user icon
icon

Vettel over mogelijke terugkeer in Formule 1: "Ik zou nog wel in willen stappen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Vettel over mogelijke terugkeer in Formule 1: "Ik zou nog wel in willen stappen"

Sebastian Vettel, al een paar jaar met pensioen in de Formule 1, laat weten dat hij nog steeds fit genoeg is om in een F1-wagen te stappen. Een terugkeer voor een volledig seizoen lijkt echter onwaarschijnlijk voor de 38-jarige viervoudig wereldkampioen, die wel openstaat om her en der in te stappen in een van de snelste auto's van de wereld.

Vettel staat bekend als een van de grootheden in de sport. De Duitser won van 2010 tot en met 2013 vier wereldkampioenschappen bij Red Bull Racing en reed vervolgens voor Ferrari, waar hij in totaal 15 races wist te winnen. Daarbij staat hij bekend om zijn legendarische gevechten tegen onder andere Fernando Alonso, Lewis Hamilton en ook Max Verstappen.

Meer over Formule 1 Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

21 feb
 FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

17 feb

Vettel volgt de nieuwe generatie op de voet

Vettel besloot eind 2022 te stoppen met racen, maar zijn band met de sport is nog altijd sterk. “Ik zou nog wel eens één keer willen instappen. Ik ben nog fit genoeg daarvoor. Maar een heel seizoen, met alle meetings en verplichtingen… dat is nu te veel gevraagd. Destijds kreeg ik de kans om mijn carrière zelf af te sluiten, en daar ben ik nog steeds blij mee,” vertelde hij in de Sport und Talk Spezial op ServusTV.

De Duitser blijft betrokken bij de sport en onderhoudt contact met huidige coureurs, ook al is de nieuwe generatie inmiddels prominent aanwezig op de grid. “De Formule 1 ligt me nog steeds aan het hart. Ik volg alles op de voet en wie weet komt er in de toekomst nog een interessante rol voorbij,” aldus Vettel.

Geen opvolging voor Helmut Marko

Ook over de rol van Helmut Marko bij Red Bull Racing sprak Vettel. “We hebben allemaal geleerd dat niemand Helmut kan vervangen, en dat is maar goed ook. Ik heb er een paar keer losjes met hem over gesproken. Hij had een unieke rol die zich in de loop der jaren ontwikkelde.”

Vettel benadrukt dat Red Bull nu een nieuwe richting inslaat. “Het team gaat een andere koers volgen en dat is goed. Zeker dit jaar, met hun eigen aandrijflijn, wordt het spannend om te zien waar Red Bull Racing naartoe gaat.”

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.563

Doe maar niet Seb.
Goeie Duitser....en dat zijn er zeer weinig....maar dat moet hij niet meer doen.
Fernando deed het ook en kijk nu eens....hij rijdt zowat achteraan.

  • 1
  • 24 feb 2026 - 15:40
F1 Nieuws Formule 1 F1 Sebastian Vettel

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.567

    Doe maar niet Seb.
    Goeie Duitser....en dat zijn er zeer weinig....maar dat moet hij niet meer doen.
    Fernando deed het ook en kijk nu eens....hij rijdt zowat achteraan.

    • + 1
    • 24 feb 2026 - 15:40
    • f(1)orum

      Posts: 9.574

      Ik denk dat Seb juist erg goed zou passen in de 2026 motorformule. De nadruk is nu meer op de kinetische energie komen te te liggen (MGU-K) en juist door de 'spinnetjes' waar Seb zijn laatste jaren beroemd mee is geworden, kan hij juist hierdoor extra veel energie opwekken ;-)

      • + 0
      • 24 feb 2026 - 15:56
  • Larry Perkins

    Posts: 63.124

    't Is dat Seb nogal in de bijen zit, anders zou hij wel mogen terugkeren als vervanger van 'Hans Wurz' bij de GPDA...

    • + 0
    • 24 feb 2026 - 16:11
  • Knalpijp

    Posts: 2.411

    Hou je maar lekker op de achtergrond en ga electric rijden.

    • + 1
    • 24 feb 2026 - 16:31
  • Babs

    Posts: 218

    Vroeger zag je dat nog wel eens, een coureur die geen vast contact voor een heel seizoen had en af en toe meedeed, maar in het huidige tijdperk lijkt dat niet meer mogelijk. Toch is het ook weer niet extreem lang geleden dat teams af en toe een derde auto inzetten.

    Ik zou het geweldig vinden als Ferrari, Mercedes, Red Bull en McLaren elk twee keer per jaar een 'joker auto' mogen inzetten. Hoe gaaf zou het zijn als Vettel ineens opduikt in Spa om nog eens voor Red Bull te rijden?
    Of Jenson Button opnieuw in een McLaren op Monaco? Of Felipe Massa in een Ferrari in Monza? En Nico Rosberg in een Mercedes op Silverstone. In het laatste geval lijkt het mij dan geweldig als hij Lewis op een rondje zet. ;-)

    • + 0
    • 24 feb 2026 - 16:56
  • Erwinnaar

    Posts: 5.505

    FIt genoeg om in te stappen......ik ook wel, maar dan moet het gebeuren, rijden...nee laat dan maar.

    • + 0
    • 24 feb 2026 - 17:49
  • Hagueian

    Posts: 8.352

    Mooie kerel en de enige Duitser met humor. Maar door mensen als hem gaat ons sport naar de klotuh. Als het aan hem ligt rijden ze op honing.

    • + 0
    • 24 feb 2026 - 20:17

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

DE Sebastian Vettel 5
Sebastian Vettel
  • Land Duitsland
  • Geb. datum 3 jul 1987 (38)
  • Geb. plaats Heppenheim, Duitsland
  • Gewicht 62 kg
  • Lengte 1,75 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar