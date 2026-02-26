user icon
Verstappen lacht om concurrentie: "Ze dachten dat onze motor zou ontploffen"

Verstappen lacht om concurrentie: "Ze dachten dat onze motor zou ontploffen"

Max Verstappen en Red Bull Racing staan aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. Red Bull rijdt dit seizoen voor het eerst met een eigen krachtbron, en ze zagen er snel en betrouwbaar uit tijdens de testweken. Verstappen grijnst dat de concurrentie vast had verwacht dat de motor uit elkaar zou ploffen.

In de Formule 1 gelden er dit nieuwe motorische en aerodynamische regels, en dat zorgt voor grote veranderingen. Het biedt ook kansen, want de regels hebben de interesse getrokken van meerdere fabrikanten. Ook Red Bull heeft de stap gezet, en ze rijden vanaf dit jaar met een eigen krachtbron.

Op de fabriek in Milton Keynes is men al jaren bezig met het project, en met Ford hebben ze een grote partner aangetrokken. Het Red Bull Powertrains-project draait dan ook al geruime tijd op volle toeren, maar toch temperde teambaas Laurent Mekies de verwachtingen. Hij stelde voorafgaand aan de testweken dat ze veel slapeloze nachten zouden hebben. Tijdens de tests in Barcelona en Bahrein zagen ze er echter snel en betrouwbaar uit, en dat geeft de burger bij Red Bull moed.

Lachen om de concurrentie

De concurrentie van Red Bull maakt zich zorgen over Red Bull, en daar kan Verstappen wel om lachen. Tijdens een evenement van Viaplay sprak hij zich uit: "Ze hadden het denk ik ook niet verwacht en dachten waarschijnlijk dat de motor alleen maar uit elkaar zou ploffen! Op dat gebied hebben we het natuurlijk gewoon super gedaan en goed voor elkaar. Daar mogen we ook wel trots op zijn."

Wat kan Red Bull nog verbeteren?

Toch stelt Verstappen dat er ook nog wel wat stappen te zetten zijn: "Er zijn heel erg veel dingen die je moet finetunen, ook met de motor. De reglementen zijn zo ingewikkeld dat je op elk punt wel iets kan verbeteren. Daar zijn we natuurlijk heel erg druk mee bezig. Ik kan niet in detail zeggen waar we nu mee bezig zijn, maar er is in ieder geval nog voldoende ruimte voor verbetering."

Verstappen laat wel weten wat er ongeveer aan de hand is: "Het meeste is gewoon de correlatie. Je moet ook altijd rekening houden met de temperatuur, bijvoorbeeld van de motor zelf, maar ook van de omstandigheden. Dat heeft altijd heel erg veel invloed op de prestatie van een motor. Op dat vlak kunnen we nog wel een stap zetten."

Reacties (9)

  • snailer

    Posts: 31.997

    Wacht maar tot toto stiekem de compressieverhoudinmg opdraait. Dan kan de RBPT ice zomaar exploderen.

    • + 0
    • 26 feb 2026 - 15:26
    • f(1)orum

      Posts: 9.583

      Of in ieder geval gaan smelten

      • + 0
      • 26 feb 2026 - 15:38
    • Larry Perkins

      Posts: 63.166

      Nee, dan wordt Russell weer gebombardeerd tot titelkandidaat...

      • + 0
      • 26 feb 2026 - 15:55
    • F1jos

      Posts: 5.062

      Dat is de reden dat Max op de motor temperatuur rekening moet houden.

      • + 0
      • 26 feb 2026 - 17:44
  • Skoda F1

    Posts: 521

    Compressieverhouding 1:18

    • + 0
    • 26 feb 2026 - 17:04
  • Pietje Bell

    Posts: 33.363

    Max en Mekies hebben vanmiddag de nodige selfies gemaakt:

    pbs.twimg.com/medi(...)zoPL?format=jpg&;name=large

    pbs.twimg.com/medi(...)ah1i?format=jpg&;name=large

    pbs.twimg.com/medi(...)j-l_?format=jpg&;name=large

    • + 0
    • 26 feb 2026 - 17:06
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.007

    RB kon makkelijk snelle of zelfs snelste tijden rijden.. structureel. Dus zo slecht lijkt die motor niet op dit moment. Tijd zal leren.

    • + 0
    • 26 feb 2026 - 17:27
  • Pietje Bell

    Posts: 33.363

    Niet alleen Norris is druk aan het deleten van reacties, maar ook Kelly.
    Ze heeft gisteren maar liefst 15 foto's van een verjaardagsfeestje in het hotel
    van haar vriendin in Florence gepost. Daar waar ze 15 februari een foto van postte
    met een Valentijn bouquet op hun bed met "Spoiled @maxverstappen1".
    Men heeft aangetoond dat het VD boeket van het hotel was, wat het hotel daarna
    heeft bevestigd. Is online te vinden die bevestiging.
    Daar krijgt ze nu ladingen commentaar op nu ze weer foto's van dat verjaardagsweekend
    in dat hotel heeft gepost.
    Ze deed eerder voorkomen als dat ze daar met Max was voor Valentijnsdag.
    Ze heeft inmiddels de foto van het bed met het bouquet verwijderd dat ze op 15 februari
    op haar IG heeft geplaatst en meer. Alleen de foto met Max op het dak staat er nog.

    https://postimg.cc/9wzpCrYd

    • + 0
    • 26 feb 2026 - 18:53
  • Pietje Bell

    Posts: 33.363

    Drie korte video's van 3 minuten. Best leuk.

    "24 feb 2026
    In our latest Get To Know presented by ‪@AvaTradeTV‬, meet Technical Director at Oracle
    Red Bull Racing, Pierre Waché!
    Pierre explains how we optimise our car during the season, how F1 2026 sees one
    of the biggest regulation changes in the history of the sport, and the excitement
    of the unpredictability going into Australia."

    https://youtu.be/RG159OoaXGU

    "25 feb 2026
    In the latest edition of Getting To Know presented by ‪@AvaTradeTV‬, meet
    Stephen Knowles, Lead Engineer, Strategy and Sporting at Oracle Red Bull Racing.
    Find out more about his role, which includes communicating with the FIA and if
    the drivers have any run ins with the stewards during an F1 weekend."

    https://youtu.be/NSTNz3s2BQQ

    "26 feb 2026
    As we continue our Get To Know series ahead of the new Formula 1 season, meet
    Isack Hadjar's race engineer, Richard Wood.
    Woody is the voice you hear during a Grand Prix, communicating with Isack from the
    pit wall and receiving feedback on how the car is behaving out on track.
    In this video, Woody reveals his best racing memory, his goals for F1 2026 and reveals
    who has the best etiquette on the pit wall."

    https://youtu.be/g70PDv-LXb0

    • + 0
    • 26 feb 2026 - 20:10

