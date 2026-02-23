George Russell heeft alarm geslagen bij Mercedes na de wintertests in Bahrein. De Britse coureur ziet dat zijn team worstelt met de nieuwe startprocedure en benadrukt dat er snel een oplossing moet komen om competitief te blijven.

De veranderingen in het technisch reglement hebben volgens Russell een onverwacht probleem blootgelegd. Door het verdwijnen van de MGU-H moeten coureurs zelf meer werk verrichten om de turbo op gang te krijgen, wat vooral bij Mercedes voor moeilijkheden zorgt.

Russell: ‘Onze starts waren dramatisch slecht’

George Russell spaart zijn team niet na de testweek. “Om races te winnen moet je goed van de lijn komen. Maar de twee starts die ik deze week heb geoefend, waren slechter dan mijn slechtste start ooit in de Formule 1”, zo klonk het op de persconferentie.

De FIA verlengde de startprocedure al met vijf seconden om coureurs meer tijd te geven, maar dat blijkt voorlopig niet voldoende. “Het is een serieuze uitdaging. Het gaat niet alleen om snelheid, maar om hoe snel je de turbo op gang krijgt. Daar moeten we dringend stappen zetten, want dit is simpelweg niet goed genoeg.”

Ferrari lijkt voordeel te hebben in nieuwe situatie

Opvallend genoeg lijken teams met een Ferrari-motor een duidelijke voorsprong te hebben. Dat is volgens Russell geen toeval. Ferrari waarschuwde eerder al voor de gevolgen van de nieuwe regels en lijkt daar nu de vruchten van te plukken.

De Brit wijst erop dat de huidige situatie het verschil kan maken tussen winst en verlies. “Lewis kon van P11 naar P1 rijden tijdens een oefenstart. Dat toont aan hoe groot het verschil is. Op dit moment maakt het minder uit hoe snel je bent, maar wel hoe goed je dit probleem weet op te lossen. Dat moet onze prioriteit worden.”

Ferrari zorgde voor een positieve verrassing op de laatste testdag in Bahrein. Charles Leclerc klokte de meeste en ook pijlsnelle ronden. Het is allemaal nog speculatief, maar voorlopig lijkt het team uit Maranello de zaken goed voor elkaar te hebben.