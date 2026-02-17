Het team van Mercedes staat momenteel in het middelpunt van de aandacht in de Formule 1-wereld. Ze gelden als de grote favoriet voor het nieuwe seizoen, en ze maken gebruik van een veelbesproken motortrucje. Bernie Ecclestone heeft de situatie onder de loep genomen, en geeft Mercedes een opvallend advies.

Het team van Mercedes heeft twee goede testweken achter de rug, en iedereen is benieuwd hoe ze deze week voor de dag gaan komen tijdens de test in Bahrein. In Barcelona wisten ze veel rondjes te rijden, terwijl ze afgelopen week ook goed voor de dag kwamen op het circuit van Sakhir in Bahrein. Ze hadden een aantal probleempjes, maar ze reden ook de snelste tijden van de week.

Wat is er aan de hand?

Het zorgt ervoor dat de concurrentie Mercedes nog meer in de gaten houdt dan ze daarvoor al deden. Mercedes maakt namelijk gebruik van een trucje met de compressieverhoudingen van de motor, waardoor ze meer pk kunnen losweken. Bij Mercedes stellen ze dat dit hun geen groot voordeel oplevert, maar daar denken de concurrenten anders over. Het punt blijft dan ook op de agenda staan, en het is de verwachting dat de FIA voor de start van het seizoen een besluit neemt.

Wat is de mening van Ecclestone?

Volgens meerdere geruchten lijkt het erop dat er de FIA gaat ingrijpen, maar de verhalen over wat er precies gaat gebeuren lopen uiteen. Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone vindt dat Mercedes een fout heeft gemaakt door snelle tijden neer te zetten tijdens de testdagen in Bahrein.

In gesprek met de Zwitserse krant Blick deelde hij een opvallend advies voor de Duitse renstal: "Als je rivalen nu al gaan protesteren tegen jouw team en je motor, dan kun je misschien beter een beetje gas gaan terugnemen!"

Het is bekend dat Ferrari, Audi en Honda de FIA proberen te overtuigen om de regels te verduidelijken, terwijl Red Bull zich lang afzijdig hield. Inmiddels lijkt het erop dat ze de drie andere fabrikanten steunen.