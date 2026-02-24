user icon
Formule 1 lanceert nieuwe 'Drive to Survive': Zo komt de serie eruit te zien

Deze week komt het nieuwe seizoen van 'Drive to Survive' uit op Netflix. De spectaculaire serie vol dramatische, sensationele en ook lachwekkende afleveringen over Formule 1, zal haar rentree maken op de streamingdienst. De koningsklasse van de autosport schemerde al enkele details door van hoe het nieuwe seizoen eruit komt te zien. 

Sinds 2018 is de serie 'Drive to Survive' te zien op Netflix. De verhaallijn over alles in en rondom de F1 is in het leven geroepen om de sport meer een boost te geven. En dat is gelukt. Met name in de Verenigde Staten - waar Nascar en IndyCar meer de toon aanvoerden - werd de Formule 1 hot en sindsdien zijn naast de Grand Prix van Austin, ook de races in Miami en Las Vegas in het leven geroepen. 

Hoe het nieuwe seizoen over 2025 eruit? 

Deze week verschijnt het nieuwe seizoen dat is geschreven op basis van het seizoen 2025. In tegenstelling tot voorgaande jaren, waarin de serie voornamelijk uit tien afleveringen bestond, zal dit seizoen bestaan uit acht afleveringen. Zoals in de trailer al lichtelijk beschreven stond, is de toon voornamelijk dramatisch en sensationeel. 

2025 was een Formule 1-seizoen waarover heel lang nagepraat werd. Het jaar stond voornamelijk in het teken van de titelstrijd tussen de twee McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri, Max Verstappen die Christian Horner zag vertrekken bij Red Bull Racing en zich later in het titelgevecht wist te mengen, Lewis Hamilton die een desastreuze entree bij Ferrari maakt en een handjevol rookies dat haar opwachting maakte op de grid. Via een post op X laat de F1 weten dat deze verhaallijnen ongetwijfeld zijn meegenomen.

Wat kunnen we van Max Verstappen verwachten?

Net als in de meeste jaren, speelt Verstappen een prominente rol in de serie. De Nederlander - die zelf meerdere malen liet doorschemeren geen fan te zijn van de serie - pakte met een mindere auto dan de McLaren toch de meeste poles en overwinningen. Met name in de laatste aflevering van het jaar zal Verstappen een hoofdrol krijgen, aangezien die is omschreven als 'Call me Chucky'. Hiermee wijst de serie ongetwijfeld naar het feit dat hij zo werd omschreven door McLaren-CEO Zak Brown, die aangaf nachtmerries te krijgen van de viervoudig wereldkampioen. 

Joeppp

Posts: 8.312

8 seizoenen lang vertellen dat je het echt niet gaat kijken want er klopt niks van en het is gedramatiseerd. Vertellen dat je niet gaat kijken wordt nu ook een soort traditie.

  • 3
  • 24 feb 2026 - 14:42
Reacties (10)

  • The Wolf

    Posts: 153

    ah nee hé, alweer iets aan m'n lijst toegevoegd wat ik niet wil zien, kan het amper meer bijhouden...

    • + 0
    • 24 feb 2026 - 14:13
    • Aajd Flupke

      Posts: 85

      Ik snap je volledig, maar ik weet nu al dat ik toch weer ga kijken (al was het maar om tegen de beeldbuis te kunnen schelden dat het niet klopt wat er wordt getoond)

      • + 0
      • 24 feb 2026 - 14:21
    • f(1)orum

      Posts: 9.574

      Kan jouw beeldbuis deze snelle beelden wel aan? ;-)

      • + 0
      • 24 feb 2026 - 14:27
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.567

      Volgend jaar ga ik kijken.
      Dan is vriend voor de eerste keer kampioen en dan wil ik weleens zien hoe ze bij vriend in dat nauwe gaatje toch nog veren in gaan steken.

      • + 1
      • 24 feb 2026 - 15:42
    • Larry Perkins

      Posts: 63.124

      @Ouw: "Dan is vriend voor de eerste keer kampioen."

      Leuk voor 'Second Choice George' dat 'Drive to Survive' ook met een aflevering van het Zeepkistenrace kampioenschap komt...

      • + 1
      • 24 feb 2026 - 16:06
  • Joeppp

    Posts: 8.312

    8 seizoenen lang vertellen dat je het echt niet gaat kijken want er klopt niks van en het is gedramatiseerd. Vertellen dat je niet gaat kijken wordt nu ook een soort traditie.

    • + 3
    • 24 feb 2026 - 14:42
    • Larry Perkins

      Posts: 63.124

      Ik vertel vast ff dat ik niet ga kijken want er klopt niks van en het is gedramatiseerd...

      (nog twee jaar tot het 10-jarig jubileum, zal wel een STRAATFEEST worden)

      • + 0
      • 24 feb 2026 - 15:36
    • JPfx

      Posts: 437

      Laatst jaren iedere keer weer aan begonnen, en na 3-4 afleveringen toch weer afgehaakt. Benieuwd of het dit keer langer wordt.

      • + 0
      • 24 feb 2026 - 16:39
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.146

    Amerikaanse onzin kots kots. Het is nog erger in elkaar geknipt dan temptation island.

    • + 0
    • 24 feb 2026 - 18:45
  • Hagueian

    Posts: 8.352

    Voor het slechtere knip en plakwerk. Kijken daar nog mensen naar?

    • + 0
    • 24 feb 2026 - 20:17

