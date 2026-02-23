user icon
Russell maakt zich zorgen om startprocedure: "Was de slechtste ooit"

Russell maakt zich zorgen om startprocedure: "Was de slechtste ooit"

George Russell heeft alarm geslagen bij Mercedes na de wintertests in Bahrein. De Britse coureur ziet dat zijn team worstelt met de nieuwe startprocedure en benadrukt dat er snel een oplossing moet komen om competitief te blijven.

De veranderingen in het technisch reglement hebben volgens Russell een onverwacht probleem blootgelegd. Door het verdwijnen van de MGU-H moeten coureurs zelf meer werk verrichten om de turbo op gang te krijgen, wat vooral bij Mercedes voor moeilijkheden zorgt.

Russell: ‘Onze starts waren dramatisch slecht’

George Russell spaart zijn team niet na de testweek. “Om races te winnen moet je goed van de lijn komen. Maar de twee starts die ik deze week heb geoefend, waren slechter dan mijn slechtste start ooit in de Formule 1”, zo klonk het op de persconferentie.

De FIA verlengde de startprocedure al met vijf seconden om coureurs meer tijd te geven, maar dat blijkt voorlopig niet voldoende. “Het is een serieuze uitdaging. Het gaat niet alleen om snelheid, maar om hoe snel je de turbo op gang krijgt. Daar moeten we dringend stappen zetten, want dit is simpelweg niet goed genoeg.”

Ferrari lijkt voordeel te hebben in nieuwe situatie

Opvallend genoeg lijken teams met een Ferrari-motor een duidelijke voorsprong te hebben. Dat is volgens Russell geen toeval. Ferrari waarschuwde eerder al voor de gevolgen van de nieuwe regels en lijkt daar nu de vruchten van te plukken.

De Brit wijst erop dat de huidige situatie het verschil kan maken tussen winst en verlies. “Lewis kon van P11 naar P1 rijden tijdens een oefenstart. Dat toont aan hoe groot het verschil is. Op dit moment maakt het minder uit hoe snel je bent, maar wel hoe goed je dit probleem weet op te lossen. Dat moet onze prioriteit worden.”

Ferrari zorgde voor een positieve verrassing op de laatste testdag in Bahrein. Charles Leclerc klokte de meeste en ook pijlsnelle ronden. Het is allemaal nog speculatief, maar voorlopig lijkt het team uit Maranello de zaken goed voor elkaar te hebben.

Reacties (11)

  • Rimmer

    Posts: 13.163

    Reken er maar op dat de Mercedes aangedreven teams zoveel gaan janken en misschien zelfs express rukstarts gaan simuleren tot het punt dat de FIA zwicht en het seizoen begint met rollende starts. Uiteraard alles onder de noemer “veiligheid”.

    • + 3
    • 23 feb 2026 - 09:03
    • HermanInDeZon

      Posts: 647

      Zou er alle begrip voor hebben na het gezeur van Red Bull / Ferrari over de zwaktes van hun respectievelijke motoren.javascript:void(0);

      • + 3
      • 23 feb 2026 - 09:29
    • Snelrondje

      Posts: 8.933

      Okay, en dan in augustus nieuwe procedures?

      • + 0
      • 23 feb 2026 - 11:36
  • shakedown

    Posts: 1.678

    Ik zou zeggen: Mercedes, je hebt werk aan de winkel! Niet mauwen, maar aan de slag.

    • + 2
    • 23 feb 2026 - 09:07
    • nr 76

      Posts: 7.328

      Fix your F*#<!ng car!

      • + 4
      • 23 feb 2026 - 09:14
    • The Wolf

      Posts: 133

      Fakking start was fakking slechter dan mijn fakking slechtste fakking start ooit, fak fak fakkediefak fak, sak my fakking.....

      • + 1
      • 23 feb 2026 - 09:43
    • f(1)orum

      Posts: 9.563

      "Oh blimey; I've got another crikey start"

      • + 2
      • 23 feb 2026 - 09:59
  • OrangeArrows

    Posts: 3.351

    Begrijp er technisch weinig van. Hoe zit met de turbo opgang brengen door de coureurs?

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 10:06
  • da_bartman

    Posts: 6.432

    m.i. liet Ferrari de laatste dag van de test meer het achterste van zijn tong zien dan de andere topteams. En ja het ziet er naar uit dat Ferrari die starts goed voor elkaar heeft. Maar kan het niet zijn dat als je 3 weken lang aan het sandbaggen bent dat je dat ook nog even volhoudt bij de proefstarts op de grid aan het eind van de sessies? Het levert niets op dat je je daarmee al in de kaarten laat kijken. En wil je dat de FIA toch wat onderneemt (onder het kopje veiligheid) waardoor Ferrari een eventueel voordeel kwijtraakt, dan zou ik zeker niet tonen hoe snel jij kan starten. Starts kun je zoveel je wilt oefenen aan bij de pit exit, zonder dat iemand echt door heeft , dat het bij jou ook best wel goed gaat doordat er geen directe vergelijking is.

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 10:11
    • Rimmer

      Posts: 13.163

      Vorig jaar werd de snelste tijd van de winter gereden door Sainz, op de voet gevolgd door beide Ferrari mannen.
      Datzelfde Ferrari besloot drie maanden later de ontwikkeling van de auto alweer te stoppen.
      Gewoon even afwachten dus.

      • + 0
      • 23 feb 2026 - 10:29
  • NicoS

    Posts: 20.148

    Kreeg niet de indruk bij de proefstarts dat iedereen vol bleef doorgaan nadat ze de eerste honderd meter hadden afgelegd.
    Sommige gingen duidelijk van hun gas af.
    Denk dat het beeld wat vertekend was daardoor. Maar we gaan het zien in Melbourne hoe enorm gevaarlijk het allemaal is…..;)
    Denk dat het wel meevalt uiteindelijk……

    • + 2
    • 23 feb 2026 - 10:28

