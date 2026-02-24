Sebastian Vettel, al een paar jaar met pensioen in de Formule 1, laat weten dat hij nog steeds fit genoeg is om in een F1-wagen te stappen. Een terugkeer voor een volledig seizoen lijkt echter onwaarschijnlijk voor de 38-jarige viervoudig wereldkampioen, die wel openstaat om her en der in te stappen in een van de snelste auto's van de wereld.

Vettel staat bekend als een van de grootheden in de sport. De Duitser won van 2010 tot en met 2013 vier wereldkampioenschappen bij Red Bull Racing en reed vervolgens voor Ferrari, waar hij in totaal 15 races wist te winnen. Daarbij staat hij bekend om zijn legendarische gevechten tegen onder andere Fernando Alonso, Lewis Hamilton en ook Max Verstappen.

Vettel volgt de nieuwe generatie op de voet

Vettel besloot eind 2022 te stoppen met racen, maar zijn band met de sport is nog altijd sterk. “Ik zou nog wel eens één keer willen instappen. Ik ben nog fit genoeg daarvoor. Maar een heel seizoen, met alle meetings en verplichtingen… dat is nu te veel gevraagd. Destijds kreeg ik de kans om mijn carrière zelf af te sluiten, en daar ben ik nog steeds blij mee,” vertelde hij in de Sport und Talk Spezial op ServusTV.

De Duitser blijft betrokken bij de sport en onderhoudt contact met huidige coureurs, ook al is de nieuwe generatie inmiddels prominent aanwezig op de grid. “De Formule 1 ligt me nog steeds aan het hart. Ik volg alles op de voet en wie weet komt er in de toekomst nog een interessante rol voorbij,” aldus Vettel.

Ook over de rol van Helmut Marko bij Red Bull Racing sprak Vettel. “We hebben allemaal geleerd dat niemand Helmut kan vervangen, en dat is maar goed ook. Ik heb er een paar keer losjes met hem over gesproken. Hij had een unieke rol die zich in de loop der jaren ontwikkelde.”

Vettel benadrukt dat Red Bull nu een nieuwe richting inslaat. “Het team gaat een andere koers volgen en dat is goed. Zeker dit jaar, met hun eigen aandrijflijn, wordt het spannend om te zien waar Red Bull Racing naartoe gaat.”