Het team van Red Bull Racing nam afgelopen zomer na twintig jaar afscheid van teambaas Christian Horner. Na een onrustige periode werd hij de deur gewezen, waarna hij zich terugtrok. Bij Netflix heeft hij zich nu voor het eerst echt uitgelaten over zijn ontslag, en hij haalt hard uit.

Horner was twintig jaar lang één van de gezichten van Red Bull Racing. Onder zijn leiding veroverde het team titels met Sebastian Vettel en Max Verstappen, maar werden ze ook steeds vaker het middelpunt van een relletje. Horner kwam zelf onder vuur te liggen na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag, maar hij werd uiteindelijk vrijgesproken. Horner bleef de teambaas, maar zag wel hoe meerdere kopstukken het team verlieten.

Afgelopen zomer werd hij vlak na de Britse Grand Prix ontslagen door Red Bull, en werd hij opgevolgd door Laurent Mekies. Onder Mekies zette Red Bull de weg omhoog in, en wist Verstappen zich weer te mengen in de strijd om de titel. Horner trok zich terug, en verscheen pas recent weer voor het eerst in het openbaar.

Hoe werd Horner ontslagen?

Nu blijkt dat Horner zich eerder heeft uitgesproken, namelijk in het nieuwe seizoen van de Netflix-serie Drive to Survive. Daar is Horner goudeerlijk: "Na de Grand Prix van Oostenrijk kwamen we aan in Silverstone. Max kwalificeerde zich op pole, maar hij kwam als vijfde over de streep. 24 uur later werd ik gevraagd om een vergadering in Londen bij te wonen, waar mij werd meegedeeld dat ik vanaf dat moment niet langer operationeel betrokken was bij het runnen van een Formule 1-team."

Fuck them

Het harde ontslag doet Horner overduidelijk pijn: "Ik ervaar echt een gevoel van verlies en pijn. Het was nogal plotseling, en ik kreeg eigenlijk geen kans om afscheid te nemen. Ik had nooit gedacht in deze positie te belanden, en je eerste reactie wanneer je zo'n onaangename uitkomst voorgeschoteld krijgt is: 'Fuck them'."

'Er is mij iets afgenomen'

Horner lijkt het in de Netflix-show niet eens te zijn met dit besluit: "Er is iets van mij afgenomen dat niet mijn keuze was en dat heel erg waardevol voor me was. Ik heb altijd alleen mijn best gedaan. Ik deed mijn best voor het team, voor de mensen die ik vertegenwoordigde, maar dit jaar was die prestatie niet zo sterk als voorheen."