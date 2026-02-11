user icon
Geen Rosberg-scenario voor Norris: "Lando wil net als Verstappen en Schumacher worden"

Geen Rosberg-scenario voor Norris: "Lando wil net als Verstappen en Schumacher worden"

Lando Norris heeft zijn grote droom waargemaakt door vorig seizoen wereldkampioen te worden in de Formule 1. Toch is dat succes volgens McLaren-CEO Zak Brown allesbehalve een eindpunt voor de Brit en ligt er misschien nog veel meer in het verschiet voor zijn pupil.

In de geschiedenis van de sport zijn er voorbeelden genoeg van coureurs die na één wereldtitel de motivatie verloren. Nico Rosberg is daar het bekendste voorbeeld van: kort na zijn kampioenschap besloot de Duitser verrassend te stoppen, tot verbazing van Mercedes en de rest van de paddock.

Brown ziet hongerige Norris

Volgens Brown is Norris van een heel ander kaliber. In gesprek met diverse media tijdens de lancering van de MCL40 benadrukt de Amerikaan dat de wereldtitel het vuur bij zijn coureur juist verder heeft aangewakkerd. "Bij sommige rijders leeft het gevoel: het is gelukt, missie volbracht. Maar Lando hoort niet in die categorie", stelt Brown.

De McLaren-baas vergelijkt Norris met de allergrootsten uit de sport. "Je hebt coureurs zoals Lewis Hamilton, Max Verstappen en Michael Schumacher. Die winnen één titel en denken meteen: dit smaakt naar meer. Nog één, nog één, en daarna weer", aldus Brown.

Focus op nieuw succes bij McLaren

Die mentaliteit herkent Brown ook duidelijk bij Norris. "Zijn zelfvertrouwen is enorm gegroeid en dat zie je terug in zijn houding. Hij is vastberaden en barst van de motivatie", klinkt het vol overtuiging.

Daarbij legt Brown ook de verantwoordelijkheid bij het team zelf. "Het is aan ons om Lando en Oscar Piastri opnieuw het juiste materiaal te geven. Als we daarin slagen, geloof ik dat ze allebei kunnen meestrijden om de titel", besluit de McLaren-CEO, die duidelijk rekent op een nieuwe succesvolle periode voor zijn team.

Of McLaren daadwerkelijk dat materiaal gaat leveren, moet nog blijken. Deze week vindt de eerste officiële wintertest in Bahrein plaats en zal er meer duidelijk worden over wat de rangorde is van de huidige teams.

Mooie ambities, niks mis mee. Helaas schat ik Lando wél een beetje in als de hedendaagse Rosberg. Harde werker. Bij vlagen erg goed, maar gewoon te grillig. Piastri is voor mij nou ook niet dé belofte die het in het begin leek. Goede rijders, geen absolute top vergeleken met de rest van het vel... [Lees verder]

  • shakedown

    Posts: 1.635

    Ben altijd wel verbaasd hoe dit loopt. Alsof je doel kan zijn: ik wil zijn zoals anderen. Nee je werkt je vierkant in het rond en dan uiteindelijk blijkt het resultaat dat anderen zeggen dat je ben zoals een Schumacher of Verstappen.

    Als dat je doel is, ga je dat nooit halen. Je vergelijkt je met iets wat je niet bent. Norris moet zichzelf worden en zelf de prestaties genereren. Hij moet zelf een entiteit worden in de F1. Een karakter. Een kracht die de persoon overstijgt. Dat is nooit een doel, altijd het resultaat.

    Schumacher, Senna, Hamilton en Verstappen zijn een boegbeeld van de F1 geworden. Niet omdat dat hun doel was. Maar door het resultaat. En dat is iets wat ik Norris niet zie doen/worden. Daarvoor is hij als persoon te nietszeggend. Het is geen karakter welke polariserend is. Iets wat Schumacher, Senna, Hamilton , enz wel zijn. Je bent voor ze of tegen ze. Norris is meer meh.... Net als een Rosberg of Button.

    Niet dat het geen goede rijders zijn. In tegendeel. Maar ze hebben geen impact.

    • + 0
    • 11 feb 2026 - 09:19
  • The Wolf

    Posts: 46

    Mooie ambities, niks mis mee. Helaas schat ik Lando wél een beetje in als de hedendaagse Rosberg. Harde werker. Bij vlagen erg goed, maar gewoon te grillig. Piastri is voor mij nou ook niet dé belofte die het in het begin leek. Goede rijders, geen absolute top vergeleken met de rest van het veld. Eigenlijk heb ik Leclerc en Russell nog ietsjes hoger staan.

    • + 3
    • 11 feb 2026 - 09:25
  • HermanInDeZon

    Posts: 609

    "Piastri is voor mij nou ook niet dé belofte die het in het begin leek. "

    Derde jaar meevechten om de titel en bijna je teamgenoot die al jaren de dienst uit maakt kloppen lijkt me niet verkeerd? Verstappen reed in zijn derde jaar bij momenten net zo grillig als Piastri vorig jaar

    "Goede rijders, geen absolute top vergeleken met de rest van het veld"

    Zal blijken. Voor hetzelfde geld was die titel net de boost die Norris nodig had en rijdt hij er nu drie of vier op rij bij elkaar. Zou niet weten waarom dat niet het geval zou kunnen zijn.

    • + 0
    • 11 feb 2026 - 10:47

