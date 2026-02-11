Lando Norris heeft zijn grote droom waargemaakt door vorig seizoen wereldkampioen te worden in de Formule 1. Toch is dat succes volgens McLaren-CEO Zak Brown allesbehalve een eindpunt voor de Brit en ligt er misschien nog veel meer in het verschiet voor zijn pupil.

In de geschiedenis van de sport zijn er voorbeelden genoeg van coureurs die na één wereldtitel de motivatie verloren. Nico Rosberg is daar het bekendste voorbeeld van: kort na zijn kampioenschap besloot de Duitser verrassend te stoppen, tot verbazing van Mercedes en de rest van de paddock.

Brown ziet hongerige Norris

Volgens Brown is Norris van een heel ander kaliber. In gesprek met diverse media tijdens de lancering van de MCL40 benadrukt de Amerikaan dat de wereldtitel het vuur bij zijn coureur juist verder heeft aangewakkerd. "Bij sommige rijders leeft het gevoel: het is gelukt, missie volbracht. Maar Lando hoort niet in die categorie", stelt Brown.

De McLaren-baas vergelijkt Norris met de allergrootsten uit de sport. "Je hebt coureurs zoals Lewis Hamilton, Max Verstappen en Michael Schumacher. Die winnen één titel en denken meteen: dit smaakt naar meer. Nog één, nog één, en daarna weer", aldus Brown.

Focus op nieuw succes bij McLaren

Die mentaliteit herkent Brown ook duidelijk bij Norris. "Zijn zelfvertrouwen is enorm gegroeid en dat zie je terug in zijn houding. Hij is vastberaden en barst van de motivatie", klinkt het vol overtuiging.

Daarbij legt Brown ook de verantwoordelijkheid bij het team zelf. "Het is aan ons om Lando en Oscar Piastri opnieuw het juiste materiaal te geven. Als we daarin slagen, geloof ik dat ze allebei kunnen meestrijden om de titel", besluit de McLaren-CEO, die duidelijk rekent op een nieuwe succesvolle periode voor zijn team.

Of McLaren daadwerkelijk dat materiaal gaat leveren, moet nog blijken. Deze week vindt de eerste officiële wintertest in Bahrein plaats en zal er meer duidelijk worden over wat de rangorde is van de huidige teams.