'Schumacher weet niet meer dat hij zevenvoudig wereldkampioen is'

De toestand van Formule 1-legende Michael Schumacher blijft een veelbesproken onderwerp in de sport. Met enige regelmaat verschijnen er geruchten over zijn gezondheid, maar zijn familie spreekt zich daar zelden over uit. Oud-teamgenoot Riccardo Patrese maakt zich zorgen en stelt dat Schumacher niet meer weet dat hij een zevenvoudig wereldkampioen is.

Schumacher geldt nog altijd als één van de grootste namen uit de geschiedenis van de Formule 1. Hij pakte zeven titels, en deze prestatie werd alleen geëvenaard door Lewis Hamilton. Schumacher hing eind 2012 zijn helm definitief aan de wilgen, maar raakte in de laatste dagen van 2013 zwaargewond bij een ski-ongeval in de Franse Alpen. De Duitser lag geruime tijd in coma, en er heerst veel onduidelijkheid over zijn toekomst.

Het is bekend dat Schumacher in 2014 ontwaakte uit zijn coma, maar zijn familie laat verder niets los over zijn toekomst. In de afgelopen jaren verschenen er regelmatig geruchten over zijn toestand in de media. Zo verscheen er vorige week een verhaal in de Britse pers waarin werd gesteld dat Schumacher niet meer bedlegerig zou zijn, en dat hij weer in een rolstoel kan zitten.  

Wat heeft Patrese gehoord?

Schumachers voormalig Benetton-teamgenoot Riccardo Patrese heeft sinds het ongeluk geen persoonlijk contact meer gehad met de Duitser. Hij heeft wel wat gehoord over Schumacher, zo maakt hij duidelijk in gesprek met Hochgepokert: "Ik heb het gevoel dat de situatie al enkele jaren hetzelfde is."

"Hij is een heel erg goede vriend van me. Ik ben zo verdrietig dat hij in deze situatie verkeert. Ik hoop dat hij snel kan verbeteren. Dat is de hoop van al zijn fans en voor mij als vriend nog meer. Ik hoorde via een vriend dat hij steeds beter werd. Maar ik heb hem na het ongeluk nooit meer ontmoet."

'Hij weet niet meer dat hij een zevenvoudig wereldkampioen is'

Patrese vreest dan ook dat er weinig progressie is: "Het is dus alleen maar gepraat dat hij weer zou kunnen zitten, kijken en contact kan maken met zijn ogen. Na de eerste verbeteringen, denk ik dat mijn kennis over zijn gezondheid was dat hij zich in de situatie bevond die deze week werd beschreven. Hij leeft in zijn eigen wereld, maar hij herkent de mensen om hem heen, dat zijn bekende gezichten. Ik ben er zeker van dat hij niet weet dat hij zevenvoudig wereldkampioen is."

Babs

Posts: 192

Laat die man en zijn familie met rust!

  • 7
  • 2 feb 2026 - 11:47
Reacties (10)

  • Rocks

    Posts: 1.069

    Gewoon zielig voor woorden 😎

    • + 0
    • 2 feb 2026 - 11:02
  • Babs

    Posts: 192

    Laat die man en zijn familie met rust!

    • + 7
    • 2 feb 2026 - 11:47
    • Joeppp

      Posts: 8.273

      Dat staat onder elke post van Schumacher maar de hele familie Schumacher profiteert van de achternaam. Ralf die in de F1 is gekomen door zijn achternaam en nu verslag mag doen, Mick die nooit in de F1 zou zijn gekomen en alles te danken heeft aan zijn achternaam. Het is dan niet zo gek dat het af en toe ook nog gaat over de gene die dit allemaal heeft mogelijk gemaakt.

      • + 3
      • 2 feb 2026 - 12:29
    • HarryLam

      Posts: 5.202

      Patrese speculeert alleen maar, vrij logisch zonder juiste info.

      • + 1
      • 2 feb 2026 - 12:57
    • snailer

      Posts: 31.570

      Dat kan allemaal wel, Joeppp. En ik begrijp wat je zegt. Maar al die argumenten vallen in het niet bij die ene van Babs.

      De familie wil dat ze met rust worden gelaten. Meer argumenten om dat te willen zijn niet nodig. Geen enkel argument rechtvaardigt het tegendeel.

      • + 3
      • 2 feb 2026 - 13:13
    • HermanInDeZon

      Posts: 595

      @Joepp

      Mick is F2 kampioen. Akkoord, pas in zijn tweede seizoen maar zat F1 rijders die daar niet in geslaagd zijn. Is hij de meest getalenteerde rijder ooit? Tuurlijk niet. Verdiende hij een kans in de F1? Ja zeker. Had hij het zonder zijn achternaam minder lang uitgezongen? Waarschijnlijk ook niet. Hij heeft er een faire kans gehad en is te licht bevonden.

      Zelfde geldt voor Ralf. Die had zonder die achternaam heus ook wel aardig in de buurt van F1 gekomen en heft daar toch echt wel bewezen op z'n minst mee te kunnen met de rest. Dat hij nu nog verslag daar mag doen, dat geldt helaas voor zowat elke oud-coureur die denkt dat zijn mening iets waard is (ook voor zijn ex-teamgenootje bij Williams om er maar ééntje te noemen;)) . Ook hier niet specifiek aan zijn achternaam.

      Het ging bij beiden misschien allebei iets sneller, maar ze hadden er heus wel geraakt. Zelfde geldt net zo goed voor Max.

      De enige die van dit soort berichtgeving profiteren zijn niet degene met de achternaam Schumacher maar degenen die dit soort geruchten de wereld insturen - de Patrese's en andere wannabe "vrienden" van hem. Ja - wannabe's want degenen die echt nog contact met hem hebben doen dit soort uitspraken niet.

      • + 1
      • 2 feb 2026 - 14:00
    • Joeppp

      Posts: 8.273

      @snailer, als je met rust gelate wil worden moet je niet in de schijnwerpers gaan staan.

      • + 0
      • 2 feb 2026 - 15:58
  • jd2000

    Posts: 7.571

    Wat een goede vriend... Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig.

    • + 0
    • 2 feb 2026 - 14:44
  • Snork

    Posts: 22.332

    Mijn vorige reactie is niet geplaatst.
    Maar dan alsnog:
    Een interview met Patrese bij een poker/goke site, waarbij Patrese sinds het ongeluk van Schumacher nooit in de buurt van hem geweest is... Dan zakt het niveau wel echt onder nul.

    • + 1
    • 2 feb 2026 - 14:53
    • The Wolf

      Posts: 7

      ik vind het allemaal wel erg interessant,
      wat iemand denkt die er geen f...ck vanaf weet...
      je leert er altijd weer iets van. Zelf weet ik ook geen f..ck over Michaels toestand, maar bij interesse wil ik er gerust wat verhalen over vertellen..

      • + 0
      • 2 feb 2026 - 15:19

