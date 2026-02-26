Het team van Red Bull Racing heeft een verlenging van het contract met titelsponsor Oracle aangekondigd. De twee bedrijven werken al enkele jaren samen, en het wordt gezien als één van de grootste deals in de sport. Ook in de komende jaren zal Red Bull dus bekendstaan als Oracle Red Bull Racing.

Het team van Red Bull sloot begin 2022 een grote deal met het technologiebedrijf Oracle. Het zou gaan om een enorme deal van zo'n 500 miljoen dollar, en het werd gezien als één van de grootste deals in de internationale sportwereld. De deal werd toen bekendgemaakt tijdens de launch van de nieuwe bolide van Red Bull.

Red Bull domineerde in de jaren daarna de Formule 1 met Max Verstappen. De Nederlander was in 2021 wereldkampioen geworden, en greep daarna ook in 2022, 2023 en 2024 de wereldtitel in de Formule 1. Dit zorgde er ook voor dat Oracle vrijwel elk raceweekend groot in beeld kwam. Over de samenwerking bracht Red Bull verder weinig naar buiten, maar daar is vandaag verandering in gekomen.

Wat is er aan de hand?

Op sociale media laat Red Bull weten dat ze het contract met Oracle hebben verlengd. Het gaat om een meerjarige deal, en het is niet bekend hoeveel geld hierbij is gemoeid. Red Bull laat daarnaast weten dat ze het partnership met de titelsponsor gaan uitbreiden, maar ze communiceren niet wat dit precies gaat inhouden.

Oracle wordt gezien als één van de grootste bedrijven in de wereld, en is opgericht door de Amerikaan Larry Ellison. De 81-jarige zakenman is regelmatig aanwezig bij de raceweekenden en zijn vermogen wordt geschat op 245,3 miljard dollar. Daarmee is hij één van de rijkste mensen ter wereld.

Andere belangrijke deal

Red Bull heeft voor dit jaar een andere grote stap gezet op commercieel gebied, aangezien ze ook samenwerken met Ford. De Amerikaanse autobouwer is dit jaar de motorpartner van Red Bull, en ze ontwikkelen samen de nieuwe krachtbronnen.