Max Verstappen en Red Bull Racing staan aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. Red Bull rijdt dit seizoen voor het eerst met een eigen krachtbron, en ze zagen er snel en betrouwbaar uit tijdens de testweken. Verstappen grijnst dat de concurrentie vast had verwacht dat de motor uit elkaar zou ploffen.
In de Formule 1 gelden er dit nieuwe motorische en aerodynamische regels, en dat zorgt voor grote veranderingen. Het biedt ook kansen, want de regels hebben de interesse getrokken van meerdere fabrikanten. Ook Red Bull heeft de stap gezet, en ze rijden vanaf dit jaar met een eigen krachtbron.
Op de fabriek in Milton Keynes is men al jaren bezig met het project, en met Ford hebben ze een grote partner aangetrokken. Het Red Bull Powertrains-project draait dan ook al geruime tijd op volle toeren, maar toch temperde teambaas Laurent Mekies de verwachtingen. Hij stelde voorafgaand aan de testweken dat ze veel slapeloze nachten zouden hebben. Tijdens de tests in Barcelona en Bahrein zagen ze er echter snel en betrouwbaar uit, en dat geeft de burger bij Red Bull moed.
Lachen om de concurrentie
De concurrentie van Red Bull maakt zich zorgen over Red Bull, en daar kan Verstappen wel om lachen. Tijdens een evenement van Viaplay sprak hij zich uit: "Ze hadden het denk ik ook niet verwacht en dachten waarschijnlijk dat de motor alleen maar uit elkaar zou ploffen! Op dat gebied hebben we het natuurlijk gewoon super gedaan en goed voor elkaar. Daar mogen we ook wel trots op zijn."
Wat kan Red Bull nog verbeteren?
Toch stelt Verstappen dat er ook nog wel wat stappen te zetten zijn: "Er zijn heel erg veel dingen die je moet finetunen, ook met de motor. De reglementen zijn zo ingewikkeld dat je op elk punt wel iets kan verbeteren. Daar zijn we natuurlijk heel erg druk mee bezig. Ik kan niet in detail zeggen waar we nu mee bezig zijn, maar er is in ieder geval nog voldoende ruimte voor verbetering."
Verstappen laat wel weten wat er ongeveer aan de hand is: "Het meeste is gewoon de correlatie. Je moet ook altijd rekening houden met de temperatuur, bijvoorbeeld van de motor zelf, maar ook van de omstandigheden. Dat heeft altijd heel erg veel invloed op de prestatie van een motor. Op dat vlak kunnen we nog wel een stap zetten."
Wacht maar tot toto stiekem de compressieverhoudinmg opdraait. Dan kan de RBPT ice zomaar exploderen.
Of in ieder geval gaan smelten
Nee, dan wordt Russell weer gebombardeerd tot titelkandidaat...
Dat is de reden dat Max op de motor temperatuur rekening moet houden.
Compressieverhouding 1:18
Max en Mekies hebben vanmiddag de nodige selfies gemaakt:
pbs.twimg.com/medi(...)zoPL?format=jpg&;name=large
pbs.twimg.com/medi(...)ah1i?format=jpg&;name=large
pbs.twimg.com/medi(...)j-l_?format=jpg&;name=large
RB kon makkelijk snelle of zelfs snelste tijden rijden.. structureel. Dus zo slecht lijkt die motor niet op dit moment. Tijd zal leren.
Drie korte video's van 3 minuten. Best leuk.
"24 feb 2026
In our latest Get To Know presented by @AvaTradeTV, meet Technical Director at Oracle
Red Bull Racing, Pierre Waché!
Pierre explains how we optimise our car during the season, how F1 2026 sees one
of the biggest regulation changes in the history of the sport, and the excitement
of the unpredictability going into Australia."
https://youtu.be/RG159OoaXGU
"25 feb 2026
In the latest edition of Getting To Know presented by @AvaTradeTV, meet
Stephen Knowles, Lead Engineer, Strategy and Sporting at Oracle Red Bull Racing.
Find out more about his role, which includes communicating with the FIA and if
the drivers have any run ins with the stewards during an F1 weekend."
https://youtu.be/NSTNz3s2BQQ
"26 feb 2026
As we continue our Get To Know series ahead of the new Formula 1 season, meet
Isack Hadjar's race engineer, Richard Wood.
Woody is the voice you hear during a Grand Prix, communicating with Isack from the
pit wall and receiving feedback on how the car is behaving out on track.
In this video, Woody reveals his best racing memory, his goals for F1 2026 and reveals
who has the best etiquette on the pit wall."
https://youtu.be/g70PDv-LXb0