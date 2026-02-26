user icon
icon

McLaren kondigt deal met nieuwe grote sponsor aan

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren kondigt deal met nieuwe grote sponsor aan

Het team van McLaren heeft wederom een grote sponsordeal gesloten. De Britse regerend constructeurskampioen heeft een nieuwe samenwerking met luchtvaartmaatschappij Etihad aangekondigd, en dat zorgt ervoor dat de auto's van Lando Norris en Oscar Piastri er in Australië direct wat anders uitzien dan de verwachting was.

Het team van McLaren heeft in de afgelopen jaren meerdere grote sponsordeals gesloten. Dit jaar hebben ze voor het eerst sinds lange tijd weer een titelsponsor met Mastercard. Deze samenwerking werd vorig jaar aangekondigd tijdens het raceweekend in Zandvoort. McLaren werkt ook samen met Google en Android, waardoor ook deze bekende logo's al geruime tijd te zien zijn op de auto's van regerend wereldkampioen Norris en Piastri.

Meer over McLaren Norris haalt uit richting Verstappen: "Hamilton had acht titels moeten hebben!"

Norris haalt uit richting Verstappen: "Hamilton had acht titels moeten hebben!"

24 feb
 McLaren wil dat FIA F1-regels per direct gaat aanpassen

McLaren wil dat FIA F1-regels per direct gaat aanpassen

14 feb

McLaren heeft vandaag een nieuwe grote partner aangekondigd. Het gaat om Etihad, de nationale luchtvaartmaatschappij van de Verenigde Arabische Emiraten. Het bekende bedrijf wordt een Official Partner van McLaren én van het team in het World Endurance Championship. McLaren debuteert volgend jaar in het WEC met een eigen Hypercar, die momenteel in ontwikkeling is.

Wat zijn de gevolgen van de deal?

De samenwerking is opvallend, omdat de Formule 1 een grote samenwerking heeft met Qatar Airways, een grote concurrent van Etihad. Voor McLaren vormt dit geen belemmering, en ze hebben een grote samenwerking gesloten die goed zichtbaar zal zijn tijdens de raceweekenden.

De logo's van Etihad zijn dit jaar goed te zien op de auto's van Piastri en Norris. Op de achterkant van de achtervleugel zal het logo prominent worden geplaatst, terwijl er ook stickers worden geplakt op de Halo en op de helmen van de coureurs. Daarnaast zal Etihad ook met een eerbetoon aan McLaren komen.

Wat gaat Etihad doen?

De luchtvaartmaatschappij heeft namelijk aangekondigd dat ze een Boeing 787 Dreamliner in een McLaren-jasje zullen steken. Dat betekent dat er binnenkort een papajakleurig vliegtuig over de wereld zal vliegen. De samenwerking tussen McLaren en Etihad zal voor de komende jaren gelden. Het team laat weten dat ze een meerjarige deal hebben gesloten.

F1 Nieuws McLaren

Reacties (5)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 184

    Marlboro ?

    • + 0
    • 26 feb 2026 - 13:25
  • snailer

    Posts: 31.986

    Brown heeft zo te lezen McLaren winstgevend gemaakt alleen al aan het sponsor geld

    • + 0
    • 26 feb 2026 - 13:36
  • Beri

    Posts: 6.849

    Oranje en Etihad. Spyker performance voor McLaren!

    • + 0
    • 26 feb 2026 - 13:47

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar