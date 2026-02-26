Het team van McLaren heeft wederom een grote sponsordeal gesloten. De Britse regerend constructeurskampioen heeft een nieuwe samenwerking met luchtvaartmaatschappij Etihad aangekondigd, en dat zorgt ervoor dat de auto's van Lando Norris en Oscar Piastri er in Australië direct wat anders uitzien dan de verwachting was.

Het team van McLaren heeft in de afgelopen jaren meerdere grote sponsordeals gesloten. Dit jaar hebben ze voor het eerst sinds lange tijd weer een titelsponsor met Mastercard. Deze samenwerking werd vorig jaar aangekondigd tijdens het raceweekend in Zandvoort. McLaren werkt ook samen met Google en Android, waardoor ook deze bekende logo's al geruime tijd te zien zijn op de auto's van regerend wereldkampioen Norris en Piastri.

McLaren heeft vandaag een nieuwe grote partner aangekondigd. Het gaat om Etihad, de nationale luchtvaartmaatschappij van de Verenigde Arabische Emiraten. Het bekende bedrijf wordt een Official Partner van McLaren én van het team in het World Endurance Championship. McLaren debuteert volgend jaar in het WEC met een eigen Hypercar, die momenteel in ontwikkeling is.

Wat zijn de gevolgen van de deal?

De samenwerking is opvallend, omdat de Formule 1 een grote samenwerking heeft met Qatar Airways, een grote concurrent van Etihad. Voor McLaren vormt dit geen belemmering, en ze hebben een grote samenwerking gesloten die goed zichtbaar zal zijn tijdens de raceweekenden.

De logo's van Etihad zijn dit jaar goed te zien op de auto's van Piastri en Norris. Op de achterkant van de achtervleugel zal het logo prominent worden geplaatst, terwijl er ook stickers worden geplakt op de Halo en op de helmen van de coureurs. Daarnaast zal Etihad ook met een eerbetoon aan McLaren komen.

Wat gaat Etihad doen?

De luchtvaartmaatschappij heeft namelijk aangekondigd dat ze een Boeing 787 Dreamliner in een McLaren-jasje zullen steken. Dat betekent dat er binnenkort een papajakleurig vliegtuig over de wereld zal vliegen. De samenwerking tussen McLaren en Etihad zal voor de komende jaren gelden. Het team laat weten dat ze een meerjarige deal hebben gesloten.