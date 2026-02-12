De derde rode vlag van de tweede testdag in Bahrein is een feit. Daar waar in de ochtend Sergio Pérez stilviel en de sessie werd stopgezet door een testmoment van de FIA, was het nu serieus menens. Valtteri Bottas veroorzaakte de rode vlag, aangezien hij een cruciaal onderdeel van zijn gloednieuwe Cadillac verloor.

De testdagen in de Formule 1 zijn cruciaal voor alle teams. Aangezien er compleet nieuwe auto's te bewonderen zijn - door de entree van de nieuwe reglementen - is het nog onduidelijk wat daadwerkelijk de rangorde is, als die er is. Alle teams probeerden dus wat nieuwe onderdelen uit, maar bij Bottas en Cadillac verliep dat niet volgens plan.

Bottas verliest spiegel en meerdere onderdelen

Bottas was bezig om zijn rondenaantal op te krikken, nadat teamgenoot Pérez in de ochtend 42 laps had neergezet. Maar de Fin moest zijn strijd toch voor even staken vanwege een serieus probleem Naar verluidt verloor hij een spiegel en allemaal andere belangrijke onderdelen van zijn auto, die op het asfalt terechtkwamen. Om de veiligheid van de andere rijders te waarborgen, voelde de FIA zich geroepen om met de rode vlag te zwaaien.

Az önce Cadillac'ın aracından kendi kendine bir parça koptu ve start finiş düzlüğüne savruldu.



Bu parçaların kaldırılması için de kırmızı bayrak sallandı. — Kemal Şengül (@KemalSengulll) February 12, 2026

Geen vlekkeloze testsessie voor Cadillac

Voor Cadillac verloopt de testsessie vandaag niet geheel vlekkeloos. Het Amerikaanse team kende al meerdere betrouwbaardheidsproblemen, waardoor Pérez vanochtend noodgedwongen uit moest stappen. De Mexicaan keerde later in de ochtend weer terug op het circuit in Bahrein, maar dat bleek later niet het enige probleem te zijn.

Met de problemen van Pérez en Bottas in Bahrein, is het duidelijk dat er nog genoeg werk aan de winkel is voor Cadillac. In totaal heeft de debutant in de Formule 1 - na vandaag - vier testdagen voordat zij in actie komen tijdens de eerste race in Australië.