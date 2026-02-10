user icon
Horner kijkt terug op pijnlijk Red Bull-moment: "Toen tekende hij bij Mercedes!"

Horner kijkt terug op pijnlijk Red Bull-moment: "Toen tekende hij bij Mercedes!"

Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner heeft zich na maanden van stilte uitgesproken over zijn tijd in de sport. De Brit, die in verband wordt gebracht met een comeback, kijkt lachend terug op een opvallend moment tijdens een belangrijke sollicitatie bij Red Bull.

Horner stond sinds 2005 aan het hoofd van het team van Red Bull Racing. In dienst van de Oostenrijkse renstal beleefde hij veel successen, en veroverde hij wereldtitels met Max Verstappen en Sebastian Vettel. In de laatste jaren kwam Horner echter onder druk te staan, en raakte hij betrokken bij meerdere relletjes. Hij werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, en werd uiteindelijk vrijgesproken.

Horner bleef daarna aan bij Red Bull, maar werd afgelopen zomer toch ontslagen. Hij werd opgevolgd door Laurent Mekies, en trok zich terug uit de publiciteit. Horner bereikte een overeenkomst met Red Bull om zijn contract uit te kopen, waardoor hij nu kan terugkeren in de sport. De Brit wordt in verband gebracht met het team van Alpine, en heeft ook zijn mediaoptredens weer opgepakt.

Lachen om een mislukte sollicitatie

Zo was hij te gast in de Christian O'Connell-show en daar ging hij in op de relatie met zijn vrouw Geri Halliwell: "Ze is fantastisch. De persoon met wie je het meest deelt, is je partner. Wat je meeneemt naar huis, dat deel je. Ik herinner me dat ik tijdens de coronaperiode mensen aan het interviewen was voor het nieuwe motorproject van Red Bull."

"Er was één iemand die ik echt heel erg graag wilde binnenhalen. Geri bracht me toen een kopje koffie, en ik zag dat hij een beetje verrast was dat 'Ginger Spice' koffie bracht. Hij zei toen: 'Oh, ik ben muzikant'. Toen vroeg ze wat hij deed, en toen zei hij dat hij gitaar speelde."

Hoe liep de sollicitatie af?

Lachend vertelt Horner dat het sollicitatiegesprek toen helemaal uit de hand liep: "Vijf minuten later kwam ze terug met een gitaar, en zei: 'Hier, speel maar!' Deze man kwam voor een sollicitatiegesprek en eindigde met het zingen van Iraanse liefdesliedjes. Geri luisterde, en de volgende dag tekende hij bij Mercedes!"

Reacties (2)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.420

    Maarrrr, wie was dan die man?
    En wat voor muziek maakte hij?
    En wat voor merk gitaar?

    Vragen waar we geen antwoord op krijgen.
    De volgende keer moet Christian toch wat meer prijsgeven hoor.

    • + 0
    • 10 feb 2026 - 12:03
    • gridiron

      Posts: 3.170

      En is dat de man op de foto 😉

      • + 0
      • 10 feb 2026 - 12:14

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

