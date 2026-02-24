Deze week komt het nieuwe seizoen van 'Drive to Survive' uit op Netflix. De spectaculaire serie vol dramatische, sensationele en ook lachwekkende afleveringen over Formule 1, zal haar rentree maken op de streamingdienst. De koningsklasse van de autosport schemerde al enkele details door van hoe het nieuwe seizoen eruit komt te zien.

Sinds 2018 is de serie 'Drive to Survive' te zien op Netflix. De verhaallijn over alles in en rondom de F1 is in het leven geroepen om de sport meer een boost te geven. En dat is gelukt. Met name in de Verenigde Staten - waar Nascar en IndyCar meer de toon aanvoerden - werd de Formule 1 hot en sindsdien zijn naast de Grand Prix van Austin, ook de races in Miami en Las Vegas in het leven geroepen.

Hoe het nieuwe seizoen over 2025 eruit?

Deze week verschijnt het nieuwe seizoen dat is geschreven op basis van het seizoen 2025. In tegenstelling tot voorgaande jaren, waarin de serie voornamelijk uit tien afleveringen bestond, zal dit seizoen bestaan uit acht afleveringen. Zoals in de trailer al lichtelijk beschreven stond, is de toon voornamelijk dramatisch en sensationeel.

2025 was een Formule 1-seizoen waarover heel lang nagepraat werd. Het jaar stond voornamelijk in het teken van de titelstrijd tussen de twee McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri, Max Verstappen die Christian Horner zag vertrekken bij Red Bull Racing en zich later in het titelgevecht wist te mengen, Lewis Hamilton die een desastreuze entree bij Ferrari maakt en een handjevol rookies dat haar opwachting maakte op de grid. Via een post op X laat de F1 weten dat deze verhaallijnen ongetwijfeld zijn meegenomen.

Wat kunnen we van Max Verstappen verwachten?

Net als in de meeste jaren, speelt Verstappen een prominente rol in de serie. De Nederlander - die zelf meerdere malen liet doorschemeren geen fan te zijn van de serie - pakte met een mindere auto dan de McLaren toch de meeste poles en overwinningen. Met name in de laatste aflevering van het jaar zal Verstappen een hoofdrol krijgen, aangezien die is omschreven als 'Call me Chucky'. Hiermee wijst de serie ongetwijfeld naar het feit dat hij zo werd omschreven door McLaren-CEO Zak Brown, die aangaf nachtmerries te krijgen van de viervoudig wereldkampioen.