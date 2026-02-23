Rob Smedley heeft zich bijzonder lovend uitgelaten over Max Verstappen. Volgens de voormalig Ferrari-engineer onderscheidt de Nederlander zich niet alleen door zijn talent, maar vooral door zijn mentaliteit. In de ogen van de Brit is Verstappen uitgegroeid tot een van de meest complete coureurs van zijn generatie.

Smedley werkte jarenlang bij Scuderia Ferrari als race-engineer van Felipe Massa en was later actief bij Williams Racingen binnen de Formule 1-organisatie. Toen hem in de High Performance Podcast werd gevraagd met wie hij ooit nog eens zou willen samenwerken, hoefde hij geen seconde na te denken.

Smedley: ‘Verstappen is een winstmachine’

Volgens de Brit past Verstappen perfect in het profiel van een coureur waar hij het liefst mee werkt. Hij ziet vooral een uitzonderlijke interne motivatie bij de viervoudig wereldkampioen.

“Hij is precies het type rijder waar ik van hou”, vertelde Smedley. “Hij is een pure racer en iemand die elke dag zijn eigen motivatie meebrengt. Hij wil altijd winnen en is ongelooflijk competitief. Er is geen twijfel, geen moment van verslapping. Hij is gewoon een winstmachine.”

Smedley benadrukte dat veel coureurs ambitieus zijn, maar dat Verstappen zich onderscheidt door zijn consistentie. “Iedereen wil winnen, maar de vraag is hoe vaak je die honger opnieuw kunt oproepen. Hij wil niet alleen de beste zijn, hij wil een kloof slaan naar de rest. Dat is een groot verschil.”

Domineren zit in het DNA van Verstappen

Volgens Smedley is het voor Verstappen nooit genoeg om simpelweg vooraan te rijden. De Nederlander wil de concurrentie structureel overklassen en sleept zijn team daarin mee.

“Hij wil domineren en zichzelf blijven verbeteren”, klonk het. “Die mentaliteit werkt aanstekelijk binnen een team. Als je zo iemand in je organisatie hebt, tilt hij iedereen naar een hoger niveau.”

De Brit wees daarbij op het seizoen 2025, waarin Verstappen zich na een moeilijke start alsnog terug in de titelstrijd knokte met Lando Norris en Oscar Piastri. “Dat laat zien hoeveel drive hij nog altijd heeft. Hij wil het meer dan wie dan ook en levert elke dag opnieuw. Hij is het type dat geen moment stopt. Sommige rivalen zouden willen dat hij eens een dag vrij neemt, maar dat gaat simpelweg niet gebeuren.”