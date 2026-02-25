user icon
Verstappen kan iconisch Schumacher-record verbreken

Verstappen kan iconisch Schumacher-record verbreken

Max Verstappen staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk in de Formule 1. De technische regels in de sport zijn op de schop gegaan, en het is nog onduidelijk waar Verstappens team Red Bull staat. Als Verstappen kan winnen, dan kan hij een iconische prestatie van Michael Schumacher evenaren en verbreken.

Verstappen reed bijna tien jaar geleden zijn eerste Grand Prix voor het team van Red Bull Racing. In 2016 begon Verstappen aan zijn tweede jaar in de koningsklasse, en reed hij de eerste races van het seizoen 'gewoon' voor Toro Rosso. Verstappen gold toentertijd als toptalent, en Red Bull besloot hem voor de Spaanse Grand Prix te promoveren naar het Oostenrijkse topteam.

Bij Red Bull was hij de vervanger van Daniil Kvyat, en Verstappens avontuur begon op sprookjesachtige wijze. Na een crash van de Mercedessen wist hij direct te winnen bij zijn Red Bull-debuut, het was het begin van iets moois. In de jaren daarna groeide Verstappen uit van een spectaculaire racewinnaar tot een viervoudig wereldkampioen, en herschreef hij de geschiedenisboekjes.

Wat is er aan de hand?

Verstappen wordt vaak vergeleken met de grootste coureurs uit de geschiedenis van de sport, en kan nu een opvallend record gaan verbreken. Verstappen heeft tot nu toe 71 Grands Prix gewonnen in dienst van het team van Red Bull Racing. Daarmee is hij de coureur met de meeste zeges voor Red Bull én zijn er maar twee coureurs die meer races hebben gewonnen voor één team.

F1-legende en zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher staat namelijk één plekje boven Verstappen. De Duitser wist 72 Grands Prix te winnen voor Ferrari, en dat werd gezien als een onaantastbaar record. De combinatie Schumacher en Ferrari geldt als iconisch, en men dacht dat het onmogelijk was zoiets te evenaren. Verstappen kan dit jaar de tweede coureur worden die dit voor elkaar krijgt.

Kan Verstappen ook Hamiltons record verbreken?

Als Verstappen dit jaar twee races wint, dan heeft hij dit iconische record van Schumacher uit de boeken gereden, en kan hij gaan jagen op Lewis Hamilton. De Britse zevenvoudig wereldkampioen won 84 Grands Prix in dienst van Mercedes, en aangezien hij nu voor Ferrari rijdt, kan hij dit record niet meer uitbreiden. Voor Verstappen kan het dus een historisch jaar worden, want ook het record van Hamilton kan hij aanvallen.

DenniSNL1980

Posts: 428

"De Duitser wist 72 Grands Prix te winnen voor Ferrari ... en men dacht dat het onmogelijk was zoiets te evenaren. Verstappen kan dit jaar de tweede coureur worden die dit voor elkaar krijgt."
Dus Hamilton met 84 zeges had dat niet al eerder ook evenaart?

  • 7
  • 25 feb 2026 - 07:55
  • DenniSNL1980

    Posts: 428

    "De Duitser wist 72 Grands Prix te winnen voor Ferrari ... en men dacht dat het onmogelijk was zoiets te evenaren. Verstappen kan dit jaar de tweede coureur worden die dit voor elkaar krijgt."
    Dus Hamilton met 84 zeges had dat niet al eerder ook evenaart?

    • + 7
    • 25 feb 2026 - 07:55
    • Rimmer

      Posts: 13.169

      Idd. Ik las het ook. Pure flauwekul weer. Schrijvert krijgt per letter betaalt denk ik.

      • + 3
      • 25 feb 2026 - 08:06
    • The Wolf

      Posts: 169

      hmm interessant, weet niet, je zou zeggen van wel, ik ga daar eens wat ingewikkelde berekeningen op loslaten en meld me dan bij jullie terug....

      • + 2
      • 25 feb 2026 - 08:23
    • Klus

      Posts: 2.404

      Toch klopt het wel wat er staat. Hamilton was de eerste om het record te evenaren. Verstappen mogelijk de tweede.

      • + 1
      • 25 feb 2026 - 11:13
    • Regenrace

      Posts: 2.342

      Weer zo'n Verstappen, Verstappen, Verstappen verhaal. Geef die jongen een tissue.

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 11:33
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 884

      Klopt gewoon wat er staat, hoor. Ligt toch aan de lezer... 😉
      Verstappen zou, na Hamilton, de tweede coureur worden die dat evenaart...

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 12:06
    • Sieper

      Posts: 1.912

      Begrijpend lezen. Ooit werd dat beschouwd als. Dat geeft al aan dat het het niet meer is.

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 14:54
  • The Wolf

    Posts: 169

    eigenlijk jammerlijke records voor eenieder die houd van een beetje variatie, rijders (zeker de toprijders) hebben akelig lange dienstverbanden bij dezelfde teams. En zo'n rijder in z'n prime in combinatie met een team wat op een topniveau weet te presteren raken in een cadans van winnen, eenmaal op dat punt is het gewoon ordinair harken van overwinningen.

    • + 0
    • 25 feb 2026 - 08:22
  • gridiron

    Posts: 3.219

    Welk iconisch record van Schumacher, van zodra Lewis erover ging was er geen Schumacher record mee. Anderzijds kunnen ze wel dit artikel in de loop van het jaar opnieuw uit de kast halen en gewoon een paar woorden aanpassen.

    • + 1
    • 25 feb 2026 - 12:16
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.000

    Leuke statistieken maar het is appels met peren vergelijken.. Schumacher had maar 2 keer de snelste/beste auto: 2002-2004, de autos waren toen zeer onbetrouwbaar en een DNF was normaal. Kijk maar naar 1996 bijvoorbeeld, ongeveer 1/3 van alle races had Schumacher een DNF, om een voorbeeld te noemen.
    Last but not least, tegenwoordig heb je bijna 10 races per seizoen meer dan toen.
    Zoals gezegd, leuke statistieken.

    • + 0
    • 25 feb 2026 - 14:10

