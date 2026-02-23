Het team van Mercedes heeft de bezetting van hun juniorprogramma bekendgemaakt. De Duitse renstal begeleidde in het verleden veel talentvolle coureurs, en hebben een paar nieuwe namen opgenomen in hun talentenprogramma. Opvallend genoeg is geen van hen actief in één van de opstapklassen van de Formule 1.

Het team van Mercedes heeft in de afgelopen jaren meerdere grote talenten naar de Formule 1 gebracht. Sinds vorig jaar bestaat hun line-up uit twee zelfopgeleide coureurs: Andrea Kimi Antonelli en George Russell. Antonelli debuteerde vorig jaar in de Formule 1, en stond direct meerdere keren op het podium. Russell beleefde zijn beste seizoen in de koningsklasse tot nu toe, en geldt voor veel mensen als de topfavoriet voor de wereldtitel.

Het team van Mercedes heeft voor dit jaar afscheid genomen van twee opvallende namen. Frederik Vesti en Doriane Pin maken namelijk niet langer deel uit van het opleidingsprogramma, omdat ze een stap hebben gezet naar een andere rol binnen het team. Vesti fungeert dit jaar als derde coureur, terwijl F1 Academy-kampioene Pin vanaf dit jaar zal fungeren als ontwikkelingscoureur.

Wie zitten er in het opleidingsprogramma van Mercedes?

Het talentenprogramma van Mercedes bestaat dit jaar uit negen talentvolle coureurs in een leeftijdscategorie van elf tot en met zeventien. Mercedes heeft de twee jonge coureurs Niccolo Perico en Devin Titz toegevoegd aan hun programma. Verder maken ook Rashid Al Dhaheri, Ethan Jeff-Hall, Andy Consani, Luna Fluxa, Kenzo Craigie, James Anagnostiadis en Many Nuvolini onderdeel uit van het programma van Mercedes.

Niet in het F1-voorprogramma

Opvallend genoeg rijden geen van deze coureurs in de Formule 3 of de Formule 2, ze zullen dus niet actief zijn in het voorprogramma van de Formule 1. Al Dhaheri rijdt in de hoogste opstapklasse, en zal dit jaar actief zijn in onder meer het Formula Regional European Championship. Mercedes presenteerde eerder de Amerikaanse Payton Westcott als de nieuwe coureur voor de F1 Academy, maar zij ontbreekt op de lijst van coureurs in het talentenprogramma.