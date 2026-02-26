Max Verstappen en Red Bull Racing staan aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. Red Bull rijdt dit seizoen voor het eerst met een eigen krachtbron, en ze zagen er snel en betrouwbaar uit tijdens de testweken. Verstappen grijnst dat de concurrentie vast had verwacht dat de motor uit elkaar zou ploffen.

In de Formule 1 gelden er dit nieuwe motorische en aerodynamische regels, en dat zorgt voor grote veranderingen. Het biedt ook kansen, want de regels hebben de interesse getrokken van meerdere fabrikanten. Ook Red Bull heeft de stap gezet, en ze rijden vanaf dit jaar met een eigen krachtbron.

Op de fabriek in Milton Keynes is men al jaren bezig met het project, en met Ford hebben ze een grote partner aangetrokken. Het Red Bull Powertrains-project draait dan ook al geruime tijd op volle toeren, maar toch temperde teambaas Laurent Mekies de verwachtingen. Hij stelde voorafgaand aan de testweken dat ze veel slapeloze nachten zouden hebben. Tijdens de tests in Barcelona en Bahrein zagen ze er echter snel en betrouwbaar uit, en dat geeft de burger bij Red Bull moed.

Lachen om de concurrentie

De concurrentie van Red Bull maakt zich zorgen over Red Bull, en daar kan Verstappen wel om lachen. Tijdens een evenement van Viaplay sprak hij zich uit: "Ze hadden het denk ik ook niet verwacht en dachten waarschijnlijk dat de motor alleen maar uit elkaar zou ploffen! Op dat gebied hebben we het natuurlijk gewoon super gedaan en goed voor elkaar. Daar mogen we ook wel trots op zijn."

Wat kan Red Bull nog verbeteren?

Toch stelt Verstappen dat er ook nog wel wat stappen te zetten zijn: "Er zijn heel erg veel dingen die je moet finetunen, ook met de motor. De reglementen zijn zo ingewikkeld dat je op elk punt wel iets kan verbeteren. Daar zijn we natuurlijk heel erg druk mee bezig. Ik kan niet in detail zeggen waar we nu mee bezig zijn, maar er is in ieder geval nog voldoende ruimte voor verbetering."

Verstappen laat wel weten wat er ongeveer aan de hand is: "Het meeste is gewoon de correlatie. Je moet ook altijd rekening houden met de temperatuur, bijvoorbeeld van de motor zelf, maar ook van de omstandigheden. Dat heeft altijd heel erg veel invloed op de prestatie van een motor. Op dat vlak kunnen we nog wel een stap zetten."