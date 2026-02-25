De kaarten voor 2026 worden stilaan geschud en volgens Bernie Ecclestone ligt de poleposition voorlopig bij George Russell. De voormalige F1-baas schuift de Brit naar voren als titelfavoriet, al koppelt hij daar één duidelijke voorwaarde aan.

Ecclestone verwacht dat Mercedes-AMG Petronas Formula One Team komend seizoen met het sterkste totaalpakket voor de dag komt. Maar een snelle wagen alleen volstaat niet, waarschuwt hij. Russell zal het zelf moeten afmaken.

‘Russell moet het hele jaar meedogenloos zijn’

“Mercedes heeft op dit moment de beste papieren”, klinkt het overtuigd. “Russell beschikt absoluut over het talent om wereldkampioen te worden, maar dan moet hij wel een volledig seizoen die killermentaliteit tonen. Geen momenten van twijfel, geen terugval.”

De concurrentie is bovendien niet min. Namen als Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris, Charles Leclerc en Oscar Piastri liggen op de loer. “Een team met Mercedes-motoren heeft sowieso een uitstekende uitgangspositie voor de titel”, stelt Ecclestone. “Maar uiteindelijk zal Russell zelf het verschil moeten maken op de baan.”

Ecclestone hoopt op Ferrari: ‘Dat zou de sport goed doen’

Toch hoopt de 95-jarige Brit niet op een seizoen waarin Mercedes de lakens uitdeelt. Integendeel. Hij kijkt nadrukkelijk richting Scuderia Ferrari. “Hou Ferrari in de gaten. Ik hoop echt dat zij zich mengen in de strijd. De Formule 1 zou er alleen maar beter van worden als Ferrari opnieuw wereldkampioen wordt.”

De voorspellingen schieten na de wintertests alle kanten uit. Na de eerste shakedown in Barcelona werd Mercedes nog als topfavoriet bestempeld, maar na een testdag op het Bahrain International Circuit schoof het kamp van Toto Wolff die rol alweer door naar Red Bull Racing en Verstappen.

Na de tweede testweek klonk het opnieuw dat Mercedes nét dat tikkeltje voorligt. Wolff gaf zelf toe dat de verschillen tussen Mercedes, Red Bull, Ferrari en McLaren F1 Team kleiner zijn dan ooit. Met andere woorden: wie in 2026 wereldkampioen wil worden, zal niet alleen over het beste materiaal moeten beschikken – maar vooral over het hardste killersinstinct.