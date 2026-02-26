Zandvoort krijgt zijn laatste kans: wat verdwijnt er in 2027?

Op 23 augustus 2026 staat de Grand Prix van Nederland voor het laatst op de officiële Formule 1-kalender. Daarna verdwijnt Zandvoort — voorlopig — uit het kampioenschap. Het voelt bijna onwerkelijk, zeker voor een land dat vijf jaar lang het epicentrum van de sport was. Maar wat verdwijnt er nu écht?

Van volksfeest naar wereldpodium

Toen Zandvoort in 2021 terugkeerde op de Formule 1 kalender, was het meer dan een race. Het was het symbool van de Max Verstappen-generatie. Duizenden oranje geklede fans, wekenlange hype, uitverkochte tribunes binnen minuten. De Formule 1 kreeg er een emotioneel geladen weekend bij.

Intern werd Zandvoort al snel gezien als het bewijs dat een historisch circuit kon meebewegen met moderne F1-eisen. Compacte lay-out, banking in bocht 3 en 14, een unieke sfeer die je op tv bijna kon voelen. Dat element verdwijnt straks. Niet alleen een race, maar een nationale beleving.

Het economische gat

De impact is groter dan sentiment. De Dutch Grand Prix trok jaarlijks honderdduizenden bezoekers. Hotels, horeca, sponsors, lokale ondernemers. Allemaal profiteerden ze van een weekend waarin de badplaats veranderde in een internationaal sportcentrum.

De Dutch Grand Prix trok niet alleen Nederlandse fans, maar bezoekers uit heel Europa. Hotels zaten vol, strandpaviljoens draaiden overuren en ook de bredere entertainmentsector profiteerde. Van Amsterdamse uitgaansgelegenheden tot online platforms als beCasino België, waar internationale bezoekers hun sportweekend digitaal verlengen.

Formule 1 is geen losstaand evenement. Het is een economisch ecosysteem. Als Zandvoort verdwijnt, valt dat ecosysteem weg. Natuurlijk blijft er autosport in Nederland, maar geen enkel evenement heeft de schaal en wereldwijde exposure van een F1-weekend.

De vraag is dan ook: komt er een alternatief? Of wordt 2026 het sluitstuk van een uitzonderlijke periode?

De rol van Verstappen

Het is onmogelijk om Zandvoort los te zien van Max Verstappen. Zijn opkomst maakte de terugkeer mogelijk. Zijn dominantie hield de hype in stand. Maar wat gebeurt er als die sportieve verhoudingen verschuiven? De nieuwe reglementen in 2026 kunnen de pikorde herschikken. Niets is gegarandeerd. Als Verstappen na 2026 niet meer structureel vooraan rijdt, verandert ook de Nederlandse F1-koorts. Misschien is het dus geen toeval dat het contract juist tot en met 2026 loopt.

De realiteit van de moderne kalender

De Formule 1 telt opnieuw 24 races. Nieuwe projecten zoals Madrid krijgen ruimte. Grote steden, stratencircuits en commerciële megamarkten drukken hun stempel.

Zandvoort is historisch, maar klein. Logistiek uitdagend. Beperkte uitbreidingsmogelijkheden. Geen staatsgefinancierd prestigeproject zoals in het Midden-Oosten. In die context is het moeilijk concurreren. De sport verschuift. Richting Amerika. Azië. Richting kapitaalkrachtige markten die bereid zijn tientallen miljoenen neer te leggen voor een plek op de kalender.

Nederland heeft altijd duidelijk gemaakt dat het evenement financieel zelfstandig moest draaien. Dat maakt het bewonderenswaardig. Maar ook kwetsbaar.

Wat verdwijnt er echt?

Misschien niet alleen een race. Misschien verdwijnt een tijdperk waarin Nederland plots het centrum van de F1-wereld was. Waar een relatief klein circuit groter voelde dan Monaco. Waar het volkslied meermaals klonk voor een thuiswinnaar. Dat soort momentum is zeldzaam.

Formule 1 komt en gaat. Kalenders veranderen. Commerciële belangen schuiven. Maar culturele momenten laten zich moeilijk reproduceren. De editie van 2026 krijgt daardoor automatisch een lading die verder gaat dan punten en strategie. Het wordt een afscheid. Of misschien een pauze. Want in de Formule 1 is niets definitief. Behalve dat alles altijd in beweging is.