De druk rond Scuderia Ferrari is al jaren enorm, en dat voelt ook teambaas Frédéric Vasseur. De Fransman vertelt openlijk hoe hij omgaat met de constante aandacht en speculaties vanuit de Italiaanse media, die volgens hem elk detail rond het team uitvergroten.

Ferrari is in Italië meer dan een Formule 1-team: het is nationale trots. Daardoor ligt alles wat er in Maranello gebeurt onder een vergrootglas.

Vasseur: “In Italië wordt alles groter gemaakt”

Vasseur begint aan zijn vierde seizoen als teambaas en heeft de voorbije jaren al meerdere stormen doorstaan. Vooral in 2025 kwam hij onder druk te staan toen de resultaten tegenvielen. Ferrari-CEO Benedetto Vigna bleef echter achter hem staan en verlengde zijn contract. Inmiddels wordt Ferrari na de wintertests opnieuw gezien als een titelfavoriet.

De Fransman zegt dat hij intussen gewend is geraakt aan de grillen van de Italiaanse pers. “Hier wordt alles uitvergroot, of het nu goed of slecht nieuws is. Wanneer het goed gaat, moet je de euforie afremmen. Gaat het minder, dan moet je de negativiteit temperen. Dat is gewoon deel van het werk”, klinkt het bij Auto Hebdo.

“Mijn job is het team beschermen”

Volgens Vasseur ligt zijn grootste verantwoordelijkheid niet alleen op het sportieve vlak. Hij wil vooral zijn medewerkers beschermen tegen de externe druk. “Toen ik tekende, wist ik waar ik aan begon. Er hangt een enorm enthousiasme rond Ferrari, maar dat kan ook mensen afleiden. Mijn taak is ervoor te zorgen dat iedereen gefocust blijft en geen energie verspilt aan randzaken.”

Daarnaast is hij kritisch over de constante geruchtenstroom rond contracten en stabiliteit binnen het team. “Je moet altijd het onderscheid maken tussen geruchten en de realiteit. In Italië kun je een contract van vijftien jaar hebben en nog blijven de verhalen circuleren. Wat telt, is mijn relatie met het management en dat weet ik perfect. Maar zodra die speculaties de mensen achter de schermen raken, stoort me dat. Wie over medewerkers begint te praten die in de schaduw werken, toont weinig respect”, besluit Vasseur.