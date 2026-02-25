Max Verstappen staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk in de Formule 1. De technische regels in de sport zijn op de schop gegaan, en het is nog onduidelijk waar Verstappens team Red Bull staat. Als Verstappen kan winnen, dan kan hij een iconische prestatie van Michael Schumacher evenaren en verbreken.

Verstappen reed bijna tien jaar geleden zijn eerste Grand Prix voor het team van Red Bull Racing. In 2016 begon Verstappen aan zijn tweede jaar in de koningsklasse, en reed hij de eerste races van het seizoen 'gewoon' voor Toro Rosso. Verstappen gold toentertijd als toptalent, en Red Bull besloot hem voor de Spaanse Grand Prix te promoveren naar het Oostenrijkse topteam.

Bij Red Bull was hij de vervanger van Daniil Kvyat, en Verstappens avontuur begon op sprookjesachtige wijze. Na een crash van de Mercedessen wist hij direct te winnen bij zijn Red Bull-debuut, het was het begin van iets moois. In de jaren daarna groeide Verstappen uit van een spectaculaire racewinnaar tot een viervoudig wereldkampioen, en herschreef hij de geschiedenisboekjes.

Wat is er aan de hand?

Verstappen wordt vaak vergeleken met de grootste coureurs uit de geschiedenis van de sport, en kan nu een opvallend record gaan verbreken. Verstappen heeft tot nu toe 71 Grands Prix gewonnen in dienst van het team van Red Bull Racing. Daarmee is hij de coureur met de meeste zeges voor Red Bull én zijn er maar twee coureurs die meer races hebben gewonnen voor één team.

F1-legende en zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher staat namelijk één plekje boven Verstappen. De Duitser wist 72 Grands Prix te winnen voor Ferrari, en dat werd gezien als een onaantastbaar record. De combinatie Schumacher en Ferrari geldt als iconisch, en men dacht dat het onmogelijk was zoiets te evenaren. Verstappen kan dit jaar de tweede coureur worden die dit voor elkaar krijgt.

Kan Verstappen ook Hamiltons record verbreken?

Als Verstappen dit jaar twee races wint, dan heeft hij dit iconische record van Schumacher uit de boeken gereden, en kan hij gaan jagen op Lewis Hamilton. De Britse zevenvoudig wereldkampioen won 84 Grands Prix in dienst van Mercedes, en aangezien hij nu voor Ferrari rijdt, kan hij dit record niet meer uitbreiden. Voor Verstappen kan het dus een historisch jaar worden, want ook het record van Hamilton kan hij aanvallen.