsmaatschappij achter en het gerucht gaat dat hij het misschien samen wil doen met een Chinese autobouwer." Plooij blijft echter met vraagtekens achter. "Dan vraag je je af: waarom? Als je zo bent weggestuurd, als je zo afscheid hebt moeten nemen… waarom wil je dan terug?" Horner heeft een enorme passie voor Formule 1, dus dat lijkt de meest aannemelijke reden.

Larry Perkins

Posts: 63.209

Of anoniem hier keer op keer laten blijken dat je nul komma nul gevoel voor humor hebt en hier voornamelijk komt om mede-forumleden af te kraken. Zo heeft ieder zijn dingetje...

  • 6
  • 1 maa 2026 - 18:07
F1 Nieuws Christian Horner Jack Plooij

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Ernie5335

    Posts: 5.780

    Laten we die Plooij nu maar eens gladstrijken.

    • + 4
    • 1 maa 2026 - 15:07
  • hennie013

    Posts: 1.855

    Dit is een gerucht uit de duim gezogen door iemand die graag zichzelf in de limelight zet.
    Een 12e team gaat er niet komen, veel circuits hebben daar simpelweg geen ruimte voor en 24 bolides op de baan is een gegarandeerde chaos, vooral bij de kwalificatie.
    Ik geloof er niets van persoonlijk !

    • + 4
    • 1 maa 2026 - 15:48
    • Joeppp

      Posts: 8.322

      Die kwalificatie is het probleem niet; hak je het gewoon op in 4 sessies ipv 3. Denk eerder dat de teams niet nog meer geld willen delen met een nieuw team.

      • + 0
      • 1 maa 2026 - 15:51
    • Larry Perkins

      Posts: 63.209

      Heb liever dat ze Plooij in vier sessies hakken @Joeppp, dan is het ook opgelost...

      • + 4
      • 1 maa 2026 - 17:10
    • Housmans

      Posts: 384

      "Heb liever dat ze Plooij in vier sessies hakken"

      Nou nou nou;
      Beetje anoniem voor fysiek geweld oproepen, hoe sneu! 😞

      • + 5
      • 1 maa 2026 - 18:01
    • Larry Perkins

      Posts: 63.209

      Of anoniem hier keer op keer laten blijken dat je nul komma nul gevoel voor humor hebt en hier voornamelijk komt om mede-forumleden af te kraken. Zo heeft ieder zijn dingetje...

      • + 6
      • 1 maa 2026 - 18:07
    • Housmans

      Posts: 384

      " dat je nul komma nul gevoel voor humor hebt"

      Tuurlijk, lachen joh!
      Je moet je schamen dat je dit humor durft te noemen, ontzettende droeftoeter!

      • + 5
      • 1 maa 2026 - 18:41
  • MLTG

    Posts: 1.173

    Kan er niet gewoon in de titel staan dat het van Plooij komt. Scheelt weer lezen.

    • + 3
    • 1 maa 2026 - 15:48
    • Kennie

      Posts: 2.725

      "Ex-tandarts brengt bij Ziggo Race Café gerucht in de wereld dat Christian Horner mogelijk met chinese autofabrikant met nieuw twaalfde team in de F1 wil terugkeren"

      • + 1
      • 1 maa 2026 - 15:59
    • hupholland

      Posts: 9.681

      of maak er Ziggo-oralist, dan weten we ook we ook wel voldoende

      • + 0
      • 1 maa 2026 - 16:21
  • Larry Perkins

    Posts: 63.209

    Ze hebben wel de fraaist mogelijke (of minst lelijke) foto van de tandarts met microfoon boven het bericht geplaatst...

    • + 1
    • 1 maa 2026 - 16:43

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Christian Horner -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 16 nov 1973 (52)
  • Geb. plaats Leamington Spa, Warwickshire, England, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar