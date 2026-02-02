De toestand van Formule 1-legende Michael Schumacher blijft een veelbesproken onderwerp in de sport. Met enige regelmaat verschijnen er geruchten over zijn gezondheid, maar zijn familie spreekt zich daar zelden over uit. Oud-teamgenoot Riccardo Patrese maakt zich zorgen en stelt dat Schumacher niet meer weet dat hij een zevenvoudig wereldkampioen is.

Schumacher geldt nog altijd als één van de grootste namen uit de geschiedenis van de Formule 1. Hij pakte zeven titels, en deze prestatie werd alleen geëvenaard door Lewis Hamilton. Schumacher hing eind 2012 zijn helm definitief aan de wilgen, maar raakte in de laatste dagen van 2013 zwaargewond bij een ski-ongeval in de Franse Alpen. De Duitser lag geruime tijd in coma, en er heerst veel onduidelijkheid over zijn toekomst.

Het is bekend dat Schumacher in 2014 ontwaakte uit zijn coma, maar zijn familie laat verder niets los over zijn toekomst. In de afgelopen jaren verschenen er regelmatig geruchten over zijn toestand in de media. Zo verscheen er vorige week een verhaal in de Britse pers waarin werd gesteld dat Schumacher niet meer bedlegerig zou zijn, en dat hij weer in een rolstoel kan zitten.

Wat heeft Patrese gehoord?

Schumachers voormalig Benetton-teamgenoot Riccardo Patrese heeft sinds het ongeluk geen persoonlijk contact meer gehad met de Duitser. Hij heeft wel wat gehoord over Schumacher, zo maakt hij duidelijk in gesprek met Hochgepokert: "Ik heb het gevoel dat de situatie al enkele jaren hetzelfde is."

"Hij is een heel erg goede vriend van me. Ik ben zo verdrietig dat hij in deze situatie verkeert. Ik hoop dat hij snel kan verbeteren. Dat is de hoop van al zijn fans en voor mij als vriend nog meer. Ik hoorde via een vriend dat hij steeds beter werd. Maar ik heb hem na het ongeluk nooit meer ontmoet."

'Hij weet niet meer dat hij een zevenvoudig wereldkampioen is'

Patrese vreest dan ook dat er weinig progressie is: "Het is dus alleen maar gepraat dat hij weer zou kunnen zitten, kijken en contact kan maken met zijn ogen. Na de eerste verbeteringen, denk ik dat mijn kennis over zijn gezondheid was dat hij zich in de situatie bevond die deze week werd beschreven. Hij leeft in zijn eigen wereld, maar hij herkent de mensen om hem heen, dat zijn bekende gezichten. Ik ben er zeker van dat hij niet weet dat hij zevenvoudig wereldkampioen is."