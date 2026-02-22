Max Verstappen maakte er geen geheim van: hij is geen fan van de nieuwe generatie Formule 1-wagens. De woorden van Verstappen logen er niet om, en hij kreeg veel bijval. Ook GPDA-kopstuk Alexander Wurz heeft Verstappens woorden gehoord, en stelt dat deze uit zijn verband worden getrokken.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en dat betekent dat de coureurs hun rijstijl flink moeten aanpassen. Het managen van de batterij en de energie gaat een grote rol spelen, en daar is niet iedereen even blij mee. Verstappen maakte er tijdens de eerste testweek in Bahrein geen geheim van dat hij dit niets vindt, en hij omschreef het als 'Formule E op steroïden'.

Verstappen stelde zelfs dat hij hierdoor eerder kan stoppen met de Formule 1, maar hij nuanceerde die woorden een week later. Verstappen kreeg bijval van onder meer Lewis Hamilton en Fernando Alonso, terwijl George Russell en Lando Norris kritisch waren.

Hoe kijkt Wurz naar de woorden van Verstappen?

Ook oud-coureur en GPDA-kopstuk Alexander Wurz heeft Verstappens woorden gelezen. Hij legt aan Kronen Zeitung uit dat er van een mus een olifant wordt gemaakt: "Door de enorme populariteit van de Formule 1 worden veel uitspraken al snel uit hun verband getrokken. Als een coureur kritisch is, betekent dat niet dat alles verloren is. Het zijn momentopnamen van coureurs die streven naar perfectie, je moet luisteren en begrijpen wat ze bedoelen."

"Fernando Alonso kent het energiebeheer uit het World Endurance Championship, hij werd daar wereldkampioen en hij won de 24 uur van Le Mans. Ik zie deze kritiek vooral als een signaal voor de engineers en de mensen die de regels maken."

Vormen de veranderingen een probleem?

Wurz vindt zelf dat het energiemanagement geen probleem vormt voor de Formule 1: "Nu is het het meest efficiënt om in snelle bochten op te laden, omdat je dan de beste balans hebt tussen energie- en bandenmanagement. We zullen dit in sommige bochtige sessies, bijvoorbeeld op de Red Bull Ring of in de tweede sector in Spa, gaan zien. Maar we hadden hetzelfde probleem in het WEC. De Formule 1 heeft gewoon een nieuw puntje van aandacht, de beste coureur wint nog steeds."