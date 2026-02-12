user icon
icon

Rode vlag in Bahrein: Bottas zijn Cadillac valt uit elkaar

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Rode vlag in Bahrein: Bottas zijn Cadillac valt uit elkaar

De derde rode vlag van de tweede testdag in Bahrein is een feit. Daar waar in de ochtend Sergio Pérez stilviel en de sessie werd stopgezet door een testmoment van de FIA, was het nu serieus menens. Valtteri Bottas veroorzaakte de rode vlag, aangezien hij een cruciaal onderdeel van zijn gloednieuwe Cadillac verloor.

De testdagen in de Formule 1 zijn cruciaal voor alle teams. Aangezien er compleet nieuwe auto's te bewonderen zijn - door de entree van de nieuwe reglementen - is het nog onduidelijk wat daadwerkelijk de rangorde is, als die er is. Alle teams probeerden dus wat nieuwe onderdelen uit, maar bij Bottas en Cadillac verliep dat niet volgens plan.

Meer over Cadillac Bottas ziet bui al hangen met Cadillac: "We hebben heel veel problemen"

Bottas ziet bui al hangen met Cadillac: "We hebben heel veel problemen"

7 feb
 'Hamilton moet plotseling afscheid nemen van rechterhand'

'Hamilton moet plotseling afscheid nemen van rechterhand'

3 feb

Bottas verliest spiegel en meerdere onderdelen

Bottas was bezig om zijn rondenaantal op te krikken, nadat teamgenoot Pérez in de ochtend 42 laps had neergezet. Maar de Fin moest zijn strijd toch voor even staken vanwege een serieus probleem Naar verluidt verloor hij een spiegel en allemaal andere belangrijke onderdelen van zijn auto, die op het asfalt terechtkwamen. Om de veiligheid van de andere rijders te waarborgen, voelde de FIA zich geroepen om met de rode vlag te zwaaien. 

 

Geen vlekkeloze testsessie voor Cadillac

Voor Cadillac verloopt de testsessie vandaag niet geheel vlekkeloos. Het Amerikaanse team kende al meerdere betrouwbaardheidsproblemen, waardoor Pérez vanochtend noodgedwongen uit moest stappen. De Mexicaan keerde later in de ochtend weer terug op het circuit in Bahrein, maar dat bleek later niet het enige probleem te zijn. 

Met de problemen van Pérez en Bottas in Bahrein, is het duidelijk dat er nog genoeg werk aan de winkel is voor Cadillac. In totaal heeft de debutant in de Formule 1 - na vandaag - vier testdagen voordat zij in actie komen tijdens de eerste race in Australië.

F1jos

Posts: 5.009

Die kop zet alles op zijn kop

  • 3
  • 12 feb 2026 - 15:02
F1 Nieuws Formule 1 F1 Valtteri Bottas Cadillac

Reacties (5)

Login om te reageren
  • OrangeArrows

    Posts: 3.348

    Die kop weer…

    • + 2
    • 12 feb 2026 - 14:51
    • F1jos

      Posts: 5.009

      Die kop zet alles op zijn kop

      • + 3
      • 12 feb 2026 - 15:02
    • Joeppp

      Posts: 8.286

      Aja, in dit geval is het wel grappig, je wordt ook wel melig als je drie dagen van niets iets moet maken.

      • + 1
      • 12 feb 2026 - 15:30
    • EddyIrvine

      Posts: 5

      Door die kop valt het artikel uit elkaar.

      • + 3
      • 12 feb 2026 - 16:18
  • The Wolf

    Posts: 69

    unieke truc van Cadillac om onder het rijden gewicht te lozen

    • + 1
    • 12 feb 2026 - 16:24

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FI Valtteri Bottas 77
  • Land Finland
  • Geb. datum 28 aug 1989 (36)
  • Geb. plaats Nastola, Finland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,73 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Cadillac
Bekijk volledig profiel
show sidebar