user icon
icon

Horner reageert eindelijk op Red Bull-ontslag: "Fuck them!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Horner reageert eindelijk op Red Bull-ontslag: "Fuck them!"

Het team van Red Bull Racing nam afgelopen zomer na twintig jaar afscheid van teambaas Christian Horner. Na een onrustige periode werd hij de deur gewezen, waarna hij zich terugtrok. Bij Netflix heeft hij zich nu voor het eerst echt uitgelaten over zijn ontslag, en hij haalt hard uit.

Horner was twintig jaar lang één van de gezichten van Red Bull Racing. Onder zijn leiding veroverde het team titels met Sebastian Vettel en Max Verstappen, maar werden ze ook steeds vaker het middelpunt van een relletje. Horner kwam zelf onder vuur te liggen na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag, maar hij werd uiteindelijk vrijgesproken. Horner bleef de teambaas, maar zag wel hoe meerdere kopstukken het team verlieten.

Meer over Red Bull Racing Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

21 feb
 FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

17 feb

Afgelopen zomer werd hij vlak na de Britse Grand Prix ontslagen door Red Bull, en werd hij opgevolgd door Laurent Mekies. Onder Mekies zette Red Bull de weg omhoog in, en wist Verstappen zich weer te mengen in de strijd om de titel. Horner trok zich terug, en verscheen pas recent weer voor het eerst in het openbaar.

Hoe werd Horner ontslagen?

Nu blijkt dat Horner zich eerder heeft uitgesproken, namelijk in het nieuwe seizoen van de Netflix-serie Drive to Survive. Daar is Horner goudeerlijk: "Na de Grand Prix van Oostenrijk kwamen we aan in Silverstone. Max kwalificeerde zich op pole, maar hij kwam als vijfde over de streep. 24 uur later werd ik gevraagd om een vergadering in Londen bij te wonen, waar mij werd meegedeeld dat ik vanaf dat moment niet langer operationeel betrokken was bij het runnen van een Formule 1-team."

Fuck them

Het harde ontslag doet Horner overduidelijk pijn: "Ik ervaar echt een gevoel van verlies en pijn. Het was nogal plotseling, en ik kreeg eigenlijk geen kans om afscheid te nemen. Ik had nooit gedacht in deze positie te belanden, en je eerste reactie wanneer je zo'n onaangename uitkomst voorgeschoteld krijgt is: 'Fuck them'."

'Er is mij iets afgenomen'

Horner lijkt het in de Netflix-show niet eens te zijn met dit besluit: "Er is iets van mij afgenomen dat niet mijn keuze was en dat heel erg waardevol voor me was. Ik heb altijd alleen mijn best gedaan. Ik deed mijn best voor het team, voor de mensen die ik vertegenwoordigde, maar dit jaar was die prestatie niet zo sterk als voorheen."

d@nny

Posts: 3.564

Tis natuurlijk niet alleen dat ene jaar waar hij op afgerekend is. Al vanaf 2023 gingen de prestaties van RBR achteruit. Daar is onder Horner, helaas geen ommekeer in gekomen. Dan denkt men al snel dat na 20 jaar de koek wellicht op is (helmaal als je alle randzaken meeneemt)

  • 2
  • 24 feb 2026 - 10:13
F1 Nieuws Christian Horner Red Bull Racing

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Remco_F1

    Posts: 3.287

    Als Christian Horner Marc Overmars had gekend dan was het nooit zo ver gekomen.

    • + 0
    • 24 feb 2026 - 09:48
  • d@nny

    Posts: 3.564

    Tis natuurlijk niet alleen dat ene jaar waar hij op afgerekend is. Al vanaf 2023 gingen de prestaties van RBR achteruit. Daar is onder Horner, helaas geen ommekeer in gekomen. Dan denkt men al snel dat na 20 jaar de koek wellicht op is (helmaal als je alle randzaken meeneemt)

    • + 2
    • 24 feb 2026 - 10:13
    • snailer

      Posts: 31.956

      Zijn achteraf grootste fout is een begrijpelijke. Wache dreigde weg te gaan. Was volgens geruchten in gesprek met Ferrari. Logisch dat Wache dat probeerde gezien zijn ambitie. Hij had Newey boven zich in de technische hyrargie. Vandaar dat hij solliciteerde.
      En juist in die periode kreeg Newey dat fietsongeluk. Niemand wist hoe hij zich ging herstellen en voor zeker had hij tijd nodig.
      Horner zag zijn 2 topmensen wegvallen. Of althans grote kans daartoe.
      In ieder geval werd Wache belangrijker gemaakt in 2023. Wache heeft altijd gezegd dat de 2023 zijn auto was. En in die periode ontstonden twee geruchten. De eerste was een technische. Hij was tegen de gekozen ophanging. Tweede was dat er geruchten kwamen van onvrede en dat Newey mogelijk met pensioen ging of naar een ander team.
      Het werd een ander team.

      Maar na het vertrek van Newey werd een behoorlijke periode de RBR met elke update zwakker in de bochten en dan vooral zwakker in langzame. De auto werd overgevoelig voor bumps. En tot slot werd de auto meer en meer instabiel en onderstuurd.

      Horner zal er nachtmerries van hebben van die beslissing. Overigens begrijpelijk dat hij die fout maakte.

      • + 1
      • 24 feb 2026 - 10:31
    • Regenrace

      Posts: 2.335

      Er leek inderdaad sprake van stagnatie.
      Jammer dat we nog immer niet het naadje van de kous weten, want ook nu weer geen woord over het motief voor het ontslag - alleen dat het nogal plotseling was en het pijn deed. En guess what? Het ene wisten we al, en het andere kon je wel raden.

      • + 2
      • 24 feb 2026 - 10:42
  • Rimmer

    Posts: 13.168

    “Je kijkt er wel op maar je kijkt er niet in” zegt mijn moeder altijd.
    Dat is hier ook zo. Van buiten ziet het er ongetwijfeld anders uit dan van binnen. Horner heeft het team vanaf de grond opgebouwd en ik snap zijn pijn dan ook wel. Maar hij heeft er zelf ongetwijfeld ook een hand in gehad dat het later slechter ging.
    Liefdes en huwelijken bekoelen soms, hoe pijnlijk ook. Vaak hebben beide partijen daar een aandeel in.
    Ik zou het in ieder geval niet erg vinden als Horner de F1 weer betreedt. We zullen zien.

    • + 0
    • 24 feb 2026 - 11:07
  • JM_K

    Posts: 1.215

    RBB met Horner als teambaas heeft wel aan 14 titels geholpen. Plus dat is geen hogere wiskunde in de topsport, na goede tijden komen ook mindere tijden. (was niet enkel aan de teambazen ligt )

    • + 2
    • 24 feb 2026 - 11:25
    • StevenQ

      Posts: 10.224

      Maar net als in het voetbal en het bedrijfsleven is het soms ook goed om een verandering van leiderschap te hebben, een frisse blik op de organisatie.

      • + 0
      • 24 feb 2026 - 11:56
  • StevenQ

    Posts: 10.224

    Dat was nu precies het probleem Christian

    • + 0
    • 24 feb 2026 - 11:41
  • John6

    Posts: 11.501

    Hij heeft het goed gedaan, dat zal ook niemand ontkennen, hij wou alle macht dat veranderd de mens, het was goede timing om schoon schip te maken bij Red Bull. er zijn er nog een paar uit gegaan die naast Horner stonden.

    • + 0
    • 24 feb 2026 - 11:43

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Christian Horner -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 16 nov 1973 (52)
  • Geb. plaats Leamington Spa, Warwickshire, England, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar