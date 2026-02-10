Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner heeft zich na maanden van stilte uitgesproken over zijn tijd in de sport. De Brit, die in verband wordt gebracht met een comeback, kijkt lachend terug op een opvallend moment tijdens een belangrijke sollicitatie bij Red Bull.

Horner stond sinds 2005 aan het hoofd van het team van Red Bull Racing. In dienst van de Oostenrijkse renstal beleefde hij veel successen, en veroverde hij wereldtitels met Max Verstappen en Sebastian Vettel. In de laatste jaren kwam Horner echter onder druk te staan, en raakte hij betrokken bij meerdere relletjes. Hij werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, en werd uiteindelijk vrijgesproken.

Horner bleef daarna aan bij Red Bull, maar werd afgelopen zomer toch ontslagen. Hij werd opgevolgd door Laurent Mekies, en trok zich terug uit de publiciteit. Horner bereikte een overeenkomst met Red Bull om zijn contract uit te kopen, waardoor hij nu kan terugkeren in de sport. De Brit wordt in verband gebracht met het team van Alpine, en heeft ook zijn mediaoptredens weer opgepakt.

Lachen om een mislukte sollicitatie

Zo was hij te gast in de Christian O'Connell-show en daar ging hij in op de relatie met zijn vrouw Geri Halliwell: "Ze is fantastisch. De persoon met wie je het meest deelt, is je partner. Wat je meeneemt naar huis, dat deel je. Ik herinner me dat ik tijdens de coronaperiode mensen aan het interviewen was voor het nieuwe motorproject van Red Bull."

"Er was één iemand die ik echt heel erg graag wilde binnenhalen. Geri bracht me toen een kopje koffie, en ik zag dat hij een beetje verrast was dat 'Ginger Spice' koffie bracht. Hij zei toen: 'Oh, ik ben muzikant'. Toen vroeg ze wat hij deed, en toen zei hij dat hij gitaar speelde."

Hoe liep de sollicitatie af?

Lachend vertelt Horner dat het sollicitatiegesprek toen helemaal uit de hand liep: "Vijf minuten later kwam ze terug met een gitaar, en zei: 'Hier, speel maar!' Deze man kwam voor een sollicitatiegesprek en eindigde met het zingen van Iraanse liefdesliedjes. Geri luisterde, en de volgende dag tekende hij bij Mercedes!"