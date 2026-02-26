user icon
icon

Red Bull verlengt miljoenencontract met grote titelsponsor

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull verlengt miljoenencontract met grote titelsponsor

Het team van Red Bull Racing heeft een verlenging van het contract met titelsponsor Oracle aangekondigd. De twee bedrijven werken al enkele jaren samen, en het wordt gezien als één van de grootste deals in de sport. Ook in de komende jaren zal Red Bull dus bekendstaan als Oracle Red Bull Racing.

Het team van Red Bull sloot begin 2022 een grote deal met het technologiebedrijf Oracle. Het zou gaan om een enorme deal van zo'n 500 miljoen dollar, en het werd gezien als één van de grootste deals in de internationale sportwereld. De deal werd toen bekendgemaakt tijdens de launch van de nieuwe bolide van Red Bull.

Meer over Red Bull Racing Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

21 feb
 FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

17 feb

Red Bull domineerde in de jaren daarna de Formule 1 met Max Verstappen. De Nederlander was in 2021 wereldkampioen geworden, en greep daarna ook in 2022, 2023 en 2024 de wereldtitel in de Formule 1. Dit zorgde er ook voor dat Oracle vrijwel elk raceweekend groot in beeld kwam. Over de samenwerking bracht Red Bull verder weinig naar buiten, maar daar is vandaag verandering in gekomen.

Wat is er aan de hand?

Op sociale media laat Red Bull weten dat ze het contract met Oracle hebben verlengd. Het gaat om een meerjarige deal, en het is niet bekend hoeveel geld hierbij is gemoeid. Red Bull laat daarnaast weten dat ze het partnership met de titelsponsor gaan uitbreiden, maar ze communiceren niet wat dit precies gaat inhouden.

Oracle wordt gezien als één van de grootste bedrijven in de wereld, en is opgericht door de Amerikaan Larry Ellison. De 81-jarige zakenman is regelmatig aanwezig bij de raceweekenden en zijn vermogen wordt geschat op 245,3 miljard dollar. Daarmee is hij één van de rijkste mensen ter wereld.

Andere belangrijke deal

Red Bull heeft voor dit jaar een andere grote stap gezet op commercieel gebied, aangezien ze ook samenwerken met Ford. De Amerikaanse autobouwer is dit jaar de motorpartner van Red Bull, en ze ontwikkelen samen de nieuwe krachtbronnen. 

F1 Nieuws Red Bull Racing

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar